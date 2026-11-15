Nữ ca sĩ nổi tiếng bất ngờ thông báo đón con đầu lòng ở tuổi 42

Ngày 13/11, Avril Lavigne thông báo trên Instagram rằng cô đã trở thành mẹ ở tuổi 42. “Công chúa nhỏ của chúng tôi đã chào đời”, nữ ca sĩ người Canada viết, kèm biểu tượng vương miện và bình sữa. Trước bài đăng này, giọng ca Complicated chưa từng công khai chuyện mang thai.

Trong tấm ảnh đầu tiên, hai bàn tay người lớn cùng nâng niu bàn tay bé xíu của em bé. Ở một khung hình khác, Avril ôm con gái sát ngực. Bé mặc bộ đồ liền thân họa tiết da báo, còn mẹ vẫn để bộ móng sơn tối màu quen thuộc.

Bức cuối chỉ có một chiếc ván trượt và ba đôi Vans kẻ ô. Xen giữa hai đôi cỡ người lớn là một đôi nhỏ xíu dành cho bé. Chi tiết ấy khiến bộ ảnh báo tin vui mang dấu ấn riêng của Avril. Hơn hai thập kỷ trước, Sk8er Boi và Complicated trong album đầu tay Let Go đã đưa cô đến với khán giả khắp thế giới. Lần này, chiếc ván trượt xuất hiện trong bộ ảnh đầu tiên cô chia sẻ về con gái.

Avril chưa công bố tên con hay danh tính cha của em bé. Đại diện của nữ ca sĩ cho biết cô đang dành thời gian bên gia đình, đồng thời tiếp tục thực hiện album mới. Cô cũng gửi lời cảm ơn đến khán giả đã dành tình cảm cho mình.

Tháng 5/2025, trong đêm diễn tại Madison Square Garden ở New York, Avril bất ngờ mời mẹ lên sân khấu. Trước khán giả, cô kể rằng khi cô mới 2 tuổi, mẹ đã nghe con gái hát Jesus Loves Me và nói sau này con sẽ trở thành ca sĩ. Sau buổi diễn, Avril cảm ơn cả bố lẫn mẹ vì đã tin tưởng và tạo điều kiện để cô theo đuổi âm nhạc từ nhỏ.

Lần ấy, Avril chia sẻ đoạn video để lưu lại khoảnh khắc đứng cạnh mẹ trên sân khấu. Lần này, trong bức ảnh cô ôm con, khung hình chỉ vừa đủ thấy em bé nép sát vào ngực mẹ.

Nguồn: People