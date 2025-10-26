Thời tiết miền Bắc thay đổi thất thường, mẹ cần cảnh giác những bệnh dễ “ghé thăm” bé yêu

Miền Bắc đang bước vào giai đoạn thời tiết “sáng nắng, trưa oi, tối lạnh” – kiểu thời tiết khiến người lớn còn dễ mệt mỏi, huống chi là trẻ nhỏ. Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ, độ ẩm và gió mùa khiến sức đề kháng của bé bị thử thách nghiêm trọng. Nếu mẹ không kịp thời chú ý, những căn bệnh phổ biến mùa giao mùa sẽ nhanh chóng “tấn công” con yêu.

Dưới đây là 5 bệnh thường gặp nhất ở trẻ nhỏ khi thời tiết miền Bắc thay đổi liên tục, cùng cách mẹ chủ động phòng tránh cho con.

1. Cảm lạnh, cảm cúm – “kẻ quen mặt” mỗi khi gió mùa về

Trẻ rất dễ bị nhiễm lạnh do thay đổi nhiệt độ đột ngột: sáng còn mặc áo ngắn, tối đã phải đắp chăn dày. Hệ hô hấp non nớt khiến bé dễ bị cảm, sổ mũi, ho, hắt hơi. Nếu không được chăm sóc đúng, cảm cúm có thể dẫn đến viêm họng hoặc viêm phế quản.

Mẹ nên làm gì:

- Giữ ấm cổ, ngực, bàn chân cho bé, đặc biệt khi ngủ.

- Không để bé ra ngoài khi gió lạnh thổi mạnh hoặc sau khi tắm.

- Bổ sung vitamin C tự nhiên từ cam, quýt, bưởi, kiwi… để tăng đề kháng.

2. Viêm họng, viêm amidan – bệnh phổ biến trong những ngày “sáng nóng tối lạnh”

Không khí khô, chênh lệch nhiệt độ khiến niêm mạc họng dễ bị tổn thương. Trẻ thường than đau rát họng, khàn tiếng, ho khan hoặc có đờm.

Nếu viêm kéo dài, bé có thể sốt, biếng ăn và mệt mỏi.

Mẹ nên:

- Cho bé uống nước ấm thường xuyên, tránh đồ lạnh, kem hoặc nước có gas.

- Giữ vệ sinh răng miệng sạch sẽ, nhất là sau khi ăn và trước khi ngủ.

- Hạn chế cho bé ăn đồ cay nóng, chiên dầu.

3. Viêm phế quản, viêm phổi – biến chứng nguy hiểm từ cảm cúm kéo dài

Nhiều bé bị ho, sổ mũi nhẹ nhưng cha mẹ chủ quan, không để ý. Khi vi khuẩn, virus lan xuống đường hô hấp dưới, bệnh có thể tiến triển thành viêm phế quản hoặc viêm phổi, rất nguy hiểm.

Dấu hiệu cảnh báo:

- Bé ho dai dẳng, thở khò khè, khó thở.

- Sốt cao, quấy khóc, bú kém.

Phòng tránh:

- Giữ ấm vùng ngực, cổ, bàn chân.

- Hạn chế cho bé tiếp xúc với người đang bị ho, cảm.

- Cho bé đi khám sớm khi ho kéo dài quá 3 ngày hoặc kèm sốt.

4. Tiêu chảy, rối loạn tiêu hóa – khi cơ thể chưa kịp “thích nghi”

Nhiệt độ thay đổi khiến hệ tiêu hóa của trẻ dễ bị rối loạn, đặc biệt là với bé đang trong giai đoạn ăn dặm. Ngoài ra, thức ăn bảo quản không đúng cách trong thời tiết ẩm nóng cũng dễ bị ôi thiu, gây tiêu chảy.

Cách mẹ phòng:

- Chỉ cho bé ăn đồ nấu chín kỹ, ăn ngay sau khi nấu.

- Giữ dụng cụ ăn uống sạch sẽ, khô ráo.

- Cho bé uống men vi sinh theo hướng dẫn bác sĩ để cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

5. Dị ứng thời tiết, mẩn ngứa – nỗi ám ảnh của nhiều bé nhạy cảm

Khi thời tiết thay đổi đột ngột, nhiều trẻ bị mẩn đỏ, nổi rôm sảy, khô da hoặc hắt hơi, ngứa mũi. Nguyên nhân là do cơ địa dị ứng, sức đề kháng yếu và môi trường nhiều bụi, phấn hoa.

Giải pháp:

- Tắm cho bé bằng nước ấm vừa phải, lau khô người ngay sau tắm.

- Dưỡng ẩm da hằng ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ, không chứa hương liệu.

- Giữ nhà cửa sạch sẽ, thông thoáng, tránh khói bụi và nấm mốc.

Lưu ý thêm cho mẹ:

- Hạn chế cho bé ra ngoài khi sáng sớm hoặc tối muộn – thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất.

- Tập thói quen rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi chơi.

- Theo dõi thân nhiệt của bé hằng ngày, đặc biệt với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 3 tuổi.

- Giữ lịch tiêm chủng đầy đủ – vì nhiều bệnh hô hấp có thể phòng ngừa bằng vaccine.

Lời kết

Miền Bắc đang trong những ngày “sáng nắng chiều mưa, tối lạnh bất ngờ” – và bé yêu chính là người dễ bị ảnh hưởng nhất. Mẹ đừng đợi con ốm mới lo, mà hãy chủ động bảo vệ con bằng những thói quen nhỏ mỗi ngày: giữ ấm, ăn ngủ điều độ, và quan sát con thật kỹ.

Một chút cảnh giác, một chút chăm chút – sẽ giúp bé vượt qua mùa giao thời khỏe mạnh, an toàn và vui vẻ bên gia đình.