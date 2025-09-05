Em bé "Pam chu chu" trong ngày khai giảng năm học mới: Vẫn xinh ngoan yêu nhưng "cổ lớn nhanh quá!"

Hòa cùng với không khí của ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, mới đây mẹ Salim đã đăng tải hình ảnh khối nhập học "Pam chu chu" cũng váy áo đi dự khai giảng.

Em bé Pam năm nay đã 3 tuổi rồi, cô bé bắt đầu đi học mẫu giáo từ năm 2 tuổi, vèo 1 cái đã 1 năm rồi. Năm nay, Pam xinh ngoan yêu vẫn mặc đồng phục màu hồng dễ thương của trường nhưng không búi 2 cục bé xíu xiu nữa mà được mẹ Salim tết tóc 2 bên.

Pam Chu Chu trong ngày tựu trường.

"Chúc chuchu của tôi một năm học mới nhiều niềm vui nhé. Năm nay lớn quá đi thôi, sáng nay đi học vẫn còn bịn rịn khóc một chút nhưng chỉ khúc sau vào lớp là lại vui, tự xúc ăn rất nhanh như ai đuổi trong khi ăn ở nhà thì hò như hò đò".

Đến mẹ Salim cũng phải giật mình vì năm nay em bé nhà mình lớn hơn hẳn. Hóa ra, idol Pam cũng có "hội chứng" đi học thì ăn như bị bỏ đói về nhà thì mẹ hò như hò đò. Đây là nỗi niềm của tất cả các mẹ có con đi học mẫu giáo đấy mẹ bé Pam ơi!

Hình ảnh em bé Pam nhập học năm ngoái

Dưới phần bình luận, thậm chí các cô các dì còn tìm được cả ảnh nhập học của em bé Pam từ năm ngoái. Ảnh nào cũng xinh mà ảnh năm nay thì trông "cổ lớn nhanh quá".

Em bé Pam 3 tuổi nhưng khá là cao và nhìn rất chững chạc. Khai giảng năm nay vẫn xinh ngoan yêu quá trời quá đất, chỉ là lớn nhanh quá khiến các cô các dì hơi bùi ngùi mà thôi.

Bé Pam (tên thật là Nguyễn An Hải Đường) – con gái của hot girl Salim (Hoàng Kim Ngân) và thiếu gia Hải Long, hiện là một trong những em bé nổi tiếng nhất mạng xã hội Việt Nam.

Năm nay "elm bé" có tóc tết xinh xinh.

Với gương mặt vuông đặc trưng, đôi má phúng phính, đôi mắt tròn long lanh cùng những biểu cảm “khó đỡ”, Pam nhanh chóng được cộng đồng mạng đặc biệt là hội các cô các dì vô cùng yêu thương.

Chào đời ngày 3/4/2022, đến nay Pam đã hơn 3 tuổi. Ngay từ khi còn nhỏ, bé đã trở thành một “thế lực nhí” trên mạng, thậm chí là KOL nhí đầu tiên tại Việt Nam có bài đăng trên Instagram đạt hơn 1 triệu lượt thích – một thành tích hiếm có ngay cả với người nổi tiếng.

Cổ lớn nhanh quá đi thôi!

Sinh ra trong gia đình giàu có, thường được gọi vui là “sinh ra ở vạch đích”, Pam vẫn được bố mẹ lựa chọn xây dựng hình ảnh gần gũi, tự nhiên thông qua những khoảnh khắc đời thường. Nhờ đó, trang cá nhân của bé nhanh chóng thu hút lượng theo dõi khổng lồ, đồng thời trở thành gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu.