Em bé Liam vừa tròn 4 tháng, hot mom Yến Phương tặng ngay cho quý tử cặp bình sữa hot hit của thương hiệu quốc dân

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, bà xã ca sĩ Lam Trường - hot mom Yến Phương đã đăng tải hình ảnh mừng cậu quý tử Liam Tiêu tròn 4 tháng tuổi.

Nhân dịp này, hot mom cũng tậu ngay của chàng hoàng tử bé cặp bình sữa mới mà nhìn thoáng qua thôi thì mẹ bỉm nào cũng biết ngay bình sữa của thương hiệu nào.

"Tặng bé 2 chiếc bình upsize khắc tên với collection mới nhất nhân dịp bé được 4 tháng tuổi. Chúc bé ăn ngoan ăn giỏi chỉ một hơi thôi nhé!

Chấp niệm với bình Hegen quá lớn dù có lái qua bình khác mẹ vẫn hướng em về vì mẹ lỡ đầu tư quá nhiều rồi".

Thương hiệu Hegen quả thật là thương hiệu bình sữa quốc dân khi làm rất nhiều mẹ phải lòng đến mức chấp niệm.

2 bình sữa mà mẹ Yến Phương tậu lần này là Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Hải cẩu và Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Gấu bắc cực.

1. Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Hải cẩu

Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Hải cẩu là phiên bản giới hạn nằm trong bộ sưu tập Frosty Buddies của Hegen – thương hiệu bình sữa cao cấp đến từ Singapore, nổi bật với thiết kế độc quyền miệng bình vuông, nắp đóng mở một tay và khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa bình sữa – bình trữ sữa – cốc tập uống.

Điểm đặc biệt của phiên bản Hải cẩu

Thiết kế in hình hải cẩu ngộ nghĩnh, dễ thương, mang đến sự mới lạ cho bé.

Tông màu lạnh đặc trưng, gợi cảm giác trong trẻo, mát mẻ như mùa đông tuyết trắng.

Là sản phẩm sưu tập giới hạn, thích hợp cho các mẹ muốn đem đến cho bé sự độc đáo và khác biệt.

Tính năng nổi bật của bình sữa Hegen

Núm ti mô phỏng bầu ngực mẹ, giúp bé bú tự nhiên, dễ dàng chuyển đổi giữa bú mẹ và bú bình.

Chống đầy hơi với van thông khí thông minh, hạn chế sặc và đau bụng cho bé.

Dễ vệ sinh – dễ lắp ráp nhờ thiết kế ít chi tiết, không góc cạnh.

Chất liệu PPSU cao cấp, siêu bền, chịu nhiệt tốt, an toàn cho bé.

Đa năng, có thể kết hợp với phụ kiện Hegen khác để thành bình trữ sữa, bình tập uống hay hộp trữ thực phẩm.

Giá bán tham khảo

Dung tích 150ml/240ml: Khoảng 1.300.000 – 1.700.000 VNĐ

Ngoài ra sản phẩm có in tên theo yêu cầu sẽ có giá cao hơn.

Nơi mua chính hãng

Website chính thức: Hegen Việt Nam.

Gian hàng Hegen Official các trang thương mại điện tử.

Hệ thống cửa hàng mẹ & bé lớn: Con Cưng, Kids Plaza, Tuticare, Bibo Mart; Hằng Japan…

2. Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Gấu bắc cực

Bình sữa Hegen FROSTY BUDDIES Gấu Bắc Cực là một trong ba mẫu phiên bản giới hạn thuộc bộ sưu tập Frosty Buddies của Hegen (cùng với Hải cẩu và Chim cánh cụt). Thiết kế nổi bật với hình ảnh gấu Bắc cực dễ thương, mang lại cảm giác tươi mới, tinh nghịch và gần gũi với bé.

Đặc điểm nổi bật

Thiết kế phiên bản giới hạn: Hình gấu Bắc cực trắng xinh xắn, phù hợp cho bé yêu thích động vật.

Chất liệu PPSU cao cấp: Siêu bền, chịu nhiệt tới 180°C, an toàn không chứa BPA/BPS.

Núm ti Hegen: Mô phỏng bầu ngực mẹ, hỗ trợ bé bú tự nhiên, chống sặc, chống đầy hơi.

Tính đa năng: Có thể chuyển đổi linh hoạt từ bình sữa → bình trữ sữa → bình tập uống chỉ bằng thay phụ kiện.

Dễ vệ sinh: Miệng bình vuông đặc trưng, dễ cầm nắm, dễ rửa, hạn chế cặn sữa.

