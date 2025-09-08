10 set áo sơ mi mùa thu giúp bạn mặc đẹp xuất sắc hơn hẳn năm ngoái

Áo sơ mi được coi là một trong những item phổ biến nhất trong mùa thu. Chị em còn có thể tận dụng mẫu áo này khi bước sang mùa đông, bằng cách layer với áo len và áo khoác. Dẫu vậy, trước hết, chị em nên tham khảo thật nhiều cách diện áo sơ mi phù hợp với mùa thu. Như vậy, các nàng sẽ dễ dàng tạo nên phong cách thu đa dạng, cuốn hút tới từng set đồ.

Sau đây là 10 cách mặc áo sơ mi mùa thu giúp chị em sành điệu trong mọi hoàn cảnh:

Bộ cánh trên gây ấn tượng ở sự tươi sáng và nữ tính. Nếu như áo sơ mi màu xanh pastel toát lên nét ngọt ngào, thì chân váy mini tông màu trắng lại thắp sáng tổng thể outfit, tăng thêm độ rạng rỡ. Đôi mule cao gót tông màu nâu phát huy tối đa hiệu quả kéo dài chân, đồng thời hài hòa tuyệt đối với bộ cánh.

Áo sơ mi tông màu hồng vốn đã trẻ trung nhưng khi kết hợp với quần denim short, vẻ ngoài của các nàng càng thêm nổi bật, bắt mắt. Sơ vin là một trong những cách đơn giản và nhanh chóng nhất để nâng tầm bộ trang phục. Cuối cùng, các nàng có thể tăng độ long lanh cho bộ đồ bằng những món trang sức vàng như khuyên tai, vòng tay…

Các nàng sẽ có vẻ ngoài rất nổi bật khi diện áo sơ mi màu xanh. Chân váy xám đóng vai trò cân bằng tổng thể trang phục, nâng tầm vẻ sang xịn mịn. Những món phụ kiện như túi xách hay sandal mang tông màu đen đặc biệt phù hợp với bộ cánh, vì giúp đảm bảo sự tinh tế.

Đơn giản nhưng vẫn hiện đại, cuốn hút là ưu điểm của set đồ gồm áo sơ mi kẻ gingham kết hợp với quần âu màu đen. Thao tác sơ vin và thắt lưng da giúp hoàn thiện tổng thể outfit chỉn chu, phù hợp tuyệt đối với môi trường công sở.

Dù mang tông màu tối nhưng bộ cánh trên không hề già nua, lỗi mốt. Thay vào đó, combo áo sơ mi nhấn eo và quần âu màu đen toát lên sự trang nhã, sang trọng. Đôi giày cao gót mũi nhọn tôn dáng hiệu quả, hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, chuẩn tinh tế.

Mẫu áo sơ mi tông xanh lá đem đến ấn tượng vừa trẻ trung, vừa nhã nhặn. Kiểu áo này kết hợp cực kỳ ăn ý với quần jeans ống suông, tạo nên bộ cánh thanh lịch, thời thượng. Độ cá tính của outfit tăng thêm khi được sơ vin gọn gàng, tô điểm thắt lưng da và hoàn thiện bằng một đôi boots đen.

Tông màu nâu rất thích hợp với không khí trầm lắng của mùa thu. Chị em có thể kết hợp item này với chân váy dài để tạo nên bộ cánh nữ tính, thanh lịch. Các món phụ kiện vàng như dây chuyền, khuyên tai giúp tổng thể outfit thêm phần sáng sủa, nổi bật.

Áo sơ mi trắng và chân váy chữ A là cặp bài trùng hoàn hảo. Công thức này nữ tính, thanh lịch nhưng vẫn đầy trẻ trung. Đôi khuyên tai nụ và dây chuyền dáng mảnh tăng sức hút cho outfit mà không làm giảm sự tinh tế.

Công thức áo sơ mi hồng pastel và quần âu trắng vừa nữ tính, vừa trang nhã. Chị em có thể tạo điểm nhấn yêu kiều và nổi bật cho outfit chỉ bằng chiếc khăn quàng họa tiết. Bộ cánh trên sẽ giúp phong cách công sở thêm thú vị và trẻ trung. Chị em nên chọn giày mang các tông màu sáng như be, trắng kem, hồng pastel để hoàn thiện bộ đồ tươi tắn trên.

Vẫn là áo sơ mi hồng pastel nhưng khi kết hợp cùng quần denim trắng, chị em sẽ có outfit mang ấn tượng khác hẳn. Bộ cánh toát lên nét ngọt ngào, trẻ trung và năng động. Ngoài ra, set đồ trên vẫn có độ thanh lịch. Do đó, chị em có thể diện outfit này từ công sở ra phố. Đôi giày cao gót mũi nhọn là một mảnh ghép phù hợp, không lạc điệu với bộ trang phục trẻ trung.

Ảnh: Sưu tầm