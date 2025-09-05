Một món ăn thanh mát, trong veo, healthy và làm cực dễ, bé có ghét trái cây đến mấy cũng sẽ thích mê!

Với những bé lười ăn rau, việc bổ sung dinh dưỡng qua trái cây là điều quan trọng. Nhưng làm sao để bé thích ăn rau hơn là điều khiến các mẹ đau đầu. Mới đây, chị Lan Nhi gợi ý món thạch trái cây trong veo, vị thanh thanh, mát lành, không chỉ giúp bé bổ sung vitamin mà còn kích thích vị giác nhờ kết hợp thạch mềm mịn và trái cây tươi mát. Hơn nữa, món ăn này làm nhanh, nguyên liệu đơn giản, dễ chuẩn bị cho cả gia đình. Cùng khám phá công thức cực dễ cho món thạch trái cây này nhé!

"Món ăn nhẹ thanh mát, trong veo, cực healthy và làm cực dễ. Đảm bảo bé có ghét trái cây đến mấy nhìn cũng sẽ thích mê í, đặc biệt thạch rất thích hợp cho bé mang đi học hoặc cả nhà cùng thưởng thức", chị Lan Nhi bật mí.

Thạch trong veo thích mê luôn đó ạ. Thạch trong túi zip sẽ dành cho bé mang đi học, còn trong khuôn và ly sẽ dành cho ba mẹ

Chị Lan Nhi chia sẻ nguyên liệu siêu đơn giản:

- 500ml nước

- 32g bột agar Nhật (mọi người có thể dùng những dòng agar dẻo thông thường, tuy nhiên nên lựa loại tinh khiết, không tạp chất, thạch khi đông sẽ trong veo, tan mềm rất ngon).

- 50g đường (có thể tăng giảm vị ngọt theo ý muốn).

- Trái cây tươi: dâu, kiwi, nho, quýt… (cắt hạt lựu cho túi zip hoặc để miếng to cho khuôn lớn).

Cách làm

1. Cho bột agar vào một ít nước lạnh và khuấy đều để bột ngậm nước, tránh vón cục.

2. Cho đường vào nước, khuấy đều, đun sôi đến khi tan hoàn toàn.

Thạch đông trong veo và mềm tan. Mọi người nếu đã ăn thạch của Nhật thì chắc sẽ bị ghiền giống nhà mình đó.

Trái cây gọt vỏ và cắt hạt lựu nhỏ nếu cho vào túi zip, riêng khuôn lớn mọi người có thể để miếng to nha

Quýt mình cũng lột hết vỏ luôn nhé

2. Hỗn hợp hơi nguội thì nhỏ vài giọt chanh cho vị thanh mát.

Xếp gọn vào túi zip để tiện cho bé mang đi học

3. Chuẩn bị khuôn hoặc túi zip, cực tiện cho bé mang đi học.

Đổ thạch vào túi và khuôn, vừa đổ vừa nghĩ con yêu đi học về thấy chắc sẽ thích lắm

4. Xếp trái cây cắt nhỏ vào khuôn/túi.

5. Đổ thạch (đã để nguội bớt) vào túi/ khuôn và cho vào tủ lạnh cho đông.

Nhìn xinh xẻo lắm

Thạch quýt tươi ngon, lại an toàn vì không có chất bảo quản. Mọi người có thể dùng nước ép quýt nguyên chất thay cho nước lọc để thạch ngon hơn nha.

Mẹo để thạch đẹp và ngon hơn:

- Muốn trái cây nổi đều, mọi người hãy để thạch hơi sệt rồi mới cho trái cây vào từng lớp.

- Nếu thích thạch có vị trái cây tự nhiên và ngon hơn, mọi người có thể dùng nước ép trái cây thay cho tầm 70% nước lọc nhé! (lưu ý đừng đun sôi nước ép).

Chủ nhân của những chiếc thạch ngon mắt

Nhâm nhi thạch và đọc sách, còn gì chill bằng

Thạch trái cây trong veo không chỉ là món ăn chơi thanh mát, bổ dưỡng mà còn là bí quyết giúp bé yêu thích trái cây, tăng cường sức khỏe mỗi ngày. Với công thức siêu dễ làm từ chị Lan Nhi, bạn hoàn toàn có thể tự tay chuẩn bị món ăn “gây nghiện” cho bé và cả nhà. Hãy để những viên thạch mát lạnh này trở thành người bạn đồng hành trong hành trình nuôi dưỡng sức khỏe, khám phá hương vị tự nhiên tươi ngon trong từng viên thạch!