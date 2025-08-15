Hot mom Yến Phương chia sẻ hình ảnh ông xã Lam Trường cùng 2 bạn nhỏ Phoebe và Liam: "Cảm giác không có gì bằng..."

Nam ca sĩ Lam Trường kết hôn với Yến Phương - bà xã kém anh 17 tuổi vào năm 2014. Cả hai tổ chức đám cưới sau thời gian yêu xa, khi Yến Phương vẫn đang học tập tại Mỹ. Cô từng là một fan của Lam Trường trước khi trở thành bạn đời.

Năm 2017, vợ chồng anh chào đón con gái đầu lòng Phoebe. Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ rằng sự ra đời của Phoebe là dấu mốc quan trọng khiến hôn nhân của anh trở nên sâu sắc và đầy ý nghĩa.

Ngày 11/5/2025, Lam Trường khoe ảnh đón con trai mới chào đời trên trang cá nhân. "Con tên là Liam Lâm Minh Tiêu, con của ba Trường và mẹ Phương. Chào đón con đến với thế giới muôn màu".

Lam Trường cho biết, nhóc tì ra đời ngày 9/5, nặng 3,6 kg. Ngay từ khi Liam còn trong bụng mẹ, bé Phoebe (con gái lớn của anh và bà xã Yến Phương) đã mong ngóng từng ngày để được gặp em trai.

Yến Phương kém ông xã Lam Trường 17 tuổi. Điều thú vị là trước đây, hot mom Yến Phương là fan của của chồng mình. Sau đám cưới, cô tiếp tục việc học ở Mỹ và kinh doanh online, còn ông xã Lam Trường vẫn ca hát và làm việc tại Việt Nam, thỉnh thoảng anh lại sang thăm vợ.

Dù bận rộn công việc, thường xuyên đi diễn trong và ngoài nước nhưng nam ca sĩ vẫn được bà xã khen ngợi là người chồng - người cha tốt, yêu thương gia đình. Sau hơn 1 thập kỷ gắn bó, hôn nhân của cặp đôi được nhiều khán giả ngưỡng mộ.

Hot mom Yến Phương là 1 hot mom kín tiếng, cô dành hầu hết thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Nếu theo dõi Yến Phương sẽ thấy cô là 1 người mẹ rất quan tâm, chăm chút con con cái từng chút một nhưng cũng là 1 mẹ bỉm hiện đại, sẵn sàng chi tiền cho những thiết bị giải phóng sức lao động để dành thêm nhiều thời gian bên con.

Mới đây, cô đã chia sẻ 1 hình ảnh "lịm tim" của ông xã Lam Trường và 2 bạn nhỏ Phoebe và Liam. 3 bố con ngủ say sưa trên giường, đây có lẽ là khoảnh khắc hạnh phúc vô cùng với 1 người phụ nữ của gia đình như Yến Phương.

"Đang ngồi hút sữa mà quay qua thấy cảnh này... cảm giác không có gì bằng những giây phút bình yên này! Mua nôi, làm phòng riêng cuối cùng cũng kéo nhau lên ngủ chung hết!".

Hiện chị bé Phoebe (mẹ Yến Phương hay gọi là "chị Bì") lên 8 tuổi và em bé Liam vừa tròn 3 tháng tuổi. Cả 2 bạn nhỏ đều đang sống cùng bố mẹ ở Mỹ.