Con cứ đến bữa cơm là lắc đầu lia lịa, lỗi có phải tại sữa?

(Chia sẻ của chị Hằng, 36 tuổi, Hà Nội)

Tôi gặp rất nhiều mẹ than phiền rằng con mình lười ăn cơm, ăn cháo là do uống nhiều sữa công thức, thậm chí có mẹ còn vội vàng đổi hãng sữa vì nghĩ đó là nguyên nhân khiến con biếng ăn. Nhưng thực tế, sau khi trải qua nuôi 3 con nhỏ, tôi rút ra một điều: dù là dùng sữa gì đi nữa, nếu mẹ không có lịch sinh hoạt phù hợp và không lắng nghe tín hiệu của con thì tình trạng lười ăn vẫn sẽ xảy ra.

1. Bản thân tôi cũng từng đổ lỗi cho sữa

Con tôi hồi 2 tuổi rất hay bỏ bữa, cứ đến giờ cơm là chỉ ăn vài thìa rồi ngậm, nhưng lại uống sữa rất nhiệt tình. Thời điểm ấy, tôi nghĩ chắc do con nghiện sữa nên mới không chịu ăn cơm. Tôi đổi từ sữa A sang sữa B, rồi sang sữa C, rồi còn đổi cả sang các loại sữa tươi của các thương hiệu trong nước và ngoài nước nhưng tình hình không khá hơn.

Sau đó tôi mới nhận ra rằng không phải do sữa, mà là do chính cách tôi sắp xếp lịch ăn uống cho con chưa khoa học. Nhiều lần tôi cho con uống sữa quá gần bữa chính, đến lúc ăn con chưa kịp đói thì làm sao ăn ngon miệng được?

2. Sữa không có lỗi, quan trọng là cách mẹ cho con dùng

Sữa công thức hay sữa tươi đều là nguồn bổ sung dinh dưỡng quan trọng, giúp con phát triển chiều cao, cân nặng, trí não. Nhưng sữa không thể thay thế hoàn toàn bữa chính – vốn là nguồn cung cấp đa dạng dưỡng chất. Nếu mẹ cho con uống sữa không đúng thời điểm thì con sẽ mất cảm giác đói, dẫn đến biếng ăn.

Ví dụ:

Uống sữa ngay trước bữa ăn → con no ngang, từ chối cơm.

Uống sữa quá nhiều trong ngày → con thiếu hứng thú với thức ăn thật.

3. Bài học tôi rút ra

Từ khi tôi điều chỉnh lại:

Cho con uống sữa cách bữa chính ít nhất 2 tiếng.

Giữ giờ giấc ăn uống ổn định, không để con ăn uống thất thường.

Lắng nghe tín hiệu đói – no của con, thay vì ép con ăn bằng mọi cách.

Bé nhà tôi dần hứng thú trở lại với bữa chính. Có hôm bé ăn hết cả bát cơm, rồi sau đó vẫn vui vẻ uống thêm sữa.

4. Lời nhắn gửi đến các mẹ

Các mẹ đừng quá vội trách sữa công thức hay sữa tươi. Sữa chỉ là một phần trong chế độ dinh dưỡng, điều quan trọng hơn là:

Thiết lập lịch sinh hoạt hợp lý.

Tôn trọng nhu cầu thực sự của con.

Kết hợp đa dạng thực phẩm trong bữa chính.

Một khi con có nhịp sinh hoạt rõ ràng, được ăn khi đói và được tôn trọng tín hiệu cơ thể, thì việc ăn ngon – uống đủ sẽ tự nhiên hơn rất nhiều.

Kết luận

Bé lười ăn bữa chính không phải do loại sữa nào, mà do cách chúng ta sắp xếp giờ ăn và cách đồng hành cùng con. Chỉ cần điều chỉnh thói quen sinh hoạt, cả mẹ và bé đều sẽ thoải mái hơn.