Từ Nga về Việt Nam, tôi “học lại từ đầu” cách chọn sữa cho em bé 3 tuổi

Tôi là Mai, và đây là câu chuyện của tôi – hành trình làm mẹ xuyên lục địa, mà tôi hay gọi vui là cuộc chiến “tam quốc” với các hộp sữa công thức. Con trai tôi, bé Sasha, chào đời và lớn lên trong ba năm đầu đời tại xứ sở Bạch Dương xinh đẹp. Thời tiết ở đây phần lớn là lạnh, có khi mùa đông kéo dài tận 6 tháng với tuyết trắng xóa. Khí hậu khắc nghiệt ấy đã định hình hoàn toàn cách chăm con của tôi, từ trang phục đến dinh dưỡng, đặc biệt là việc chọn sữa.

Ở Nga, tiêu chí hàng đầu của các mẹ khi chọn sữa là bổ sung năng lượng và giữ ấm cơ thể. Trời lạnh, trẻ ít có cơ hội ra ngoài vận động dưới nắng và cũng tiêu hao nhiều năng lượng hơn để giữ ấm. Vì vậy, các loại sữa phổ thông tại đây thường rất giàu đạm, chất béo và Vitamin D.

Tôi đã research rất kỹ và chọn cho Sasha một loại sữa của Đức, rất phổ biến ở thị trường Nga. Thành phần của nó khiến tôi hài lòng: hàm lượng Canxi và Vitamin D3 cao để bù đắp cho việc thiếu hụt ánh nắng mặt trời – nguồn tổng hợp Vitamin D tự nhiên. DHA cho trí não phát triển và một hệ chất béo dồi dào để Sasha luôn có đủ năng lượng chống chọi với cái lạnh -15 độ C. Sasha uống rất tốt, bé cứng cáp, khỏe mạnh và phát triển vượt chuẩn. Tôi chưa từng một ngày phải bận tâm về chuyện tiêu hóa hay táo bón.

Về Việt Nam: Xin chào cơm canh rau thịt, đặc biệt là “giặc nồm”

Khi chồng tôi kết thúc công tác, cả gia đình tôi trở về Việt Nam sinh sống. Đó là một bước ngoặt lớn, không chỉ với người lớn mà còn với cả Sasha. Hành trình chọn sữa của tôi bước sang một trang hoàn toàn mới, đầy thử thách.

Chỉ sau một tháng, tôi nhận thấy Sasha có những dấu hiệu bất thường: con bắt đầu táo bón, người nổi mẩn ngứa, và có vẻ chán ăn. Tôi hoang mang vô cùng. Sữa vẫn là loại sữa quen thuộc, sao giờ lại phản ứng?

Bác sĩ dinh dưỡng giải thích cho tôi hiểu, Việt Nam, đặc biệt là miền Bắc có khí hậu nhiệt đới nóng ẩm.

Từ nơi khô, lạnh như Nga sang nóng ẩm, cơ thể bé phải điều tiết mồ hôi nhiều hơn, dễ mất nước dẫn đến táo bón. Loại sữa giàu đạm, nhiều chất béo từng rất phù hợp ở Nga giờ trở nên “quá tải”, gây nóng và khó tiêu hóa trong cái nóng oi ả của Hà Nội.

Ở Nga, khẩu phần của Sasha nhiều bơ, sữa, phô mai, thịt nướng. Về Việt Nam, bữa ăn chuyển sang cơm, rau củ, cá và các món canh. Sự thay đổi hệ lợi khuẩn đường ruột là điều không tránh khỏi.

Lúc này, tôi mới vỡ lẽ, một công thức sữa không thể phù hợp cho mọi vùng đất và khí hậu. Tôi phải tìm một “người bạn đồng hành” mới cho con, một công thức “Việt hóa” để thích nghi.

Hành trình tìm “Ứng cử viên” mới: Không chỉ là DHA hay Canxi

Tôi lại ngồi research, nhưng lần này với tiêu chí khác. Tôi không cần một siêu phẩm giàu năng lượng nữa, mà cần một công thức mát lành, dễ hấp thu và hỗ trợ tối đa cho sự thích nghi của con. Tôi đặc biệt chú trọng đến những vi chất mà bác sĩ nhấn mạnh:

Hệ dưỡng chất dễ hấp thu (Đạm whey giàu Alpha-lactalbumin, chất béo không dầu cọ): Để giảm gánh nặng cho đường ruột, ngừa táo bón.

Vitamin D & Canxi: Ở Việt Nam, dù có nắng, nhưng trẻ thường được che chắn kỹ và ít vận động ngoài trời vì nóng. Vì vậy, sữa vẫn cần đủ lượng Vitamin D để giúp hấp thụ Canxi tối ưu, cho xương chắc khỏe.

Sắt: Thời tiết nóng nực dễ khiến trẻ biếng ăn, nguy cơ thiếu sắt cao. Sắt lại cực kỳ quan trọng cho sự phát triển trí não và hệ miễn dịch.

Vitamin K2 – “Người vận chuyển thông minh”: Đây là vi chất tôi học được sau buổi tư vấn. Nếu Canxi là “nguyên liệu” xây xương, thì Vitamin D là “người kéo” đưa Canxi vào máu, còn Vitamin K2 chính là “người chỉ đường” đưa Canxi đến đúng đích là xương, ngăn ngừa Canxi lắng đọng ở nơi khác (như mạch máu). Sự kết hợp bộ ba D3-K2-Canxi là chìa khóa vàng cho chiều cao của trẻ.

Arginine – “Người hùng mới”: Một vi chất hỗ trợ tăng cường lưu thông máu và cải thiện chức năng hệ tiêu hóa, giúp con hấp thu tốt hơn và giảm các vấn đề rối loạn tiêu hóa.

DHA & Vitamin: Vẫn luôn cần thiết để phát triển trí não và thị lực.

Sau nhiều ngày so sánh nhãn hiệu, thành phần, tôi quyết định chọn một loại sữa công thức được nghiên cứu dành riêng cho trẻ em Châu Á, với công thức bổ sung đầy đủ các vi chất kể trên, đặc biệt có sự hiện diện của Vitamin K2 và Arginine.

Kết quả thật đáng mừng. Chỉ sau 2-3 tuần, Sasha dần ổn định. Con đi ngoài đều đặn, hết táo bón, da dẻ hồng hào và quan trọng là bé hào hứng với cữ sữa hơn.

Hành trình làm mẹ là một hành trình học hỏi không ngừng. Từ châu Âu lạnh giá về châu Á nhiệt đới, tôi hiểu rằng, không có một công thức sữa nào là tốt nhất, chỉ có công thức phù hợp nhất với thể trạng, khí hậu và chế độ ăn của con tại thời điểm đó. Điều quan trọng là mẹ phải thật sự hiểu con, lắng nghe cơ thể con và trở thành một “nhà nghiên cứu” thông thái để tìm ra người bạn đồng hành hoàn hảo, giúp con khỏe mạnh và hạnh phúc trên mọi nẻo đường.