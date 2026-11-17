Tiếng khóc của bé được camera nhà hàng xóm ghi lại

Ngày 6/6/2023, Kristel Candelario rời nhà ở Cleveland, bang Ohio, để lại con gái Jailyn Candelario, 16 tháng tuổi, một mình trong cũi quây. Theo công tố viên, người mẹ để lại một ít bánh quy giòn và sữa. Trong thời gian Candelario đi Detroit, bang Michigan, và Puerto Rico, bé Jailyn không có người chăm sóc.

Khi điều tra vụ việc, cảnh sát xem hơn 600 giờ hình ảnh từ camera chuông cửa và camera giao thông. Một đoạn ghi hình từ chuông cửa nhà hàng xóm, được công tố viên trình chiếu tại phiên tuyên án, ghi lại tiếng khóc của Jailyn trong thời gian mẹ vắng nhà.

Khoảng 8 giờ sáng 16/6, Candelario trở về, phát hiện con nằm bất động trong cũi và gọi 911. Nhân viên cấp cứu tuyên bố bé đã tử vong tại hiện trường. Theo công tố viên Anna Faraglia, Candelario đã thay quần áo cho con trước khi lực lượng ứng cứu đến.

Bác sĩ pháp y Elizabeth Mooney, người trực tiếp khám nghiệm, cho biết Jailyn nhẹ hơn khoảng 3,2 kg so với lần khám sức khỏe gần nhất. Dựa trên tình trạng cơ thể của bé, bà ước tính quá trình suy kiệt có thể đã kéo dài nhiều ngày. Cơ quan pháp y quận Cuyahoga xác định bé tử vong do đói và mất nước nghiêm trọng.

Người mẹ nhận tội và bị tuyên án tù chung thân

Ngày 22/2/2024, Candelario, khi đó 32 tuổi, nhận tội giết người có tình tiết tăng nặng (aggravated murder) và gây nguy hiểm cho trẻ em (endangering children). Theo thỏa thuận nhận tội, phía công tố rút hai cáo buộc giết người khác và một cáo buộc hành hung nghiêm trọng.

Tại phiên tuyên án ngày 18/3/2024, luật sư bào chữa Derek Smith cho biết Candelario từng điều trị lo âu và trầm cảm. Ông lập luận rằng việc ngừng dùng thuốc đã ảnh hưởng đến tâm trạng và khả năng phán đoán của thân chủ. Phía công tố đề nghị tòa bác lập luận về suy giảm khả năng phán đoán, đồng thời đưa ra những bức ảnh trong điện thoại cho thấy Candelario chụp ảnh cùng bạn bè và trên bãi biển trong chuyến đi.

Phát biểu qua phiên dịch viên tiếng Tây Ban Nha, Candelario nói bà đau buồn vì mất con và cầu xin được tha thứ mỗi ngày. Bà nói mình không tìm cách biện minh cho hành động đã gây ra.

Thẩm phán Brendan Sheehan gọi việc bỏ mặc Jailyn là “sự phản bội tột cùng”. Ông tuyên Candelario án tù chung thân, không có khả năng được tha tù trước thời hạn.

Nguồn: CNN; Associated Press; Court TV