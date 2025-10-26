Chỉ mất 20 phút để 1 mẹ ở Hà Nội chuẩn bị khay cơm suất chất lượng cao cho con, 2 bạn nhỏ thích mê, ngày nào cũng háo hức đợi

Mỗi buổi sáng, trước khi bắt đầu một ngày mới, việc đầu tiên mà chị Hoàng Hải Yến (37 tuổi, sống tại xã Ngọc Hồi – Hà Nội) luôn nghĩ đến là: "Hôm nay nấu gì cho hai bạn nhỏ Bia và Mơ đây?".

Trong đầu chị lúc nào cũng có một "thực đơn tạm thời". Tủ lạnh còn gì thì chị giã đông sẵn, thiếu món gì thì chiều tan làm sẽ ghé chợ mua thêm. Chị tâm sự bản thân không phải đầu bếp chuyên nghiệp đâu, chỉ là một bà mẹ vụng về, nhưng luôn cố gắng để mỗi khay cơm của con có đủ sắc – hương – vị và quan trọng hơn cả là niềm háo hức khi ngồi vào bàn ăn.

Chị Yến và tổ ấm nhỏ

"Mình thường mất khoảng 10–20 phút để nấu mỗi bữa cho con, tranh thủ lúc đó nấu luôn đồ ăn cho người lớn như luộc rau, rán đậu, rang thịt… để tiết kiệm thời gian", chị Yến chia sẻ.

Trước đây, hai bé Bia (6 tuổi) và Mơ (3 tuổi) thường ăn cùng cả nhà gồm ông bà, bố mẹ và chú. Vì khẩu vị giữa các thế hệ khác nhau, nên bữa cơm chung thường mặn hơn, và hai bạn nhỏ chỉ ăn được một vài món nhất định.

Các món ăn trông đơn giản nhưng rất ngon mắt

Đều là món các em bé rất thích

Giờ đây, khi chia khay riêng cho con, chị Yến có thể nêm nếm nhạt hơn, kiểm soát khẩu phần và nhóm chất đầy đủ hơn. Quan trọng nhất là hai bạn nhỏ học được trách nhiệm với khay cơm của mình – mỗi phần ăn được mẹ chuẩn bị riêng, đẹp mắt và vừa đủ, nên con thấy hứng thú hơn hẳn.

Về gia vị, chị Yến chọn cách nấu đơn giản – tự nhiên – lành mạnh: "Nhà mình hầu như chỉ dùng muối và nước mắm cốt. Thỉnh thoảng mình thêm chút mật ong hoặc đường thốt nốt cho món ăn ngọt ngào hơn. Mình hạn chế tối đa hạt nêm, dầu hào hay bột ngọt, vì muốn các con quen với vị nguyên bản của thực phẩm".

Bữa cơm đủ dinh dưỡng với các món mặn, rau, canh

Các em bé mê tít cơm mẹ nấu

Chị Yếu cũng chịu khó đổi món để các con ăn uống đa dạng nhóm chất

Trong tủ lạnh nhà chị Yến lúc nào cũng có một liễn mỡ heo trắng ngần , do chính tay chị rán, để dùng dần cho các món chiên xào. Nhờ vậy, món ăn của con thơm hơn, béo ngậy hơn mà vẫn an tâm vì "mẹ làm hết cả".

Hai bạn nhỏ nhà chị Yến giờ đây gần như luôn ăn hết phần cơm của mình . Món khoái khẩu nhất là bắp cải xào trứng, ngao và các món canh . Có hôm món dễ làm, con còn xắn tay phụ mẹ: người bày rau, người lấy ruốc, rong biển… rồi tíu tít thử nếm "xem ngon chưa".

Và thế là, mỗi bữa ăn không chỉ là lúc nạp năng lượng, mà còn là khoảnh khắc cả nhà cùng nhau lớn lên – cùng chia sẻ, cùng tận hưởng niềm vui nho nhỏ mang tên "ăn cơm nhà" .

Tác dụng của việc cho bé ăn cơm theo suất, cơm đĩa

1. Giúp con ăn đa dạng, đủ nhóm chất hơn

Khi chia cơm theo suất riêng, mẹ dễ dàng kiểm soát và cân đối các nhóm thực phẩm trong mỗi bữa:

1 phần tinh bột (cơm, bún, miến...)

1 phần đạm (thịt, cá, trứng, đậu...)

1 phần rau củ

1 phần canh hoặc trái cây tráng miệng

Điều này giúp con làm quen với nhiều loại thực phẩm, tăng khả năng hấp thu và giảm nguy cơ thiếu vi chất dinh dưỡng.

2. Rèn cho con tính tự lập và trách nhiệm với bữa ăn

Khi có một "suất ăn riêng", con hiểu rằng đây là phần của mình – không ai ăn hộ, cũng không có "thêm món khác nếu chê món này". Từ đó, trẻ học cách tôn trọng đồ ăn, không kén chọn, không bỏ phí. Nhiều mẹ còn thấy con ăn ngoan hơn, biết "cân đối" để không bị hết món yêu thích trước.

3. Mẹ dễ điều chỉnh khẩu vị và lượng ăn phù hợp

Trẻ nhỏ thường có nhu cầu ăn khác người lớn – cần vị nhạt hơn, ít dầu mỡ hơn, và lượng ăn nhỏ. Chia suất giúp mẹ:

Giảm bớt việc nêm nếm theo khẩu vị người lớn.

Tránh tình trạng con ăn ít vì "mặn quá" hay "ngấy quá".

Theo dõi được con ăn bao nhiêu, thích món gì để điều chỉnh thực đơn.

4. Tạo cảm hứng cho con trong bữa ăn

Một khay cơm nhỏ xinh, nhiều màu sắc, được mẹ bày biện gọn gàng khiến con thấy bữa ăn vừa vui mắt vừa thú vị. Nhiều mẹ chia sẻ: "Chỉ cần đổi vị trí món, thêm hình trái tim bằng cà rốt là con đã ăn hết veo." Trẻ sẽ coi giờ ăn là một niềm vui, chứ không phải "nhiệm vụ bị ép buộc".

5. Giúp mẹ chủ động hơn, tiết kiệm thời gian

Thay vì phải nấu quá nhiều món cho cả nhà rồi gắp riêng cho con, mẹ có thể chuẩn bị khay cơm riêng trong 15–20 phút, vẫn đảm bảo đủ chất mà không tốn nhiều công sức. Cách này đặc biệt phù hợp với các mẹ bận rộn đi làm, hoặc nhà có ông bà – bố mẹ – trẻ nhỏ khẩu vị khác nhau.

6. Hình thành thói quen ăn uống lành mạnh lâu dài

Khi được tiếp xúc sớm với thực đơn cân bằng, ít gia vị, trẻ sẽ tự nhiên thích vị nguyên bản của thực phẩm – thịt, cá, rau củ… Về lâu dài, điều này giúp phát triển vị giác chuẩn, giảm nguy cơ biếng ăn, nghiện đồ ngọt hoặc đồ chiên rán.