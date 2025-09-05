Xả vai bà ngoại, cô Văn Thùy Dương "chạy show" tất bật trong ngày khai giảng: Hot mom U60 nhưng thần thái và vóc dáng vẫn cực đỉnh

Văn Thùy Dương – con gái út của cố Giáo sư Văn Như Cương – hiện giữ chức hiệu phó, trực tiếp điều hành Trường dân lập Lương Thế Vinh. Dù sinh ra trong gia đình có truyền thống giáo dục lâu đời, cô lại mang tư tưởng cởi mở, hiện đại. Không ngại xăm mình, yêu thích xê dịch và khám phá, cô từng đặt chân tới nhiều quốc gia, trải nghiệm văn hóa – kiến trúc độc đáo khắp thế giới. Sự hiểu biết thực tiễn phong phú cùng vốn sống dày dặn khiến cô được nhiều người yêu quý, kính trọng.

Xuất thân từ dòng họ Văn nhiều đời cống hiến cho giáo dục, cô là con gái của GS Văn Như Cương – nhà giáo, tác giả sách giáo khoa nổi tiếng. Trong giáo dục, cô Văn Thùy Dương thẳng thắn thừa nhận mình nghiêm khắc, đề cao kỷ luật để rèn nếp và nâng cao ý thức cho học sinh.

Đặc biệt, cô Văn Thùy Dương còn được nhắc đến với hình ảnh “mẹ chồng trong mơ” của ca nương Kiều Anh. Khi tổ chức hôn lễ cho con trai, cô đích thân lo liệu chu toàn, thậm chí chọn cả một vườn cúc họa mi để trang trí và chi hàng tỷ đồng để làm đám cưới tại resort 5 sao.

Cô Văn Thùy Dương có mặt tại trường của Cơm - Canh để dự lễ khai giảng với các con.

Ngoài là nhà giáo tâm huyết, mẹ chồng trong mơ thì cô Văn Thùy Dương còn được nhiều người biết đến như 1 hot mom ở độ tuổi U50, cô dũng cảm sinh đôi 2 bé trai Cơm - Canh.

Năm nay có lẽ là 1 năm rất đặc biệt với cô khi chỉ mới mấy ngày trước thôi, cô chính thức lên chức bà ngoại. Con gái duy nhất của cô - Đặng Tiểu Tô Sa đã sinh con gái đầu lòng tại Úc. Khoảng thời gian cận kề sinh nở và sau khi sinh em bé, cô Dương luôn kề cận bên cạnh để làm chỗ dựa cũng như hỗ trợ con gái.

Rồi lại có mặt bên cạnh các học trò của mình.

Những tưởng cô sẽ phải bỏ lỡ mùa khai giảng năm nay thế nhưng cô đã sắp xếp công việc để trở về kịp ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.

Vừa về đến Việt Nam, cô đã phải chạy 2 show trong 1 ngày. Vừa đến trường để dự lễ khai giảng của Cơm - Canh vừa về trường Lương Thế Vinh để dự lễ khai giảng cùng các học sinh của mình.

Hot mom U60 gây ấn tượng trong tà áo dài đặc trưng của các giáo viên trong ngày khai giảng năm học mới. Mặc dù cô lựa chọn chiếc áo dài trắng đơn giản nhưng vóc dáng và thần thái vẫn cực kỳ đỉnh.

Cô Văn Thùy Dương chia sẻ xúc động trên trang cá nhân của mình:

"Hạ cánh nơi con! Nơi các con! Mẹ con hạ cánh là thay áo phóng như bay về ...

Học sinh hỏi "con vừa thấy cô ở bên Úc mà cô ơi!". Ngày này cô muốn ở bên các con!".