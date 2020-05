Trải qua thời kỳ da xấu thậm tệ, cô nàng này đã có cuộc cải tổ trong cách chăm sóc và chống lão hóa bằng cách bôi kem chống nắng chẳng giống ai

Nguyễn Thu Thảo 25 tuổi Loại da: Da dầu, lỗ chân lông to, mụn viêm, mụn ẩn và mụn nội tiết

Giai đoạn bị mụn

Mình bị vấn đề về tuyến bã nhờn, sợi bã nhờn nhiều, mụn ẩn, mụn viêm ẩn dưới da, rất nhiều mụn viêm. Nói chung tình trạng da mình tệ khó chấp nhận được và khó nhìn mặt ai được, mình đến với dược mỹ phẩm khi tất cả những trị liệu y khoa của bác sĩ da liễu hoàn toàn thất bại và mình đã quyết định tự ngày đêm nghiên cứu về kiến thức skincare để tự chữa. Nói thật lòng, hồi đầu mình chỉ chăm chăm dưỡng ẩm, dùng từ SK-II, Estee Lauder... đủ loại đắt tiền, nhưng da chẳng đẹp lên mà mụn cứ càng nhiều.



Mình đã quyết định đi học nghiêm túc về dược mỹ phẩm, mình chả tin ai ngoài mình nữa. Từ đấy mình hiểu ra nhiều điều, nhiều khi không phải mình muốn bôi gì vào mặt mình thì mình mua, sử dụng skincare cũng như khoa học vậy. Bạn phải hiểu về làn da bạn, bạn phải hiểu về sự hoạt động của các chất, về thành phần. Từ đây thì mình skincare không vì sở thích nữa, nhiều khi sản phẩm packaging chả đẹp, chả thơm, nhưng thành phần tốt, phù hợp với routine, bạn cũng phải dùng. Sau thời gian chữa mụn ở bác sĩ da liễu, mình hiểu rằng việc nặn mụn mà không can thiệp sâu vào tế bào để triệt vấn đề từ gốc, mụn chỉ được giải quyết bề mặt, chân mụn không được can thiệp, thì mụn cứ lên lại, mặt tổn thương rất nhiều và lỗ chân lông sau khi nặn mụn thì ngày càng to ra, nhìn rất mất thẩm mỹ.

Đây là routine giúp da mình thoát khỏi tình trạng mụn:

Retinol - BHA Liquid - AHA 10% - Niacinamide - Peptides - Vitamin C15 (Có thể thay BHA bằng AHA tùy hôm).

- Sáng: Sữa rửa mặt - Toner - BHA Liquid 2% - Peptides - Kem chống nắng Resist Super light Daily Wrinkle.

- Tối: Sữa rửa mặt - Toner - Vitamin C (hoặc Niacinamide tùy phản ứng da) - Retinol 1% (đổi lên Tretinoin sau này)

Tóm lại, tùy vào vấn đề da, mình sẽ chọn:



- 2 đến 3 sản phẩm trị liệu: Như AHA, BHA, Retinol, Tretinoin để giúp da tẩy tế bào chết bề mặt hay sâu hơn, từ đó Retinol giúp da tái cấu trúc, tác động sâu vào lớp biểu bì và trị mụn, chống lão hóa da.

- Những sản phẩm cần thiết bắt buộc như sữa rửa mặt hay kem chống nắng đừng tiếc tiền đầu tư, vì mặt sạch thì chất trị liệu mới hoạt động tốt, kem chống nắng xịn thì mới bảo vệ da đủ để những chất trị liệu được hoạt động tối đa tác dụng.

Routine chăm sóc da hiện tại và tips dùng kem chống nắng

Hiện tại da mình cũng khá ổn và đẹp hơn rất nhiều so với thời kỳ mụn triền miên kia. Routine hiện tại của mình cũng có một số thay đổi để phù hợp với làn da hơn. Có một số sản phẩm không thể thiếu đó là BHA, Retinol, Vitamin C và kem chống nắng...

Các sản phẩm sử dụng buổi sáng.

Các sản phẩm sử dụng buổi tối.

Mọi người sẽ thắc mắc rằng sao mình lại bôi nhiều kem chống nắng như vậy và việc mix này liệu có ảnh hưởng hay không. Với mình, mình không tìm loại kem chống nắng nào vừa kiềm dầu, vừa làm nhỏ lỗ chân lông, vừa khô ráo lại không bóng dầu, việc mình bôi nhiều loại như vậy là để tối ưu tất cả các ưu điểm của các loại kem chống nắng và đây là tips mình áp dụng với mình chứ không khuyên các bạn nên áp dụng theo.

Một số lưu ý mà mình nghĩ các bạn nên quan tâm khi tìm kem chống nắng, bởi phải chống nắng hiệu quả thì mới chống lão hóa được:

- Nên chọn kem chống nắng quang phổ rộng, ưu tiên các loại kem chống nắng vật lý lai hóa học trong trị liệu.

- Đừng nên nghe những lời quảng cáo mà nên hiểu làn da và tùy thời tiết mà chọn kem chống nắng phù hợp.

Ví dụ: Mình dùng kem chống nắng eltaMD 46 làm base vì có 5% Niacinamide giúp làm nhỏ lỗ chân lông, sau đó dùng kem chống nắng Image 50 - chủ yếu dùng mùa lạnh còn mùa nóng mình dùng ít hơn. Sau đó mình dùng Paula's choice defense SPF 30 để tạo hiệu ứng căng bóng cho khuôn mặt. Còn kem chống nắng Skinceuticals physical fusion UV defense SPF 50 như 1 lớp nền nhẹ vì có màu. Nói chung mình dùng kem chống nắng thay makeup.

