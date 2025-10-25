Khi tình mẫu tử vượt qua ranh giới của huyết thống: Hành trình 19 năm diệu kỳ của "mẹ Còi" Trần Mai Anh và "chú lính chì" Thiện Nhân

Gần 19 năm đã trôi qua kể từ ngày cậu bé Thiện Nhân được tìm thấy trong một vườn chuối ở Quảng Nam, một sinh linh bé bỏng, bị bỏ rơi và mang trên mình những thương tổn nghiệt ngã. Câu chuyện về "chú lính chì" ấy đến nay vẫn khiến hàng triệu người Việt xúc động, bởi đằng sau hành trình hồi sinh kỳ diệu ấy là bóng dáng của một người mẹ phi thường, không cùng huyết thống - Nhà báo Trần Mai Anh.

Cổ tích giữa đời thường: Nơi tình yêu của một người mẹ không cùng huyết thống thay đổi số phận một đứa trẻ

Năm 2006, khi câu chuyện về một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi, mất một chân và bộ phận sinh dục được đăng tải trên báo, nhà báo Trần Mai Anh - sinh năm 1973, là con gái của nhà báo Trần Mai Hạnh và nhà thơ Bùi Kim Anh. (khi đó đang sống tại Hà Nội), đã bị lay động sâu sắc. Giữa vô vàn hoàn cảnh thương tâm, chị dừng lại ở đôi mắt sáng trong và nghị lực sống mạnh mẽ của đứa trẻ nhỏ bé ấy.

Không do dự, chị lên đường vào Quảng Nam, tìm đến nơi đứa bé được cưu mang tạm thời, ôm em vào lòng và quyết định nhận nuôi. Từ khoảnh khắc ấy, Thiện Nhân có một mái nhà, có một người mẹ, và một hành trình kỳ diệu bắt đầu.

Chị yêu thương, chăm sóc em như chính hai con ruột của mình - Thiên Minh và Hải Minh. Người phụ nữ ấy không chỉ dang tay cứu một sinh mạng bé nhỏ, mà còn trao cho em một cuộc đời, một gia đình, một tổ ấm trọn vẹn.

Chị từng viết về tình yêu của mình với cậu con trai nhỏ Thiện Nhân thế này: "Người ta hỏi tình yêu mẹ dành cho con là thế nào, quả thực mẹ không bao giờ tự hỏi mình câu ấy. Mẹ nghĩ là, đời con người: người yêu có thể bỏ, vợ chồng có thể ly tán nhưng anh - em, mẹ - con không bỏ được nhau.

Nhưng vì sao mẹ yêu con, có những lúc yêu hơn cả hai anh con là Thiên Minh và Hải Minh? Có thể vì con phải chịu đựng nhiều hơn nên tự nhiên mối gắn kết giữa hai mẹ con mình nhiều hơn. Thật ra thì mẹ thích Thiện Nhân, mẹ rất thích ấy!".

Bé Thiện Nhân, mẹ Mai Anh và hai anh trai Thiên Minh và Hải Minh.

Phép màu không từ trời rơi xuống, mà sinh ra từ trái tim người mẹ và nghị lực phi thường của một cậu bé

Những năm tháng sau đó là chuỗi ngày đầy thử thách nhưng cũng chan chứa yêu thương. Hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, trong nước và cả ở nước ngoài, để phục hồi cơ thể cho Thiện Nhân. Mỗi ca mổ là một lần chị nắm tay con, dõi theo từng hơi thở, từng giọt nước mắt.

"Thật ra mẹ nhìn thấy Nhân hi sinh vì mẹ. Từ nhỏ, khi trời trở giời, nếu có đau, con cũng trùm chăn lên để mẹ không phát hiện ra. Với mẹ, đó không phải là tình yêu nữa, nó là sự hi sinh.

Ở cạnh một người mà họ cứ hi sinh vì mình như vậy thì tình yêu sẽ tự nhiên đầy lên. Chứng kiến sự hi sinh của người khác, sự chịu đựng của người khác và chứng kiến những giây phút người khác cần mình, mẹ nghĩ tình yêu tự nó nảy nở" - chị Mai Anh viết cho cậu con trai bé bỏng Thiện Nhân như vậy mỗi khi chứng kiến cậu bé cố gắng vượt qua những cơn đau thể xác.

Không chỉ là người mẹ chăm sóc, chị còn là người kiên trì tìm kiếm, kết nối các bác sĩ hàng đầu thế giới, mang những kỹ thuật Y khoa tiên tiến về Việt Nam. Và kỳ diệu thay, "chú lính chì" năm nào giờ đây đã trở thành một chàng trai khỏe mạnh, thông minh và tràn đầy nghị lực.

"Khi nhìn thấy con, tôi biết, mình sẽ không thể quay lưng. Tôi không chọn Thiện Nhân, mà có lẽ, chính Nhân đã chọn tôi" - chị Mai Anh từng chia sẻ.

Chị Mai Anh đã đưa Thiện Nhân vượt qua hành trình đằng đẵng hàng năm trời đi Thái Lan, Singapore, Đức, Mỹ, Ý… để chạy chữa cho con được trở thành một người bình thường. Bấy lâu nay, trong suy nghĩ của mọi người, Nhân là "chú lính chì" dũng cảm và đáng yêu. Tất cả mọi người đều yêu thương Nhân.

Cũng chính nhờ mối duyên với Thiện Nhân mà chị Mai Anh và ông Greig Craft - Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á đã gặp nhau và cùng sáng lập ra chương trình khám và phẫu thuật miễn phí mang tên "Thiện Nhân và những người bạn". Quỹ này đã và đang mang lại những câu chuyện cổ tích giữa đời thường cho hàng trăm em nhỏ không may mắn tại Việt Nam.

Chị Mai Anh chia sẻ, chị chưa bao giờ có ý định sẽ đứng ra gây dựng một quỹ hay chiến dịch từ thiện nào. Tất cả chỉ bắt đầu như một mối duyên lành, giản dị như cách chị đón Thiện Nhân về làm con gần hai mươi năm trước.

Trong hành trình ấy, có những bước ngoặt đến rất tình cờ mà lại trở thành phép màu. Chị kể, những lần Thiện Nhân phải phẫu thuật, có lần em bị nhiễm trùng nặng, buộc phải mời bác sĩ nước ngoài sang Việt Nam hỗ trợ điều trị. Khi bác sĩ Roberto - chuyên gia phẫu thuật niệu nhi hàng đầu thế giớ sang, chị chợt nghĩ: "Nếu đã có bác sĩ giỏi ở đây, sao không giúp thêm những đứa trẻ khác giống con mình?". Và thế là chị hỏi bác sĩ Roberto: "Nếu ở Việt Nam còn những em nhỏ có hoàn cảnh tương tự con tôi, ông có sẵn lòng khám và mổ giúp không?".

Bác sĩ Roberto gật đầu. Câu trả lời giản dị ấy mở ra một hành trình đầy yêu thương, nơi mỗi năm, các bác sĩ và chuyên gia hàng đầu thế giới lại tình nguyện sang Việt Nam, giúp hàng trăm em nhỏ được chữa trị miễn phí. Cứ thế, một câu chuyện cổ tích bằng lòng nhân ái đã bắt đầu từ đó.

Sau hơn một thập kỷ, hàng nghìn ca phẫu thuật tái tạo đã được thực hiện, mang lại nụ cười và niềm tin cho biết bao đứa trẻ trên khắp mọi miền đất nước. Câu chuyện của chị không chỉ là câu chuyện về tình mẫu tử, mà còn là một phong trào nhân ái lan tỏa khắp cộng đồng, nơi lòng tốt được tiếp nối bằng hành động thiết thực nhất.

Với những đóng góp không ngừng nghỉ ấy, chị Trần Mai Anh được vinh danh trong Top 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2017 do Forbes bình chọn, lọt vào Top 10 Nhân vật truyền cảm hứng WeChoice Awards 2015, và nhiều năm sau đó còn là thành viên Hội đồng thẩm định của chương trình.

Dẫu vậy, chị vẫn luôn khiêm nhường: "Tôi chỉ là một người mẹ bình thường, có thêm một đứa con đặc biệt, và nhiều đứa con khác nữa trong hành trình yêu thương này".

"Chú lính chì" năm ấy đã trưởng thành, cao lớn hơn mẹ và là niềm tự hào của mẹ

18 năm trôi qua như một cái chớp mắt nhưng đó lại là một hành trình đầy nghị lực của cậu bé nhỏ và tình yêu thương vô bờ bến của một người mẹ không cùng huyết thống. Chị Trần Mai Anh từng chia sẻ trên trang cá nhân tin vui khiến nhiều người xúc động: Thiện Nhân đã trở thành tân sinh viên Viện Khoa học Máy tính, Trường Đại học VinUniversity.

Gần 19 năm sau, cậu bé Thiện Nhân năm nào đã cao lớn hơn mẹ, bằng nghị lực sống phi thường của mình đã trở thành sinh viên đại học.

Chị từng chia sẻ trên trang cá nhân của mình: "Con trai Thiện Nhân đã là tân sinh viên Viện Khoa học Máy tính, được tuyển chọn theo bộ phẩm chất A.A.C.C (Aspiration - Đam mê, Ability - Năng lực học thuật, Creativity - Sáng tạo, Commitment - Cam kết) của trường đại học VinUniversity.

Tân sinh viên hệ đại học có năng lực học thuật với điểm trung bình chung GPA 9,2; điểm trung bình chung SAT 1456. Đặc biệt gần 50% tân sinh viên đã xuất sắc đạt các giải thưởng quốc gia, quốc tế và khu vực.

Chia sẻ với những người yêu thương con trai Thiện Nhân trong suốt 18 năm đầu của hành trình cuộc đời con, để cùng tự hào với "chú lính chì Thiện Nhân" can đảm, bản lĩnh và ấm áp, đáng yêu của chúng mình. Để đủ tiêu chuẩn đầu vào của trường, chàng trai bé bỏng ngày nào của chúng mình đã phải nỗ lực tới nhường nào.

Con trai tự hào đạt được 85% học bổng, gia đình chỉ cần cùng con 15% học phí và nhiều nhiều % tình yêu".

Câu chuyện ấy không chỉ là niềm tự hào của người mẹ, mà còn là minh chứng sống động cho sức mạnh của lòng nhân ái và nghị lực phi thường con người.

Giờ đây, khi nhìn lại gần hai thập kỷ, chị Trần Mai Anh vẫn lặng lẽ tiếp tục công việc thiện nguyện của mình - đi, gặp, và giúp đỡ những đứa trẻ không may mắn. Với chị, mỗi đứa bé được chữa lành là thêm một phép màu giữa đời thường.

Cổ tích không chỉ tồn tại trong sách vở, mà đôi khi được viết nên bằng bàn tay, nước mắt và trái tim của những con người bình thường nhưng có tình yêu phi thường - như chị Trần Mai Anh, mẹ Còi của "chú lính chì" Thiện Nhân.