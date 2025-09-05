Muốn con có sức khỏe để thỏa sức trải nghiệm, đảm bảo dinh dưỡng là điều tiên quyết

Muốn con có một tuổi thơ khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để khám phá thế giới xung quanh, trước tiên mẹ cần chú trọng đến nền tảng dinh dưỡng.

Đặc biệt trong giai đoạn vàng từ 0–6 tuổi, khi não bộ và thể chất phát triển mạnh mẽ, việc cung cấp đủ chất đạm, vitamin, khoáng chất, DHA, canxi, sắt… là điều tiên quyết. Không ít mẹ vì bận rộn mà đôi khi chưa đảm bảo được bữa ăn đủ chất cho con, khi đó việc bổ sung thêm các nguồn dinh dưỡng từ sữa công thức, sữa tươi hoặc thực phẩm bổ sung khoa học sẽ giúp cân bằng lại.

Nói cách khác, dinh dưỡng chính là "chìa khóa" để trẻ có sức khỏe tốt, đủ nền tảng cho việc học hỏi, vui chơi và phát triển toàn diện. Vì thế, trước khi nghĩ đến việc cho con học nhiều kỹ năng hay trải nghiệm phong phú, mẹ nên ưu tiên xây dựng cho con một nền tảng dinh dưỡng vững chắc.

Muốn con có sức khỏe để thỏa sức trải nghiệm thì đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ là điều tiên quyết mà các mẹ cần nghĩ đến

Một đứa trẻ khỏe mạnh không chỉ là ít ốm vặt, tăng cân đều mà còn là có đủ năng lượng để chạy nhảy, khám phá và học hỏi mỗi ngày. Và để con có được nền tảng ấy, dinh dưỡng chính là yếu tố tiên quyết mà mẹ cần đặc biệt quan tâm.

Trong giai đoạn vàng 0 – 6 tuổi, trẻ lớn rất nhanh cả về thể chất lẫn trí tuệ. Vì vậy, ngoài bữa ăn đa dạng từ cơm, rau, thịt cá…, sữa luôn được xem là nguồn dinh dưỡng quan trọng, giúp bổ sung đạm, canxi, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sự phát triển toàn diện.

Nhiều mẹ băn khoăn sau 1 tuổi có nên ngừng sữa công thức để chuyển sang sữa tươi hoàn toàn hay không. Thực tế, điều này còn tùy thuộc vào nhu cầu dinh dưỡng và khả năng hấp thu của mỗi bé.

Để đảm bảo dinh dưỡng cho con thông qua việc lựa chọn sữa, mẹ nên:

Tìm hiểu kỹ thành phần: Chọn loại sữa giàu dưỡng chất thiết yếu như DHA, canxi, sắt, vitamin D, giúp con phát triển chiều cao, trí não và miễn dịch.

Chọn sữa phù hợp lứa tuổi: Mỗi giai đoạn phát triển, trẻ có nhu cầu khác nhau, mẹ nên tham khảo bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi loại sữa.

Theo dõi sự phát triển của con: Nếu con hay ốm vặt, chậm tăng cân hoặc kém hấp thu, mẹ có thể cân nhắc duy trì sữa công thức thay vì chỉ cho uống sữa tươi.

Ưu tiên sự an toàn và uy tín: Chọn sữa từ thương hiệu đáng tin cậy, có nguồn gốc rõ ràng, phù hợp với thể trạng của con.

Dinh dưỡng đầy đủ chính là "chìa khóa vàng" giúp con khỏe mạnh để tự tin bước vào thế giới trải nghiệm rộng lớn ngoài kia. Vì vậy, thay vì chỉ chạy theo xu hướng, mẹ hãy thật sự lắng nghe nhu cầu của con và lựa chọn loại sữa phù hợp nhất để đồng hành cùng con trên hành trình lớn khôn.

Vậy, trẻ có thể và nên bổ sung sữa công thức đến thời điểm nào?

Không có một mốc thời gian "cứng nhắc" nào bắt buộc phải dừng sữa công thức. Việc trẻ nên uống đến khi nào còn tùy thuộc vào độ tuổi, nhu cầu dinh dưỡng và khả năng ăn uống của bé.

Từ 0 – 12 tháng tuổi: Sữa mẹ hoặc sữa công thức là nguồn dinh dưỡng chính, không thể thay thế.

Sau 1 tuổi: Trẻ bắt đầu ăn uống đa dạng hơn, nhưng sữa (sữa mẹ, sữa công thức hoặc sữa tươi) vẫn cần thiết để bổ sung dinh dưỡng. Nếu con ăn chưa tốt, chậm tăng cân, sức đề kháng yếu, mẹ vẫn nên duy trì sữa công thức vì loại sữa này được thiết kế giàu dưỡng chất hơn so với sữa tươi.

Từ 2 – 3 tuổi: Nhiều trẻ đã ăn được đa dạng thực phẩm và có thể chuyển sang sữa tươi hoặc sữa đặc chế theo độ tuổi. Tuy nhiên, nếu bé biếng ăn, nhẹ cân, hoặc có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt thì vẫn nên tiếp tục sữa công thức.

Sau 6 tuổi: Hầu hết trẻ đã có chế độ ăn cân đối, lúc này sữa chỉ mang tính chất bổ sung. Nếu con ăn uống đầy đủ, có thể dùng sữa tươi, sữa bột dinh dưỡng hoặc các chế phẩm từ sữa thay thế cho sữa công thức.

Tóm lại: Trẻ có thể uống sữa công thức đến 2–3 tuổi, thậm chí lâu hơn nếu còn cần thiết. Quan trọng nhất là mẹ theo dõi sự phát triển của con, và tham khảo thêm ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để điều chỉnh cho phù hợp.