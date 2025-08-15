3 MC xinh đẹp của VTV xuất hiện trong cùng khung hình, lại còn có 1 điểm chung bất ngờ

Mẹ bỉm Mai Ngọc mới đăng tải 1 bức ảnh trên trang cá nhân của mình nhưng điều đáng nói là bức ảnh này có quá nhiều sự xinh đẹp!

3 MC xinh đẹp của VTV là Mai Ngọc, Ngô Mai Phương và Nguyễn Thuỵ Vân đều có mặt trong bức hình này. Cả 3 đều là những MC xinh đẹp, tài năng và được nhiều người yêu mến.

MC Nguyễn Thụy Vân (sinh năm 1986, Hà Nội) là MC – BTV của Đài Truyền hình Việt Nam, nổi tiếng qua các chương trình Chuyển động 24h, Bữa trưa vui vẻ và các bản tin Thời sự. Cô tốt nghiệp Học viện Ngoại giao, từng đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2008. Với lối dẫn tự tin, phong thái thanh lịch và nụ cười duyên dáng, Thụy Vân được khán giả yêu mến cả ở vai trò MC lẫn hình ảnh một người phụ nữ hiện đại, năng động và giàu năng lượng.

MC Thuỵ Vân

MC Mai Ngọc (Nguyễn Mai Ngọc, sinh năm 1990, Hà Nội) là MC – BTV của Đài Truyền hình Việt Nam, từng được mệnh danh là “cô gái thời tiết xinh đẹp nhất VTV”. Tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, cô gia nhập VTV năm 2013, gây ấn tượng với bản tin Thời tiết trước khi chuyển sang dẫn các bản tin Thời sự như Việt Nam hôm nay và Chuyển động 24h.

MC Mai Ngọc

MC Ngô Mai Phương (sinh năm 1997, Hải Phòng) là MC – BTV của Đài Truyền hình Việt Nam, được biết đến qua các chương trình như Chuyển động 24h, Cafe sáng với VTV3 và nhiều sự kiện lớn của VTV. Cô tốt nghiệp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, từng đạt danh hiệu Hoa khôi Học viện Báo chí năm 2018. Với lối dẫn tự tin, giọng nói truyền cảm và hình ảnh trẻ trung, Mai Phương nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt MC thế hệ mới được khán giả yêu mến.

Bức hình này được MC Mai Ngọc chia sẻ với dòng trạng thái: "Buổi trưa là giờ tranh thủ gặp các chị em. Cả 3 chị em đều có con trai đầu lòng và cả 3 đều tên Minh, có phải duyên quá không ạ?"

Cả 3 nàng MC của VTV đều rất xinh đẹp, đều có con trai đầu lòng và cả 3 bé đều tên là Minh. Quá nhiều sự trùng hợp ở đây!

Tên Minh trong tiếng Việt là một tên phổ biến và giàu ý nghĩa tốt đẹp, thường được các bậc cha mẹ lựa chọn cho con trai.

Ý nghĩa chung: “Minh” (明) trong Hán – Việt có nghĩa là sáng, thông suốt, rõ ràng. Đây là sự kết hợp của hai yếu tố “nhật” (mặt trời) và “nguyệt” (mặt trăng), tượng trưng cho ánh sáng trọn vẹn, không tì vết.

Ý nghĩa về phẩm chất: Thể hiện trí tuệ sáng suốt, tư duy minh mẫn, biết phân biệt đúng sai, sống ngay thẳng.

Ý nghĩa về tương lai: Gợi mong ước con lớn lên thông minh, học giỏi, thành đạt, mang lại niềm tự hào cho gia đình.

Ý nghĩa về đạo đức: Ánh sáng của “Minh” còn tượng trưng cho sự trong sạch, chính trực và tấm lòng rộng mở.

Vì vậy, đặt tên con trai là Minh vừa hàm ý về trí tuệ, vừa gửi gắm mong muốn con có cuộc đời sáng lạn, con đường tương lai rõ ràng, rộng mở.