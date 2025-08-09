4 mẫu giày này là xu hướng mùa thu 2025: Cực dễ phối đồ, chị em sắm hết để sành điệu hơn hẳn năm ngoái

Thời trang mùa thu 2025 đã bắt đầu được định hình từ bây giờ. Bên cạnh váy áo, chị em nên chú trọng tới khoản sắm giày dép, đặc biệt là những đôi dễ kết hợp, có tính ứng dụng cao. Những đôi giày dưới đây không chỉ giúp chị em nâng tầm phong cách mà còn cực kỳ linh hoạt khi phối đồ, từ đi làm đến dạo phố. Sau đây là 4 mẫu giày sẽ chiếm sóng mùa thu năm nay với sự trẻ trung, sang xịn mịn, rất đáng để đầu tư.

Giày họa tiết da báo

Nếu chị em đang tìm kiếm một đôi giày giúp bộ trang phục trở nên nổi bật mà không quá phô trương, giày họa tiết da báo là lựa chọn lý tưởng. Mẫu giày này vừa đủ cá tính, vừa giữ được nét thanh lịch và tinh tế. Đặc biệt, các thiết kế sandal hoặc giày mũi nhọn với họa tiết da báo đang được săn đón mạnh mẽ vì khả năng tôn dáng cực tốt.

Giày họa tiết da báo kết hợp ăn ý với trang phục denim, từ quần jeans, chân váy cho đến quần short. Một đôi giày nổi bật đi kèm outfit đơn giản là công thức "chất" cho những ngày thu nhẹ nhàng nhưng không nhàm chán.

Giày mũi nhọn

Không bao giờ lỗi mốt, giày mũi nhọn tiếp tục khẳng định vị thế trong mùa thu 2025. Với khả năng tạo hiệu ứng kéo dài chân, giày mũi nhọn không chỉ giúp các nàng trông cao ráo mà còn mang đến vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng.

Từ công sở đến những buổi hẹn cuối tuần, giày mũi nhọn đều có thể "cân" mọi phong cách. Đặc biệt, các gam màu trung tính như đen, be hoặc nâu sẽ là lựa chọn an toàn mà vẫn thời thượng trong mùa thu năm nay.

Giày mule

Giày mule với thiết kế hở gót đang trở lại mạnh mẽ và trở thành item không thể thiếu trong tủ đồ thu 2025. Kiểu giày này mang đến cảm giác thoáng chân, thoải mái mà vẫn giữ được sự chỉn chu và tôn dáng nhẹ nhàng.

Giày mule phù hợp với những cô nàng yêu thích phong cách thoải mái, phóng khoáng. Chị em có thể dễ dàng kết hợp giày mule với váy dài, quần ống rộng hay cả những bộ đồ casual đi dạo phố.

Sneaker trắng

Không thể không nhắc đến sneaker trắng – đôi giày "quốc dân" mà ai cũng nên sở hữu ít nhất một đôi. Mùa thu năm nay, sneaker trắng tiếp tục chứng minh sức hút bền vững với khả năng phối đồ đỉnh cao và độ tiện dụng vượt trội.

Từ váy điệu đà cho đến quần jeans khỏe khoắn, sneaker trắng luôn làm tốt nhiệm vụ hoàn thiện outfit một cách trẻ trung và thanh lịch. Dù các nàng tới công sở, đi chơi hay đi du lịch, đây là mẫu giày có thể "đi cùng bạn suốt năm", xứng đáng là khoản đầu tư hợp lý cho tủ giày mùa thu.

Ảnh: Sưu tầm