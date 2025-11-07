Cậu bé Sa - con trai của Youtuber nổi tiếng Quỳnh Trần JP, từng là "ngôi sao nhí" khiến cộng đồng mạng Việt lẫn Nhật mê mẩn với loạt biểu cảm hài hước và đáng yêu bên mâm đồ ăn mukbang của mẹ.

Từ "Sa chào cô chú đi con" đến idol nhí một thời khiến MXH dậy sóng, fan meeting cháy vé, chật cứng người tham gia

Từ một em bé ngây thơ ngồi cạnh mẹ, rụt rè gật đầu theo lời nhắc "Sa chào các cô chú đi con", Sa đã trở thành "idol nhí" của YouTube Việt trong những năm đầu Quỳnh Trần JP xây dựng kênh Youtube.

Vậy mà thoáng chốc, "cậu bé meme quốc dân" ngày nào nay đã lên 8 tuổi, lớn phổng phao, nhìn Sa mới thấy, đúng là thời gian trôi nhanh thật, cậu bé cùng mẹ mukbang ngày nào, nay đã 8 tuổi, trở thành anh lớn trong nhà khi mẹ Quỳnh Trần sinh thêm em bé.

Hành trình lớn lên của Sa gắn liền với những clip mukbang nhẹ nhàng và những câu chuyện xoay quanh cuộc sống ở Nhật của Quỳnh Trâng JP. Bé Sa xuất hiện cùng mẹ trong những ngày đầu kênh Quỳnh Trần JP bùng nổ trên Youtube, khiến khán giả "tan chảy" với vẻ vô tư, đôi mắt trong veo và các biểu cảm meme "bá đạo" không ai có thể quên.

Mỗi lần Quỳnh Trần cất câu nói thân thuộc: "Sa chào các cô chú đi con", khán giả lại được thấy cậu bé cúi đầu lễ phép, đôi khi rụt rè, đôi khi tinh nghịch, tạo nên một thương hiệu rất riêng mà nhiều người yêu mến.

Không chỉ dừng lại ở cộng đồng online, bé Sa còn chứng minh "độ hot" khi một lần về thăm Việt Nam và tổ chức buổi fan meeting cháy vé (năm 2019). Sự kiện ấy từng gây bão gắp MXH náo loạn vì quá nhiều người tới gặp hai mẹ con, thậm chí có sự góp mặt của cả những nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như ca sĩ LyLy, diễn viên Quang Trung, người mẫu Lê Thúy...

Một em bé không đóng phim, không ca hát nhưng có thể khiến khán giả xếp hàng dài chỉ để mỉm cười và chào một câu "con chào cô chú", điều đó nói lên sức ảnh hưởng đặc biệt của bé Sa trong lòng người hâm mộ.

Bé Sa đã 8 tuổi, chững chạc hơn, ra dáng anh lớn trong nhà

Cậu bé "meme" ngày nào giờ đã trở thành một cậu anh hai đúng nghĩa khi em gái Na chào đời. Dù đã lớn hơn, Sa vẫn giữ được nét đáng yêu và đôi chút tinh nghịch như trước. Thỉnh thoảng, khán giả vẫn thấy cậu bé xuất hiện trong những vlog của mẹ: nhẹ nhàng phụ mẹ, chơi cùng em.

Bé Sa đi học tại Nhật, sống đúng nhịp sinh hoạt của một cậu bé tiểu học: hàng ngày đi học, về nhà là chơi với em, trông em phụ mẹ và thỉnh thoảng xuất hiện chớp nhoáng trong những khung hình mukbang khiến fan phải thốt lên "bé Sa lớn nhanh quá!".

Điểm đặc trưng nhất của bé Sa đó chính là mái tóc ngố hệt như chiếc bát úp ngược. Dù vẻ bề ngoài có đôi chút khác biệt, thế nhưng mái tóc này vẫn gắn liền với cậu bé theo năm tháng. Đây cũng chính là lý do mà em được netizen gọi với biệt danh "thánh meme mái ngố".

Bé Sa vẫn là một nhân vật không thể thiếu trong câu chuyện của mẹ Quỳnh Trần và cuộc sống tại Nhật Bản của gia đình cô, dù cậu bé không xuất hiện liên tục như trước, nhưng mỗi khoảnh khắc, hành trình của bé Sa đều khiến người xem cảm thấy thân thuộc, như nhìn thấy đứa cháu, đứa em thân thiết đang lớn lên từng ngày.