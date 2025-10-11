Nhà có 2 cô công chúa sinh đôi, 1 mẹ ở TP.HCM tự tay làm chuẩn bị mâm cúng thôi nôi tone hồng chỉn chu đến từng chi tiết

Thôi nôi là lễ cúng ý nghĩa đánh dấu con tròn một tuổi, báo cáo với các vị thần 12 Bà Mụ và Đức Ông, đồng thời gửi lời cảm ơn đến nơi chốn đất trời đã che chở, phù hộ cho bé. Chính vì vậy, nhiều mẹ bỉm sữa luôn mong muốn mâm cúng thôi nôi được chuẩn bị thật chỉn chu, trang trọng và ý nghĩa nhất.

Chị Hương Quỳnh, mẹ của hai bé sinh đôi hiện sống tại TP.HCM, đã chia sẻ câu chuyện đáng yêu về lần đầu tiên tự tay chuẩn bị mâm cúng thôi nôi cho con, với trọn vẹn tâm huyết và những công đoạn tỉ mỉ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Toàn cảnh tiệc thôi nôi chị Quỳnh tự tay làm

Gia đình nhỏ của chị Quỳnh

Chị Quỳnh cho biết, chị đã lên kế hoạch trước tận một tháng để mọi thứ được chu toàn, chỉ đặt bánh kem và bánh bao còn lại đều tự tay chị chuẩn bị. Từ những bông hoa tươi thắm, đĩa xôi dẻo thơm, chén chè thanh mát, đến miếng cau lá trầu đỏ tươi,... từng phần đều được sắp xếp cẩn thận, thể hiện trọn vẹn lòng thành kính của gia đình.

Đặc biệt, món xôi chị làm rất riêng biệt: xôi hạt sen và dừa sợi được nhuộm màu đỏ từ quả thanh long, không trộn đều mà tạo sự loang lổ độc đáo nhằm tạo điểm nhấn mới lạ cho mâm cúng. Còn chè trôi chị nặn viên nhỏ hơn so với thông thường, thay nhân đậu xanh bằng đậu đỏ bùi bùi, ngọt dịu, mang đậm dấu ấn ẩm thực gia đình.

Mọi thứ được chuẩn bị chỉn chu cẩn thận

Một điều độc đáo khác là hoa quả nặn mà chị Quỳnh làm hoàn toàn từ đậu xanh, được sên kỹ rồi nặn thành những hình quả yêu thích, sau đó được nhúng qua rau câu và nhuộm màu bắt mắt – vừa đẹp mắt lại giữ được vị thanh mát tự nhiên.

Dù lần đầu chuẩn bị mâm cúng hơi vất vả, chị Quỳnh vẫn vui và cảm thấy rất ý nghĩa khi được tự tay chăm chút từng chi tiết để thể hiện tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc với con. Mỗi phần lễ đều mang trong đó sự tận tâm, mong muốn cầu chúc bé yêu được khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn được che chở trong những năm tháng đầu đời.

Tự tay làm tiệc thôi nôi cho con dù mệt nhưng cũng rất ý nghĩa

"Dù bận rộn hay lần đầu làm, chỉ cần có lòng thành và chuẩn bị chu đáo. Làm cho con lần đầu quả thật mệt nhưng vui và thiêng liêng vô cùng”, bà mẹ 2 con chia sẻ.