5 kiểu giày bệt thịnh hành nhất thu này, phối với trang phục nào cũng trẻ trung và tôn dáng

Mùa thu 2025 mang đến những biến tấu thú vị trong thời trang giày dép, với sự lên ngôi của những mẫu giày bệt vừa thoải mái lại vừa phong cách. Giày bệt là sự lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự nhẹ nhàng, dễ chịu nhưng không kém phần thời thượng.

Sau đây là 5 mẫu giày bệt hot nhất trong mùa thu này, chắc chắn sẽ là điểm nhấn hoàn hảo cho những bộ cánh của bạn:

Giày búp bê đơn giản

Giày búp bê là mẫu giày không thể thiếu trong tủ đồ của những nàng yêu thích phong cách nữ tính, ngọt ngào. Với thiết kế đơn giản, tinh tế, giày búp bê là sự kết hợp hoàn hảo giữa sự trẻ trung và thanh lịch.

Mùa thu này, các mẫu giày búp bê trơn màu hoặc có thêm chi tiết như nơ mảnh hay phối 2 tông màu đang là xu hướng. Chúng dễ dàng kết hợp với những chiếc váy xoè nhẹ nhàng, quần jeans hay thậm chí là những bộ trang phục công sở. Giày búp bê không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn giúp bạn tôn lên vẻ ngoài thanh thoát, duyên dáng.

Giày loafer

Giày loafer là một trong những mẫu giày bệt được yêu thích trong mùa thu, với thiết kế mang sự giao thoa giữa cá tính hiện đại và sự sang trọng cổ điển. Loafer không chỉ dễ mang mà còn cực kỳ phù hợp với không khí mùa lạnh.

Những đôi giày loafer màu đen, nâu, be hay trắng kem dễ dàng phối hợp với nhiều kiểu trang phục từ công sở đến dạo phố. Giày loafer là sự lựa chọn tuyệt vời cho những cô nàng yêu thích phong cách cổ điển nhưng vẫn muốn tạo dấu ấn thời trang cá nhân. Chúng cũng là món đồ lý tưởng để giữ ấm đôi chân trong những ngày thu se lạnh mà không làm mất đi vẻ thanh lịch.

Giày mary jane

Giày mary jane luôn có một sức hút đặc biệt nhờ vào thiết kế siêu nữ tính và điệu đà của nó. Với quai ngang phía trước và phần gót thấp, giày mary jane không chỉ tạo sự thoải mái mà còn làm nổi bật vẻ dịu dàng, thanh thoát cho người diện.

Mẫu giày này cực kỳ thích hợp khi kết hợp với những bộ váy duyên dáng, nhưng cũng có thể dễ dàng phối cùng quần jeans để tạo vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Mùa thu này, bạn có thể chọn những đôi giày mary jane với màu sắc tươi sáng hoặc các chi tiết trang trí như đính đá, nơ hay hoa văn để làm nổi bật phong cách cá nhân.

Giày slingback

Giày Slingback là lựa chọn hoàn hảo cho những ai muốn tạo vẻ ngoài thanh lịch mà vẫn giữ được sự thoải mái. Điểm nhấn của kiểu giày này chính là phần gót hở, tạo hiệu ứng thoáng chân, đồng thời phần quai hậu mang đến sự chỉn chu và sang trọng.

Giày slingback cực kỳ thích hợp để diện tới công sở, những buổi tiệc hay dạo phố. Với thiết kế thanh thoát, giày slingback có thể kết hợp dễ dàng với nhiều loại trang phục từ đầm ôm, váy midi đến các bộ suit lịch sự. Mùa thu này, bạn sẽ không thể bỏ qua mẫu giày này để hoàn thiện những bộ trang phục thanh lịch và tinh tế.

Giày sneaker trắng

Giày sneaker trắng luôn là kiểu giày yêu thích của những tín đồ thời trang, và chúng tiếp tục là xu hướng của mùa thu 2025. Với thiết kế đơn giản nhưng cực kỳ hiện đại, giày sneaker trắng không chỉ mang lại sự trẻ trung mà còn tạo cảm giác thanh lịch, trang nhã. Chúng dễ dàng kết hợp với mọi bộ cánh, từ quần jeans, váy ngắn cho đến những bộ đồ công sở chỉn chu.

Mùa thu và đông là thời điểm lý tưởng để diện giày sneaker trắng vì chúng mang đến sự thoải mái, năng động mà vẫn không kém phần thời thượng. Bạn có thể kết hợp sneaker trắng với áo khoác dáng dài, sweater hay thậm chí là những bộ váy điệu đà để tạo sự mới mẻ, trẻ trung cho outfit của mình.

Ảnh: Sưu tầm