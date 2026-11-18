Tiểu Chu ít vận động trong thai kỳ. Bài viết cho rằng đây là nguyên nhân khiến thai nhi hơi lớn. Đến lúc sinh, khi cổ tử cung mở khoảng 9 cm, cô đau đến mức không chịu nổi, những cơn co thắt liên tiếp kéo tới. Dù đã được gây tê giảm đau, cô vẫn đau dữ dội, cả người run lên, tóc ướt đẫm mồ hôi.

Nữ hộ sinh liên tục ở bên, hướng dẫn cô hít thở sâu và động viên cố gắng.

Về sau, Tiểu Chu cảm thấy mình thật sự không còn sức. Trong cơn mệt lả, cô nghe nữ hộ sinh hỏi gia đình có mang theo nước tăng lực hoặc chocolate hay không.

Cô nhớ mình đã chuẩn bị vài lon nước tăng lực do một người bạn thân từng sinh con mang đến. Cô nhờ nữ hộ sinh ra ngoài gọi chồng lấy giúp.

Nữ hộ sinh gọi lớn “Chồng của Chu Thiến Thiến!”, nhưng không ai đáp lại. Đến lần gọi thứ ba, bạn thân của Tiểu Chu mới đẩy nhẹ người chồng.

Anh vẫn đang mải mê chơi game, khó chịu hỏi “Có chuyện gì? Sao lại đẩy tôi?”.

Bạn cô liếc anh rồi nói nữ hộ sinh đang gọi, cần lấy một lon nước tăng lực mang vào cho vợ. Người chồng ngơ ngác đáp “Tôi không biết. Mấy thứ này đều do vợ tôi chuẩn bị”.

Bạn thân Tiểu Chu lập tức nổi giận, hỏi túi đồ để đâu rồi tự mở ra tìm. Cô nhanh chóng lấy hai lon đưa cho nữ hộ sinh.

Theo lời kể trong bài, sau khi uống, Tiểu Chu cảm thấy có thêm chút sức lực và có thể tập trung nghe hướng dẫn. Hơn một giờ sau, cô sinh con. Khi ấy, cô thầm nghĩ may mà mình đã chuẩn bị đồ uống, nếu không có lẽ đã chẳng còn sức.

Sau khi sinh, người bạn kể lại chuyện chồng cô mải chơi game, đến mức nữ hộ sinh gọi cũng không nghe thấy.

Tiểu Chu vô cùng tức giận. Trong lúc cô chịu đau để sinh con, chồng lại ngồi bên ngoài chơi điện thoại. Cô trách chồng một trận, nhưng anh cảm thấy mình bị oan. Anh còn vào nhóm bạn trên WeChat để than thở.

“Phụ nữ sinh con sao mà làm quá thế? Có người phụ nữ nào không sinh con đâu? Vợ tôi sinh, tôi ở đó cũng có giúp được gì. Ngồi ngoài chơi game giết thời gian mà bị mắng té tát.”

Những người bạn trong nhóm hùa theo, cho rằng đàn ông chẳng giúp được gì trong lúc vợ sinh, ngồi chờ thì chơi game cũng bình thường.

Khi người chồng đưa con đi tắm, anh để điện thoại trong phòng bệnh. Nghe tiếng thông báo liên tục vang lên, Tiểu Chu cầm máy xem thử. Không ngờ, cô đọc được những lời chồng vừa viết.

Cô tức đến mức gần như choáng váng. Vượt cạn còn chịu đựng được, nhưng những lời ấy khiến cô nghĩ đến chuyện ly hôn.

Trong lúc vợ chịu đau sinh con, việc chồng mải chơi game có thể khiến cô cảm thấy cô độc và tủi thân.

Vì sao Tiểu Chu lại giận đến vậy?

Khi sinh con, người phụ nữ thường ở trong trạng thái yếu đuối và cần được quan tâm. Chồng có thể không trực tiếp giúp cô sinh, nhưng việc anh vui vẻ chơi game bên ngoài, thiếu chú ý đến những gì đang diễn ra, tạo nên sự chênh lệch khiến cô khó lòng chấp nhận.

4 kiểu đồng hành khi vợ sinh dễ làm tổn thương người phụ nữ

1. Suốt thời gian chờ chỉ chăm chú vào điện thoại

Vợ đang đau đớn, chồng lại mải xem video ngắn hoặc chơi game, khiến cô có cảm giác việc sinh con chẳng liên quan gì đến anh.

Người chồng có mặt ở bệnh viện, nhưng sự chú ý lại đặt vào màn hình điện thoại.

2. Ngất hoặc nôn khi chứng kiến cảnh sinh nở

Một số người chồng được vào phòng sinh cùng vợ nhưng lại ngất khi nhìn thấy máu. Có người nôn vì không chịu được mùi trong quá trình sinh nở.

Khi ấy, nhân viên y tế vừa phải chăm sóc sản phụ, vừa phải hỗ trợ người đi cùng. Bài viết cho rằng những tình huống như vậy khiến việc cho chồng vào phòng sinh trở nên phức tạp hơn.

3. Bị ám ảnh bởi những gì chứng kiến trong phòng sinh

Một số người chồng tò mò quan sát quá trình bác sĩ, nữ hộ sinh đỡ đẻ. Khi nhìn thấy máu, thủ thuật rạch tầng sinh môn hoặc cảnh vợ đau đớn, kiệt sức trên bàn sinh, họ có thể bị sốc và để lại ám ảnh.

4. Do dự khi cần trao đổi, quyết định theo hướng dẫn của nhân viên y tế

Bài gốc nêu những trường hợp người chồng chần chừ với thủ tục đồng ý giảm đau vì lo ảnh hưởng đến em bé hoặc ngại tốn tiền. Có người tiếp tục do dự khi bác sĩ thông báo cần chuyển từ sinh thường sang sinh mổ.

Trong những tình huống cần xử trí kịp thời, việc thiếu hợp tác hoặc kéo dài trao đổi có thể khiến quá trình chăm sóc gặp trở ngại, trong khi người vợ vẫn đang chịu đau và chờ được hỗ trợ.

Sự thờ ơ trong lúc vợ sinh có thể để lại tổn thương lâu dài trong hôn nhân.

4 việc người chồng có thể làm để đồng hành cùng vợ

1. Tìm hiểu và chuẩn bị từ trước

Vào những tháng cuối thai kỳ, chồng có thể cùng vợ tìm hiểu quá trình chuyển dạ, tập các phương pháp hít thở như Lamaze. Khi cơn co xuất hiện, anh có thể nhắc nhịp, hỗ trợ vợ thực hiện cách thở đã được hướng dẫn để cô bình tĩnh hơn.

2. Hỗ trợ xoa bóp vùng lưng, thắt lưng

Những cơn co có thể đi kèm đau lưng. Nếu vợ thấy dễ chịu và nhân viên y tế đồng ý, chồng có thể xoa bóp nhẹ để hỗ trợ cô.

3. Giúp vợ uống nước, ăn uống khi được phép

Khi chuyển dạ, cơn đau và sự mệt mỏi có thể khiến người vợ khó tự chăm sóc. Chồng có thể giúp cô uống nước, ăn uống theo hướng dẫn của nhân viên y tế.

4. Chủ động trao đổi với bác sĩ, điều dưỡng

Người chồng cần lắng nghe hướng dẫn, nắm được tình hình của vợ và phối hợp hoàn tất các thủ tục cần thiết. Khi thấy vợ khó chịu, anh có thể hỏi nhân viên y tế về cách hỗ trợ phù hợp.

Đồng hành cùng vợ sinh con cần cả sự quan tâm lẫn những hành động cụ thể.

Phòng sinh có thể trở thành nơi người vợ nhìn rõ sự quan tâm của chồng. Trong lúc cô dốc sức đưa con chào đời, thái độ và việc làm của anh có thể được cô nhớ rất lâu.

Một lời hỏi han, sự chú ý khi nhân viên y tế gọi, việc lấy giúp món đồ cần thiết hay ở bên động viên đều có ý nghĩa. Vào thời điểm ấy, người vợ cần cảm nhận được rằng chồng đang cùng mình đón con.