1001 màn "triết lý" của 2 bạn nhỏ Cơm - Canh nhà hot mom U60 Văn Thuỳ Dương: Gen Alpha lại còn con nhà giáo có khác!

Cô Văn Thùy Dương – con gái của cố PGS Văn Như Cương – không chỉ là một “hot mom” mà còn là nhà giáo được nhiều thế hệ học sinh Hà Nội yêu mến.

Nhắc đến cô, người ta thường nhớ ngay đến một gia tộc đặc biệt, nơi có tới ba “hot mom” nổi tiếng: chính cô Văn Thùy Dương, con gái Đặng Tiểu Tô Sa và ca nương Kiều Anh.

Gia đình cô còn được yêu mến bởi cặp “hot kid” đình đám mạng xã hội – hai anh em song sinh Cơm và Canh, con trai của cô Hiệu phó Văn Thùy Dương.

Hiện tại, hai cậu bé đã bước sang tuổi thứ 6, vẫn luôn thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài đáng yêu và những khoảnh khắc đời thường gần gũi.

Nhắc đến Cơm - Canh thì không thể không nhắc đến bảy bảy bốn mươi chín màn đối đáp cực chất với mẹ Văn Thuỳ Dương. Là 1 nhà giáo nhưng nhiều khi cô Dương cũng phải chóng cả mặt với những phá "triết lý" của 2 cậu con trai.

Đã vậy, Cơm - Canh còn có khả năng hùng biện hỗ trợ lẫn nhau. Cơm nói thì Canh nói đỡ, Canh nói thì Cơm hưởng ứng. Nói chung, 1 mình mẹ Dương không đấu lại được 2 cậu nhóc Gen Alpha chính hiệu này!

Đây là những màn triết lý khiến người ta phải ôm bụng cười của 2 cậu nhóc Gen Alpha nhà cô Văn Thuỳ Dương do chính cô chia sẻ trên trang cá nhân của mình.

1. Câu chuyện gia sư

Tối nào cũng phải vần nhau với Cơm Canh mệt quá nên mẹ cháu quyết định mời một cô gia sư rất xinh về dạy hai em.

Mẹ dặn : Cô rất xinh nên các con phải nhẹ nhàng lễ phép và vâng lời cô, nghe chưa!

Cơm: Mẹ yên tâm, con thấy cô TỰ TIN lắm mà!

Mẹ : Thế là thế nào?

Canh: Là cô không biết chúng con nghịch thế nào đâu?!

Mẹ: Là sao?

Canh: Là cô tự tin vì không biết chúng con nghịch như thế nào ý!!!

Nói xong nó cười khình khịch!

Ôi Trời Đất Quỷ thần ơi.

2. Chuyện học đánh vần

Góc ca cẩm!

Có thuốc gì uống để cho tập trung học tập không chứ Cơm giống mẹ quá các bác ạ, chẳng tập trung gì cả.

Hôm qua mẹ dạy đọc, đến câu "bố có ví da!".

Cơm đọc "bố có ví da" xong liền quay sang mẹ thêm 1 câu "ví da cá sấu mới đắt cơ mẹ ạ!".

Tôi chỉ muốn chui đi đâu cho đỡ uất, đánh vần thì lười mà chỉ vớ vẩn là nhanh!

3. Chuyện triết lý của ông thần ăn

Ngồi ăn cơm, mình bảo "hai ông ơi, không có hai ông là bây giờ tôi bay lượn khắp nơi chứ không phải ngồi đây nấu nướng phục vụ các ông như thế này đâu!".

Canh: Mẹ đẻ ra chúng con thì mẹ phải chịu thôi, ai đẻ con chẳng phải làm thế (không biết ai dạy ông ý thế), mẹ phải chịu thôi mẹ ơi, mẹ đẻ ra con thì mẹ đừng có bỏ...

Cơm: Đúng thế! Giống như mua đồ ăn xong là phải ăn hết, không được bỏ!

Đúng là triết lý của ông thần ăn. Sợ thật!

4. Chuyện đến giờ đi ngủ

Kỷ niệm ngày cơn bão Wipha tràn về! Cơn bão nghiêng đêm!

Như mọi tối, trên chiếc giường ấm áp, 3 mẹ con nằm ôn lại những gì đã xảy ra trong ngày. Cơm Canh sẽ kể vài câu chuyện ở lớp, mẹ sẽ đố vài phép tính cộng xem ai làm nhanh hơn, rồi đến 9h30 mẹ sẽ nói câu quen thuộc:

"Nào! Các ông cụ đã đi ở ngoài đường, sẽ ngó đầu qua cửa sổ xem những đứa trẻ đã ngủ chưa, nên bây giờ đi ngủ thôi!"

Hôm nay cũng vậy, sau khi ôm ấp hít hà nhau mẹ nói "Nào, bây giờ các cụ đang..." mới nói đến đấy, ông Canh đã nhảy vào mồm:

"Hôm nay các cụ không đi ở ngoài đường đâu, các cụ nghỉ vì trời đang mưa bão!".

Nói xong ông ý ôm mẹ cười khịch khịch! Hết chuyện!

Theo dõi Cơm - Canh qua những câu chuyện mà cô Văn Thuỳ Dương kể mới thấy 2 bạn nhỏ này có tư duy và góc nhìn rất thú vị. Cô Dương cũng luôn ủng hộ những suy nghĩ mới lạ của 2 bạn nhỏ nhà mình.

Quả đúng là Gen Alpha, lại còn con nhà giáo có khác!