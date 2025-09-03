Xu hướng đồ denim mùa thu 2025 quá đẹp, chị em phải có 4 item này để sành điệu vượt bậc

Mùa thu luôn là thời điểm lý tưởng để trang phục denim lên ngôi. Không chỉ dễ phối đồ, item denim còn giúp người mặc trông trẻ trung, năng động mà vẫn giữ được sự thanh lịch, đúng chuẩn sang xịn mịn. Đặc biệt, xu hướng đồ denim mùa thu năm 2025 được dự đoán sẽ làm xiêu lòng cả những tín đồ thời trang khó tính nhất.

Dưới đây là 4 item denim đang dẫn đầu phong cách thu này, ngắm là muốn sắm ngay:

Chân váy denim

Chân váy denim luôn là đặc trưng của mùa thu. Với chất liệu dày dặn nhưng vẫn giữ được độ mềm mại, item này mang đến sự trẻ trung, năng động mà không kém phần nữ tính. Từ dáng chữ A basic đến chân váy xẻ tà phá cách, hay chân váy denim suông, denim ngắn đều xinh xẻo và xứng đáng có mặt trong tủ đồ của chị em.

Phối chân váy denim cùng áo thun trơn, cardigan mỏng hay áo sơ mi đều giúp hack tuổi tối ưu. Đây là lựa chọn hoàn hảo cho những buổi cà phê cuối tuần hay dạo phố nhẹ nhàng trong tiết trời se lạnh.

Quần jeans phom dáng thoải mái

Nếu bạn vẫn đang loay hoay chọn quần jeans cho mùa thu thì hãy update ngay. Năm nay, quần ống rộng và ống đứng là xu hướng chủ đạo. Tạm gác lại những chiếc skinny bó sát, kiểu quần jeans thoải mái không chỉ dễ mặc mà còn cực kỳ hợp với tinh thần phóng khoáng, hiện đại của thời trang thu 2025.

Từ jeans xanh cổ điển, jeans mài bụi bặm cho đến tông màu xanh đen basic đều mang lại cảm giác "cool ngầu" mà không cần cố gắng. Kết hợp quần jeans với áo sơ mi, áo khoác blazer hay áo len tăm là đã đủ tạo nên set đồ vừa trendy vừa ứng dụng cao.

Áo sơ mi denim

Một chiếc áo sơ mi denim có thể nâng tầm phong cách của bạn chỉ trong tích tắc. Thanh lịch, nổi bật và mang hơi hướng retro, sơ mi denim năm nay được thiết kế với các gam màu vintage như xanh bạc nhẹ, xanh denim sẫm, denim đen…

Item này phù hợp cho cả đi làm lẫn đi chơi. Diện áo sơ mi denim cùng quần vải ống rộng hay chân váy midi, bạn sẽ có ngay một outfit chuẩn sành điệu nhưng vẫn mang cá tính riêng. Đừng quên nhấn nhá thêm bằng boots hoặc túi xách mini để hoàn thiện vẻ ngoài sành điệu.

Váy liền denim

Trong danh sách những món đồ denim nên sắm nhất mùa thu 2025, váy liền denim chắc chắn không thể thiếu. Với thiết kế đa dạng, từ dáng suông dài thanh lịch đến váy ngắn trẻ trung, item này dễ dàng chiều lòng mọi phong cách.

Váy denim dáng dài mang lại cảm giác trưởng thành, sang trọng, cực phù hợp cho nàng công sở hay những dịp cần chỉn chu. Ngược lại, váy denim ngắn lại thiên về sự năng động, khỏe khắn, rất hợp với những buổi hẹn hò hay đi chơi cuối tuần. Bạn có thể kết hợp váy liền denim với sneaker trắng hoặc boots cổ thấp để tăng thêm điểm nhấn cá tính cho tổng thể.

Ảnh: Sưu tầm