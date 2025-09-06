Những hiểu lầm của các mẹ về sữa công thức

Sau 12 tháng, hệ tiêu hóa và thận của bé đã cứng cáp hơn nên có thể uống được sữa tươi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc sữa công thức không còn cần thiết. Sữa công thức dành cho trẻ trên 1 tuổi thường được bổ sung thêm nhiều vi chất quan trọng như sắt, DHA, kẽm, vitamin và khoáng chất, giúp bù đắp phần dinh dưỡng mà bữa ăn hằng ngày đôi khi chưa đủ.

Trong khi đó, sữa tươi dù giàu canxi và protein nhưng lại thiếu sắt và một số dưỡng chất khác.

Nếu trẻ ăn uống đa dạng, hấp thu tốt thì việc dùng sữa tươi có thể phù hợp. Nhưng với những bé biếng ăn, chậm tăng cân, hay ốm vặt thì sữa công thức vẫn là nguồn hỗ trợ dinh dưỡng đáng tin cậy.

Vì vậy, mẹ không nhất thiết phải bỏ hoàn toàn sữa công thức sau 1 tuổi, mà nên linh hoạt dựa trên nhu cầu và thể trạng của con, cũng như tham khảo thêm ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để lựa chọn phù hợp nhất.

Dưới đây là một số lầm tưởng phổ biến về sữa công thức mà nhiều mẹ thường mắc phải và sự thật phía sau:

1. Sữa công thức thay thế hoàn toàn được sữa mẹ

Đây là quan niệm sai lầm. Sữa mẹ vẫn là nguồn dinh dưỡng tối ưu, giàu kháng thể tự nhiên mà sữa công thức không thể tái tạo đầy đủ. Sữa công thức chỉ là giải pháp bổ sung khi mẹ ít sữa hoặc vì lý do đặc biệt.

2. Sữa công thức càng đắt càng tốt

Giá thành cao không đồng nghĩa với việc phù hợp nhất cho bé. Điều quan trọng là chọn sữa đúng độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thụ của con.

3. Đổi sữa liên tục giúp bé cao lớn, thông minh hơn

Thực tế, việc thay đổi sữa liên tục có thể khiến bé rối loạn tiêu hóa, chậm tăng cân. Tốt nhất nên kiên trì với một loại phù hợp, trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

4. Bé uống càng nhiều sữa công thức càng khỏe

Uống quá nhiều có thể gây táo bón, thừa cân, áp lực cho thận. Bé cần được kết hợp dinh dưỡng cân đối từ nhiều nguồn, không chỉ từ sữa.

5. Sữa công thức nào cũng giống nhau

Mỗi loại sữa được nghiên cứu với thành phần khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu: tăng cân, tiêu hóa tốt, hỗ trợ não bộ… Vì vậy, mẹ cần tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi chọn.

Sau 1 tuổi, bé có thể uống sữa tươi

Theo khuyến nghị dinh dưỡng, khi hệ tiêu hóa và thận của bé đã trưởng thành hơn, trẻ từ 12 tháng tuổi trở lên có thể dùng sữa tươi nguyên chất (không đường hoặc ít đường).

Sữa tươi giàu canxi, đạm, vitamin D… hỗ trợ phát triển chiều cao, xương và răng chắc khỏe.

Nhưng không có nghĩa phải bỏ sữa công thức ngay

Sữa công thức dành cho trẻ trên 1 tuổi (gọi là sữa công thức số 3, sữa toddler) thường được bổ sung thêm sắt, DHA, kẽm, vi chất cần thiết mà sữa tươi không có nhiều.

Nếu bé kén ăn, chậm tăng cân, hay ốm vặt thì sữa công thức vẫn là lựa chọn hỗ trợ tốt.

Nên chọn thế nào?

Nếu bé ăn uống đa dạng, hấp thu tốt → có thể chuyển dần sang sữa tươi.

Nếu bé biếng ăn, cần bổ sung thêm dưỡng chất → vẫn nên duy trì sữa công thức một thời gian.

Lượng sữa khuyến nghị: khoảng 400–500ml/ngày (dù là sữa tươi hay công thức).

Tóm lại: sau 1 tuổi bé có thể uống sữa tươi, nhưng không bắt buộc phải thay hoàn toàn sữa công thức. Mẹ nên căn cứ vào sức khỏe, thói quen ăn uống và lời khuyên của bác sĩ dinh dưỡng để chọn loại sữa phù hợp nhất cho con.