“Tôi chợt nhận ra mình cô đơn thế nào khi xem lại camera phòng khách”: Tâm sự vỡ òa của mẹ bỉm 2 con

Chị H. (30 tuổi, Hà Nội) kể lại, hôm ấy chị một tay dỗ con nhỏ đang khóc ngằn ngặt, tay còn lại cố gắng đút từng thìa cháo cho bé lớn. Giữa lúc tất bật, chị vô tình mở lại camera phòng khách và khựng lại: hình ảnh hiện lên là một người mẹ xoay như chong chóng với hai đứa trẻ, trong khi ngay cạnh đó, chồng chị ngồi thản nhiên, mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

“Khoảnh khắc ấy tôi thấy nghẹn ở ngực. Tôi chợt hiểu ra, thì ra mình vẫn cô đơn đến nhường này, dù ngay bên cạnh có chồng”.

Người cha, với sự hiện diện và sẻ chia chính là trụ cột giữ cân bằng cho gia đình

Người đàn ông thường nghĩ rằng ra ngoài kiếm tiền đã là gánh vác đủ lớn. Nhưng một gia đình không chỉ cần tiền, mà cần cả sự hiện diện và sẻ chia. Một người cha ngồi bên cạnh vợ, sẵn sàng bế con khi con quấy, thay tã lúc con khóc, ru con ngủ khi mẹ đã kiệt sức… đôi khi còn quý giá hơn bất cứ món quà vật chất nào.

Những đứa trẻ, chúng không chỉ lớn lên bằng sữa và thức ăn, mà còn cần tình yêu và sự gắn bó (Ảnh minh họa)

San sẻ không phải là nghĩa vụ, mà là cách để nói rằng: “Anh hiểu em, anh ở đây cùng em”. Chính những điều giản dị ấy mới có thể giữ gìn hôn nhân, giữ ấm mái ấm, và khiến một người mẹ thôi không còn thấy cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Bởi những đứa trẻ, chúng không chỉ lớn lên bằng sữa và thức ăn, mà còn cần tình yêu và sự gắn bó. Khi cha cùng mẹ đồng hành, con sẽ học cách yêu thương, biết sẻ chia. Ngược lại, nếu chỉ thấy một mình mẹ tất bật, con sẽ cảm nhận sự thiếu vắng và bất công từ rất sớm.

Sự hiện diện của người cha trong ánh mắt, vòng tay và cả những sẻ chia nhỏ bé chính là tấm lá chắn bảo vệ gia đình khỏi những rạn nứt vô hình.

Để không còn “một mình trong cuộc chiến nuôi con”

Lời giải đôi khi không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ.

Trước hết là sự thẳng thắn. Người vợ cần nói ra nỗi mệt mỏi, nỗi cô đơn của mình, để chồng hiểu rằng việc chăm con chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng mẹ. Sự lắng nghe chân thành từ người cha có thể là liều thuốc giúp vợ thấy mình được thấu hiểu, không còn đơn độc.

Người vợ cần nói ra nỗi mệt mỏi, nỗi cô đơn của mình, để chồng hiểu rằng việc chăm con chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng mẹ. (Ảnh minh họa)

Tiếp đó là sự san sẻ cụ thể. Ai tắm cho con, ai chuẩn bị bữa tối… những phân công rõ ràng tưởng như nhỏ nhặt lại giúp người mẹ vơi đi gánh nặng, giúp cả hai không rơi vào cảm giác “mình gánh hết còn người kia đứng ngoài”.

Đừng quên kết nối vợ chồng. Giữa bộn bề bỉm sữa, một cái nắm tay, vài phút trò chuyện về một ngày đã qua cũng đủ để tình yêu không bị hao mòn.

Và quan trọng, hãy cùng nhau học làm cha mẹ. Đọc một cuốn sách, nghe một buổi chia sẻ, hay đơn giản là quan sát con và cùng rút kinh nghiệm… tất cả sẽ khiến hành trình nuôi con trở thành hành trình chung, thay vì cuộc chiến đơn độc của một người.

Kết

Chẳng có người cha nào hoàn hảo, cũng chẳng có người mẹ nào đủ sức mạnh mãi mãi. Nhưng khi cả hai chọn đồng hành, nâng đỡ nhau từ những điều nhỏ bé, thì tuổi thơ của con sẽ đầy ắp ấm áp, còn hôn nhân sẽ bền chặt bởi yêu thương và sẻ chia.