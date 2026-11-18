Tranh cãi giữa Melon Family và gia đình Tuấn Dương - Lucie bắt đầu từ chuyện người lớn trêu đùa trẻ nhỏ. Melon Family lo ngại những cách tương tác chưa phù hợp, khi xuất hiện trong video được nhiều người xem, có thể được các phụ huynh khác làm theo. Trong khi đó, phía Lucie phản ứng với cách một khoảnh khắc của gia đình mình được đưa ra bàn luận công khai.

Câu chuyện tiếp tục có thêm những ý kiến liên hệ vụ việc với lịch bán hàng ngày đôi. Tuấn Dương sau đó đăng story phủ nhận việc phải “mượn” tranh cãi để làm nội dung.

Melon Family nói gì về việc trêu trẻ?

Tình huống được nhắc tới liên quan đến việc người lớn dùng phần thưởng hoặc điều trẻ đang muốn để yêu cầu trẻ cười, đáp lại theo ý mình.

Melon Family đã làm nội dung lên tiếng về nguy cơ những cách trêu đùa này trở nên phổ biến trên mạng xã hội. Gia đình này cho rằng các video ứng xử với trẻ khi lan truyền rộng có thể khiến phụ huynh khác bắt chước.

Điều Melon Family lo ngại là ảnh hưởng của những video ấy tới người xem. Tuy nhiên, cách nêu tình huống khiến câu chuyện được liên hệ với gia đình Tuấn Dương - Lucie, kéo theo phản hồi từ cộng đồng yêu mến gia đình Lucie - Tuấn Dương.

Lucie lên tiếng về áp lực làm mẹ và cách góp ý

Trong story được chụp lại và đưa vào video bình luận, Lucie viết rằng nếu muốn lấy chất liệu làm nội dung, người khác có thể sử dụng câu chuyện của chính gia đình mình. Cô cũng đặt câu hỏi về việc một lời góp ý có thể khiến đứa trẻ bị cuốn vào những lời bàn tán.

Lucie cho rằng ai làm cha mẹ đều có thiếu sót. Một người mẹ có thể vừa phải chăm con, đi làm, lo cho gia đình, vừa đối diện nhiều áp lực riêng. Vì vậy, những nhận xét công khai về chuyện nuôi con có thể khiến họ thêm nặng nề.

Cô khẳng định mình tin những góp ý mang tính xây dựng là cần thiết, bởi ai cũng cần học hỏi và thay đổi. Tuy nhiên, cô nhấn mạnh rằng cách nói cũng quan trọng như nội dung muốn truyền đạt.

Qua phản hồi này, có thể thấy điều Lucie bức xúc là việc gia đình mình trở thành đối tượng để người khác bàn luận, trong khi một đoạn video ngắn khó thể hiện đầy đủ quá trình cha mẹ chăm sóc và tương tác với con.

Vì sao megalive được nhắc tới?

Ở 1 diễn biến khác, xuất hiện một bình luận liên hệ thời điểm tranh cãi với phiên bán hàng ngày đôi. Trước ý kiến cho rằng mình “tạo content cho megalive ngày đôi”, Tuấn Dương đăng story phản hồi. Anh cho biết mỗi tháng có bốn phiên megalive, những video thường ngày vẫn có lượt xem và anh muốn tập trung vào công việc của mình.

Tuấn Dương viết rằng bản thân mong mọi người vui vẻ với nhau, đồng thời khẳng định có thể tự nghĩ nội dung mà không cần dựa vào một vụ việc.

“Em Dương lại đẻ được ra content luôn ấy chứ cần gì phải mượn một vụ việc gì đó bao giờ”, anh chia sẻ.

Trong story này, Tuấn Dương không nêu tên người đã đưa ra nhận xét. Anh tập trung phủ nhận việc tận dụng tranh cãi để thu hút chú ý cho phiên bán hàng.

Nhiều bình luận đồng tình rằng người lớn cần chú ý tới cảm xúc của trẻ khi trêu đùa, nhưng cho rằng cần thận trọng khi dùng một khoảnh khắc ngắn để đánh giá cách nuôi con của cả gia đình.

Người ngoài có thể biết được bao nhiêu về những gì diễn ra trước và sau đoạn hình ảnh được đăng lên mạng. Một lần trêu đùa vụng về chưa đủ để kết luận đó là cách cha mẹ thường xuyên đối xử với con.

Một số bình luận khác cũng cho rằng dù không gọi tên trực tiếp, việc mô tả quá cụ thể vẫn có thể khiến khán giả nhận ra gia đình đang được nhắc tới. Khi ấy, người trong cuộc vẫn phải đối diện với những lời nhận xét và suy đoán.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Melon Family đơn thuần chỉ là nêu ra những quan điểm nuôi dạy con cái của gia đình mình chứ không hề chủ đích nhắm đến ai.

Hiện tại, lùm xùm giữa 2 bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.