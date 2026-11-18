Hôm qua, khi lướt thấy những bàn tán về vụ ly hôn của một ngôi sao hàng đầu, những cuộc tranh luận về hình tượng khiến người ta chẳng còn muốn bấm vào đọc. Thế rồi, giữa các chủ đề nóng, dòng tin “Trương Mông ôm con khóc khi cai sữa mẹ” bất ngờ xuất hiện.

Khó nói rõ vì sao câu chuyện ấy khiến lòng người chùng xuống. Giữa những tin tức về sao cãi vã, vướng bê bối hay tìm lại danh tiếng, lần này là một người phụ nữ thành thật nói trước máy quay rằng cô không nỡ, cô đã khóc và cơ thể cũng đã kiệt sức.

Câu chuyện của Trương Mông bắt đầu từ hành trình có con nhiều gian nan. Cô và chồng Kim Eun-sung trải qua ba năm làm thụ tinh trong ống nghiệm, với nhiều lần thất bại mới đón được con trai Hạo Đình, tên tiếng Anh là Dylan. Để có em bé ấy, người mẹ đã đi qua những năm tháng thiếu ngủ, những mũi tiêm, nỗi lo âu và sự hao tổn sức lực.





Bởi vậy, ngay từ đầu, cô đã quyết tâm cho con bú mẹ đến hai tuổi. Hút sữa lúc nửa đêm, cho con bú trực tiếp ban ngày, trữ sữa, thức giấc cùng con, tắc tia sữa, viêm bàng quang, đầu óc mơ màng, tóc bạc… cô đều đã trải qua.

Trước đó, riêng việc cai bú đêm kéo dài bốn tháng đã khiến cô đau lòng như phải cắt đi một phần cơ thể. Đến khi con được 19 tháng, sức khỏe phát tín hiệu báo động, công việc lại dồn tới, cô quyết định cai sữa hoàn toàn.

Cô vẫn muốn tiếp tục, nhưng cơ thể đã không còn đủ sức.

Trong đoạn chia sẻ trên livestream, Trương Mông kể về đêm đầu tiên cai sữa. Cô ôm con trai trong lòng, hai mẹ con cùng khóc. Có người bình luận “Có cần đến thế không?”, “Đứa bé có làm sao đâu”.

Thế nhưng, với một người mẹ, cai sữa có thể mang theo cảm giác phải tự tay khép lại một sự gắn bó rất đặc biệt. Đứa trẻ từng nằm trong cơ thể mẹ, rồi ngày ngày tìm đến dòng sữa của mẹ, đang dần bước sang một giai đoạn khác.

Trước đây, chỉ cần con khẽ cựa mình, bầu ngực đã căng sữa, như thể cơ thể mẹ nhận ra con trước cả khi mẹ kịp nghĩ. Rồi từ ngày mai, con sẽ dần thôi tìm bú. Khoảng trống ấy có thể xuất hiện cả trong lòng người mẹ.

Trương Mông sau đó chia sẻ rằng sau khi cai sữa, cô bị rụng tóc, ngủ không ngon, da xỉn màu và tâm trạng đi xuống. Cơ thể đang trải qua những thay đổi, trong khi trách nhiệm làm mẹ vẫn tiếp tục.

Cô cũng nhắn nhủ các bà mẹ đừng cho rằng mình chưa làm tròn bổn phận chỉ vì không cho con bú đến hai tuổi, hay cảm thấy dùng sữa công thức là lựa chọn kém hơn.

Giữa những lời bàn tán, đây là một lời chia sẻ khiến nhiều người mẹ được an ủi.

Người ta đã quá quen với việc đòi hỏi một người mẹ phải vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, vừa hết lòng hy sinh. Trên màn ảnh, Trương Mông từng là cô gái hiếu thắng, coi trọng thể diện trong bộ phim Hạ gia tam thiên kim. Giờ đây, cô cũng là một người mẹ bình thường, từng trải qua viêm bàng quang cấp trong thời gian hút sữa, từng khóc và tìm sự sẻ chia từ chồng.

Giữa một làng giải trí thường xây dựng hình ảnh sao nữ “sinh con mà như chưa từng sinh”, Trương Mông lại để mọi người nhìn thấy những vất vả phía sau chuyện cho con bú. Thời gian nuôi con bằng sữa mẹ không thể đo hết tình yêu, và quyết định cai sữa cũng không khiến người mẹ trở nên lạnh lùng.

Những câu chuyện tương tự xuất hiện ở nhiều sao nữ. Ứng Thể Nhi từng kể về việc cai bú đêm đến mức suy sụp. Trương Hâm Nghệ muốn cai sữa theo nhịp độ của mình nhưng bị người lớn trong nhà chất vấn “Vẫn còn sữa thì sao lại không cho bú?”. Nhiệt Y Trát từng bị tắc tia sữa đến mức có mủ, phải dùng kim hút mủ mà không gây tê, trong lòng vẫn lo để lại sẹo và ảnh hưởng đến cữ bú tiếp theo.

Vương Tư Nhiên từng kể chuyện cả gia đình đứng xung quanh nhìn cô cho con bú, khiến cô cảm thấy mình như một con vật trong sở thú.

Ngay cả những người nổi tiếng có người chăm sóc sau sinh và ê-kíp hỗ trợ vẫn có thể đánh mất cảm giác được sống cho bản thân trong thời gian cho con bú. Hai chữ “làm mẹ” dường như bị buộc thêm quá nhiều yêu cầu âm thầm. Phải cho bú lâu hơn, phải lấy lại vóc dáng nhanh hơn, phải bớt than phiền, bớt khóc và đừng kêu mệt.

Điều Trương Mông lựa chọn là cai sữa nhưng vẫn ở bên con. Cô không gửi con đi nơi khác để tập tự lập, cũng không cố tình lạnh lùng, mặc con khóc.

Ban ngày, cô chuẩn bị đồ ăn dặm, dỗ dành con bằng cả tiếng Trung và tiếng Hàn. Chồng cô, thường được gọi là Tiểu Ngũ, thay vợ đảm nhận việc dỗ con ngủ. Cô vẫn ngồi bên giường, đọc sách tranh cùng con.

Con thôi bú, nhưng vẫn được mẹ ôm, được nắm tay và cảm nhận sự gần gũi. Hạo Đình thích nghi nhanh hơn dự tính, chuyện ăn uống và sinh hoạt cũng dần ổn định. Khi người mẹ cho phép bản thân nhẹ gánh hơn, cả gia đình cũng tìm được nhịp sống mới.

Một kiểu bình luận dễ khiến người ta khó chịu là “Cô ấy có tiền, có chồng giúp, có cần phải khóc không?”.

Có điều kiện hỗ trợ không khiến một người mẹ thôi lưu luyến hay mệt mỏi. Trương Mông hoàn toàn có thể chỉ xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu. Việc cô để lộ những phút yếu lòng có thể giúp những bà mẹ ngoài màn hình mạnh dạn nói ra rằng họ cũng không nỡ, cũng rất mệt, cũng có giới hạn của mình.

Làng giải trí ngày ngày nói về hình tượng “nữ chính mạnh mẽ”. Một người phụ nữ vẫn có thể khóc, rồi cất máy hút sữa, chuẩn bị bữa ăn cho con, ôm con thật chặt và thừa nhận mình còn nhiều thiếu sót. Những việc ấy đòi hỏi ở cô rất nhiều sức lực và can đảm.

Cai sữa còn gắn với quyền được quyết định đối với cơ thể của người phụ nữ. Bầu ngực, những thay đổi nội tiết, cơn đau và thời gian làm việc của mẹ đều cần được tôn trọng. Câu nói “Làm mẹ phải mạnh mẽ” đã khiến nhiều người cố chịu đựng ngay cả khi sức khỏe không còn cho phép.

Câu chuyện của Trương Mông cho thấy một người mẹ cũng cần được gỡ bớt những ràng buộc ấy.

Đôi khi, điều khiến tin tức giải trí trở nên gần gũi chính là những khoảnh khắc rất đời thường. Khi Trương Mông đỏ mắt nói rằng cô lưu luyến cảm giác được con cần đến, nhiều người mẹ có thể nhận ra mình trong đó.

Giữa những hình ảnh khoe vóc dáng thon gọn, bờ vai thanh mảnh chỉ vài tháng sau sinh, khoảnh khắc hai mẹ con ôm nhau khóc mang đến một cảm xúc khác. Ở đó có sự bịn rịn của người mẹ trước một chặng đường vừa khép lại.

Sữa mẹ rồi sẽ dừng, con rồi sẽ lớn. Những tháng ngày mẹ ôm con vào lòng, cho con bú và lắng nghe từng nhịp thở vẫn là một phần trong hành trình hai mẹ con cùng đi qua.

Nhìn Trương Mông, cũng có thể nhớ đến những người mẹ vẫn thức lúc ba giờ sáng để hút sữa, chịu cảnh tắc tia sữa, rụng tóc mà ngại nói mình đau. Họ xứng đáng được chăm sóc và được sống khỏe mạnh, thay vì luôn phải gắng sức để trở thành một người mẹ hoàn hảo.

Nguồn: Sohu; Douyin