Bộ phim truyền hình "Căn nhà không mái che" vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả với câu chuyện gần gũi về gia đình và hành trình tìm kiếm mái ấm. Dàn diễn viên nhí cũng tạo sức hút cho tác phẩm.

Trong đó, Camy Khánh An (sinh năm 2016), cô bé đảm nhận vai Mai - con gái út được bố Toản (Duy Hưng thủ vai) hết mực yêu chiều - đang khiến nhiều người chú ý bởi một khoảnh khắc giản dị phía sau máy quay.

Góc nhỏ đặc biệt tại phim trường: Diễn viên nhí 10 tuổi tranh thủ từng phút nghỉ để học bài

Mới đây, hình ảnh Khánh An ngồi chăm chú làm bài tập trong lúc chờ đến lượt diễn được một thành viên ê-kíp ghi lại và chia sẻ. Thay vì chỉ nghỉ ngơi giữa những cảnh quay, cô bé tranh thủ mở sách vở, hoàn thành bài tập ngay tại phim trường. Hình ảnh ấy hé lộ cách diễn viên nhí cân bằng học tập và nghệ thuật.

(Nguồn ảnh: Facebook Diệp Xinh)

Không cần bàn học riêng, Khánh An chỉ đơn giản tận dụng chiếc ghế nhựa hay ghế gấp có sẵn tại phim trường, tìm một góc yên tĩnh để ngồi làm bài. Cứ có thời gian nghỉ giữa các cảnh quay, cô bé lại tranh thủ mở sách vở, chăm chú hoàn thành bài tập của mình.

Được rèn tính tự giác từ năm lớp 1, theo đoàn làm phim vẫn tự chuẩn bị sách vở mang theo

Khánh An hiện 10 tuổi, đang học lớp 5 tại Trường Tiểu học Kiến Hưng, Hà Nội. Mỗi lần theo đoàn làm phim, em thường tự mang theo sách vở để học trong thời gian trống, thậm chí kết nối trực tuyến với thầy giáo khi cần giải đáp kiến thức. Theo mẹ, đó là thói quen được rèn từ nhỏ.

Con học lớp 5 rồi nên cũng đã được mẹ rèn cho thói quen tự giác học tập từ lớp 1. Chính vì vậy mà việc chuẩn bị sách vở mang theo là con tự chuẩn bị, tự chủ động nhắn thầy gửi bài, làm bài và nộp cho thầy" - Mẹ của Khánh An chia sẻ.

Dẫu vậy, việc sắp xếp lịch học và lịch quay không phải lúc nào cũng thuận lợi. Mẹ Khánh An kể rằng ban đầu đoàn phim dự kiến bấm máy vào tháng 5, phần lớn thời gian quay rơi vào kỳ nghỉ hè, nên việc học không bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, do thời tiết, bối cảnh cùng nhiều yếu tố khác, kế hoạch kéo dài đến tháng 11.

Trong tháng 9 và 10, lịch quay của Khánh An chưa dày, cô bé chủ yếu chỉ nghỉ học nửa buổi chiều hoặc 1 ngày/tuần. Sang tháng 11, thời lượng làm việc tăng lên, việc duy trì nhịp học tập cũng đòi hỏi sự cố gắng lớn hơn từ cô bé và gia đình.

"Rất may con cũng được các thầy cô tại trường (đặc biệt là thầy chủ nhiệm của con) tạo điều kiện và hỗ trợ con hết mức. Hàng ngày thầy sẽ gửi bài tập để con làm bù, và đoạn nào không hiểu con đều gọi thầy và thầy giảng online cho con hiểu. Con làm bài xong là gửi lại để thầy kiểm tra luôn. Nên gần như là con vẫn nắm được kiến thức và theo kịp các bạn trên lớp" - Mẹ Khánh An kể lại.

Có những ngày lịch trình của cô bé kín từ sáng đến tối: Sáng đi học, chiều tới Sóc Sơn quay phim, sau đó trở về Hà Nội học phụ đạo đến 9 rưỡi tối. Dù vậy, kết quả kiểm tra giữa kỳ môn Toán và Tiếng Việt của Khánh An đều đạt 9 điểm.

"Tuy chưa phải điểm tuyệt đối, nhưng với thời điểm vừa đi quay vừa đi học thế này thì mẹ con cũng thấy vui rồi. Khánh An con cũng đang là Liên đội phó của trường Tiểu Học Kiến Hưng".

Mỗi trải nghiệm nghệ thuật đều giúp con học hỏi và trưởng thành hơn

Từng tham gia rất nhiều bộ phim, bé Khánh An cũng thừa nhận đóng phim vất vả hơn biểu diễn tại sự kiện. "Theo con thì đóng phim thường vất vả hơn đi diễn tại sự kiện. Vì khi đóng phim, con phải theo lịch quay của đoàn, có những hôm quay từ sáng sớm đến tối muộn, phải chờ đợi đến lượt diễn và đôi khi phải quay đi quay lại một cảnh nhiều lần để có được kết quả tốt nhất.

Còn khi đi diễn sự kiện thì thời gian mình chủ động hơn. Thường thì mẹ con sẽ nhận lịch cho con vào cuối tuần, không vướng lịch học nên không cần phải học bù bài. Và đi diễn sự kiện thì con thấy chỉ mất thời gian makeup lên đồ thôi chứ con không bị áp lực gì ạ".

Tuy nhiên, những thử thách ấy không làm Khánh An chùn bước: "Mỗi hoạt động lại mang đến cho con những trải nghiệm khác nhau và giúp con học hỏi được nhiều điều. Có mệt một chút nhưng được làm điều mình yêu thích thì con vẫn luôn vui và cố gắng ạ!".

Đối mặt với những cám dỗ từ nghệ thuật, mẹ Khánh An chọn cách đồng hành, định hướng con thay vì ngăn cản

Trước băn khoăn rằng trẻ em theo nghệ thuật sớm có thể đối mặt nhiều cám dỗ, mẹ Khánh An không phủ nhận môi trường này có những áp lực và rủi ro. Tuy nhiên, chị cho rằng điều quan trọng nằm ở sự đồng hành, định hướng từ gia đình, thay vì ngăn con theo đuổi đam mê.

"Tôi nghĩ điều quan trọng không phải là ngăn con tiếp xúc với môi trường nghệ thuật, mà là cách gia đình đồng hành và định hướng cho con. Nghệ thuật là niềm đam mê và cũng là cơ hội để con trải nghiệm, chứ không phải áp lực hay con đường duy nhất. Tôi cũng luôn nhắc con phải lễ phép, biết lắng nghe, sống chân thành, không chạy theo sự nổi tiếng hay những lời khen bên ngoài".

Nghệ thuật là cơ hội trải nghiệm, không phải con đường duy nhất hay áp lực phải nổi tiếng. Chị cũng dạy con lễ phép, biết lắng nghe, sống chân thành và không chạy theo lời khen.

"Là mẹ, tôi sẽ cố gắng lựa chọn môi trường làm việc phù hợp, tìm hiểu kỹ những cơ hội con tham gia và luôn ở bên cạnh con. Tôi mong Camy có thể trưởng thành trong nghệ thuật nhưng vẫn giữ được sự hồn nhiên, trong sáng và tuổi thơ đúng nghĩa của mình. Với tôi, đó mới là điều quan trọng nhất".

Bởi thế, hình ảnh Khánh An cặm cụi làm bài giữa phim trường không chỉ là một khoảnh khắc đáng yêu phía sau "Căn nhà không mái che". Đó còn là lát cắt về nỗ lực của cô bé, sự hỗ trợ từ thầy cô và các gia đình gìn giữ nhịp sống học đường cho con khi bước vào môi trường nghệ thuật từ sớm.