Sau độ tuổi này, trẻ uống vắc xin phòng Rotavirus sẽ vô tác dụng, mẹ cho con uống đúng lịch để bé không phải nhập viện vì tiêu chảy

55% trường hợp tiêu chảy cấp nhập viện ở trẻ nhỏ là do Rotavirus

Tiêu chảy ở trẻ em là một bệnh rất phổ biến đứng thứ hai sau nhiễm trùng hô hấp cấp tính ở trẻ em. Ở miền Bắc, bệnh thường xảy ra vào mùa thu đông kéo dài tới mùa xuân (khi thời tiết mưa, lạnh, ẩm ướt). Ở miền Nam, bệnh xảy ra quanh năm, nhiều nhất là vào tháng ba và tháng chín.



Bệnh có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn, ói và tiêu chảy nhiều lần có thể lên đến 20 lần/ngày dẫn tới tình trạng mất nước nặng thậm chí có thể tử vong.

Rotavirus là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng, nhập viện thậm chí tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam. Trẻ bị tiêu chảy cấp do Rotavirus có tỷ lệ nhập viện cao gấp 3 lần so với tiêu chảy do nguyên nhân khác. Tại Việt Nam, 55% trường hợp tiêu chảy cấp nhập viện ở trẻ nhỏ là do Rotavirus.

Rotavirus là nguyên nhân hàng đầu gây tiêu chảy nặng, nhập viện thậm chí tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi trên toàn cầu cũng như ở Việt Nam (Ảnh minh họa).

Virus này có trong phân của người bị nhiễm bệnh, lây qua tiếp xúc đường miệng ngay cả khi người bệnh chưa xuất hiện triệu chứng. Vì vậy, Rotavirus có thể lây truyền sang bất cứ thứ gì mà người nhiễm bệnh chạm vào bao gồm: thực phẩm, đồ dùng, nắm cửa hoặc các bề mặt lâu ngày không được khử trùng....

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, bệnh xảy ra nhiều nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi. Ở các nước đang phát triển, hàng năm có khoảng trên 125 triệu ca tiêu chảy do Rotavirus ở trẻ em dưới 5 tuổi.

Trẻ càng nhỏ càng có nguy cơ nhiễm bệnh càng cao. Trong đó, trẻ em từ 6 tháng đến 2 tuổi là những đối tượng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nhất vì bé ở độ tuổi này thích khám phá thế giới xung quanh bằng cách ngậm đồ chơi hay thích mút tay, đồng thời các bé chưa có sức đề kháng với Rotavirus.

Có 3 loại vắc xin ngừa Rotavirus và lịch uống

Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, nên uống dự phòng vắc xin Rotavirus cho trẻ từ 2 tháng tuổi.

Vắc xin ngừa Rotavirus chưa có trong chương trình tiêm chủng mở rộng mà chỉ có tại các hệ thống tiêm chủng dịch vụ trên cả nước. Trẻ nên được uống ngừa càng sớm càng tốt để có đầy đủ miễn dịch chuẩn bị cho thời kỳ nguy cơ cao nhiễm Rotavirus từ 6 tháng tuổi trở đi.

Hiện nay có 3 loại vắc xin ngừa Rotavirus, bao gồm: RotaTeq của Mỹ, Rotarix của Bỉ và Rotavin-M1 của Việt Nam.

1. RotaTeq (Mỹ): Sử dụng 3 liều

- Liều 1: Có thể cho trẻ uống từ 7 - 12 tuần tuổi.

- Liều 2 cách liều 1 tối thiểu 4 tuần.

- Liều 3 cách liều 2 tối thiểu 4 tuần.

- Nên cho trẻ hoàn thành liều 3 trước khi trẻ được 32 tuần tuổi.

Giá tham khảo: 665.000 đồng/liều.

3 loại vắc xin phòng ngừa Rotavirus trong chương trình tiêm chủng dịch vụ tại Việt Nam.

2. Rotarix (Bỉ): Sử dụng 2 liều

- Liều 1: Có thể cho trẻ uống từ khi 6 tuần tuổi.

- Liều 2 cách liều 1 tối thiểu 4 tuần.

- Nên cho trẻ hoàn thành liều 2 trước 24 tuần tuổi.

Giá tham khảo: 825.000 đồng/liều.

3. Rotavin-M1 (Việt Nam): Sử dụng 2 liều

- Liều thứ 1: Bắt đầu khi trẻ được 6 tuần tuổi.

- Liều thứ 2: Sau liều đầu tiên từ 1-2 tháng.

- Nên cho trẻ hoàn thành uống vắc xin Rotavin-M1 trước 24 tháng tuổi.

Giá tham khảo: 490.000 đồng/liều.

Cả 3 loại vắc xin phòng ngừa Rotavirus trên đều được uống bằng cách nhỏ giọt vào miệng trẻ. Các bố mẹ lưu ý cho con hoàn thành các liều vắc xin trước thời gian nhà sản xuất khuyến cáo bởi theo các chuyên gia, sau thời gian này, hầu hết các bé bị nhiễm Rotavirus tự nhiên nếu uống vắc xin phòng ngừa cũng không có tác dụng.