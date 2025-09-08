Phong cách mãi nhàm chán nếu chị em không biết 4 mẫu chân váy mùa thu đang là mốt

Mùa thu 2025 đang đến rất gần với những thay đổi mới mẻ trong thời trang. Một trong những món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của mọi quý cô yêu thời trang chính là chân váy. Với những biến tấu đa dạng, chân váy không chỉ mang đến sự nữ tính, thanh lịch mà còn rất dễ dàng kết hợp để tạo nên những bộ trang phục hoàn hảo cho mùa thu, đẹp từ công sở ra phố.

Sau đây là 4 xu hướng chân váy nổi bật mà chị em không thể bỏ qua trong mùa thu này:

Chân váy denim

Chân váy denim luôn là món đồ thời trang không bao giờ lỗi mốt. Với chất liệu denim đặc trưng, loại chân váy này mang đến vẻ ngoài trẻ trung, bụi bặm nhưng lại phảng phất nét cổ điển. Đặc biệt, vào mùa thu, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, một chiếc chân váy denim kết hợp với áo sơ mi/blouse dài tay hay áo len mỏng sẽ là lựa chọn tuyệt vời.

Thiết kế chân váy này không chỉ phù hợp với các cô nàng yêu thích phong cách casual, mà còn có thể dễ dàng ứng dụng sang mùa đông với các item như áo khoác blazer, áo trench coat rồi hoàn thiện bằng boots, giày loafer. Chân váy denim không chỉ có phiên bản dáng ngắn năng động mà còn có cả thiết kế dáng dài nữ tính.

Chân váy suông

Chân váy suông luôn là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Với phom dáng thẳng, không ôm sát cơ thể, chân váy suông giúp phái đẹp tôn lên vẻ đẹp tự nhiên mà vẫn giữ được nét sang trọng, nhẹ nhàng. Đây là một món đồ cực kỳ phù hợp cho những buổi đi làm hay dạo phố vào cuối tuần. Không chỉ vậy, kiểu dáng này cũng rất hack chiều cao, giúp các nàng che đi những khuyết điểm và tôn lên đường cong một cách tinh tế.

Mùa thu này, chị em có thể mix chân váy suông với những chiếc áo khoác mỏng hoặc áo len tăm ôm nhẹ để giữ ấm mà vẫn cực kỳ thời trang.

Chân váy trắng

Mặc dù mùa thu thường gắn liền với những gam màu trầm ấm, nhưng chân váy trắng lại mang đến một làn gió mới mẻ và tươi sáng cho phong cách mùa thu. Chân váy trắng không chỉ giúp bạn nổi bật trong những ngày thu mát mẻ, mà còn tạo cảm giác thanh thoát, nữ tính.

Với kiểu dáng này, chị em có thể kết hợp với áo sơ mi, áo len hay thậm chí là những chiếc áo khoác nhẹ nhàng. Màu trắng sáng còn có tác dụng hack tuổi cực kỳ hiệu quả, khiến bạn trông trẻ trung hơn bao giờ hết.

Chân váy xếp ly to bản

Chân váy xếp ly từ lâu đã là biểu tượng của sự nữ tính và điệu đà, nhưng với sự thay đổi trong xu hướng thời trang, chân váy xếp ly to bản đang lên ngôi trong mùa thu 2025. Khác với kiểu chân váy xếp ly nhỏ nhắn, kiểu dáng to bản này mang đến sự sang trọng, cổ điển nhưng lại không kém phần nổi bật.

Với sự kết hợp giữa độ bồng bềnh và đường xếp ly sắc nét, chân váy xếp ly to bản sẽ là điểm nhấn nổi bật cho bất kỳ bộ trang phục nào. Chị em có thể mix kiểu chân váy này với áo sơ mi, áo len dáng rộng hay thậm chí là những chiếc blazer để tạo ra một bộ trang phục vừa thời thượng lại vừa thoải mái.

