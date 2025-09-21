Tuyển tập truyện hài của Alpha kids Cơm - Canh nhà cô Văn Thuỳ Dương: "Mẹ biết không, ruột mình dài hơn xe buýt đấy!"

Cặp sinh đôi Cơm – Canh, hai cậu con trai đáng yêu của hot mom U60 Văn Thùy Dương, từ lâu đã trở thành “gương mặt quen thuộc” trên mạng xã hội nhờ sự tinh nghịch, thông minh cùng những biểu cảm hài hước khó ai cưỡng lại. Nếu như lúc nhỏ, cả hai giống nhau đến mức khó phân biệt, thì khi lớn hơn, Cơm và Canh bắt đầu bộc lộ những điểm riêng: Cơm có vóc dáng cao hơn, gương mặt tròn trịa; còn Canh lại sở hữu khuôn mặt dài hơn một chút.

Không chỉ gây ấn tượng bằng ngoại hình, Cơm – Canh còn nổi bật nhờ tính cách hoạt bát, giàu năng lượng và trí tò mò không giới hạn. Hai anh em thích vận động, đặc biệt là bơi lội, và thường xuyên khiến người lớn “cạn lời” bởi những câu hỏi ngộ nghĩnh nhưng đầy tính “thử thách trí tuệ”.

Tên gọi ở nhà giản dị, gần gũi Cơm và Canh được chính mẹ Văn Thùy Dương đặt, vừa thân thương vừa tạo dấu ấn riêng. Dù bận rộn, cô Dương – hiệu phó trường Lương Thế Vinh – luôn dành nhiều thời gian đồng hành cùng con: từ những buổi chơi đùa đến các chuyến du lịch khắp nơi, giúp hai bé vừa học hỏi vừa trải nghiệm thế giới bên ngoài.

Ở tuổi lên 6, bước vào lớp 1, Cơm – Canh đã trở nên chững chạc, lanh lợi và tiếp tục là nguồn vui bất tận của cả gia đình. Việc nuôi dạy hai cậu nhóc trong độ tuổi U60 cũng giúp cô Văn Thùy Dương trở thành hình mẫu truyền cảm hứng cho nhiều bà mẹ, chứng minh rằng tình yêu thương và phương pháp khoa học luôn mang lại trái ngọt.

Gần đây nhất, cô Dương đã đăng tải chương mới nhất của tuyển tập truyện hài bất tận của Cơm - Canh:

Những câu chuyện không đầu không cuối của Cơm Canh khi Cơm Canh 6 tuổi!

Chỉ có 1 tiếng đồng hồ trên xe mà không biết mẹ nghe được bao nhiêu câu chuyện không đầu không cuối của Cơm và Canh. Ghi lại đây nhờ Facebook giữ hộ, sau này có vợ có con, mẹ già yếu lẫn, nhớ đọc lại cho mẹ nghe mẹ đỡ buồn nhé!

1. Ông Cơm thèm ăn ngọt, ông ý ghé tai lúc mẹ đang lái xe bảo: "Mẹ! Mình có thể ăn mật ong vì mật ong không có đường nhân tạo, đường đấy do con ong làm ra không có hại sức khoẻ". Mẹ hỏi "Con xem ở đâu?!" Ông ý vênh mặt nói ông ý xem được trên iu túp (youtube). Rồi bồi thêm câu "Mẹ nên cho con xem iu túp nhiều để con biết nhiều hơn".

2. Ông Cơm ăn kẹo cao su, ông ý trót nuốt kẹo vào bụng, sợ quá tự trấn an: "Mẹ ơi thực ra nuốt kẹo cao su không sao đâu vì khi kẹo cao su chui vào bụng gặp nước thì không dính nữa". Ông Canh thêm câu "Vào bụng gặp axit trong bụng thì nó tan ra, xong lại đi ra ngoài!" . Nghe phát kinh! Ông ý tự bịa ra hay xem iu túp không biết.

3. Ông Canh định cắn móng tay, mẹ nhắc là không được cắn nữa, vi khuẩn vào bụng gây hại, đau bụng quằn quại ra là đi viện. Ông Cơm bảo: "Lại khổ anh và mẹ trông em cả đêm đấy!". Ông Canh bảo: "Thế anh gọi luôn cho cô Dung bảo phải trông em ốm xin nghỉ học luôn 1 tuần".

4.Cơm bảo: "Mẹ biết không, ruột mình dài hơn xe buýt đấy!", mẹ hỏi là dài bao nhiêu mét. Canh bảo: "Mẹ ra đo xe buỷt xem dài bao nhiêu là biết ngay!" . Thế thì nói làm gì!

5. Canh bảo có người khóc ra kim cương đấy mẹ, Cơm xuýt xoa: "Ối giời ơi, thế khóc cả đêm là thành triệu phú đấy mẹ!".

6. Cơm thích làm ca sỹ nhưng Canh bảo: "Béo thế sao làm được ca sỹ". Cơm than "Canh ơi, Canh phá tan giấc mơ của anh rồi!!!". Khóc.

7. Canh thì thầm với mẹ: "Con có tận 2 người yêu!" . Mẹ hoảng hốt: "Sao lại tận hai?" . Canh bảo: "Thì 1 người yêu cũ và một người yêu mới đấy mẹ!".

8. Đi trên xe ô tô Canh bảo buồn nôn quá. Cơm bảo nhìn lên trước ý, sẽ thấy mẹ đi chậm. Nhìn ra ngoài cửa sổ là thấy mẹ đi nhanh, dễ nôn lắm! Hoá ra để ý lắm cơ.

9. Chuyện cuối này là mẹ con nghe được và ghi lại.... Ngày lễ mẹ ở xa, thầy Châu cho Cơm Canh đi chơi. Trên đường đi chuông báo thức của thầy kêu ầm lên. Cơm thì tắt đi nhưng Canh thì bảo: "Thầy ơi, nếu chúng con không làm phiền thầy thì giờ này thầy mới phải tỉnh dậy đúng không?". Nghe rất chi là ngoại giao!

Hơn 1 tiếng đi đường mà thi thoảng mẹ cháu lại dừng lại để note không thì quên mất! Miệng không lúc nào nghỉ!".

Hot mom U60 - cô Văn Thuỷ Dương vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng.

Cặp sinh đôi Cơm - Canh nhà cô Văn Thuỳ Dương luôn khiến dân tình trầm trồ vì chẳng khác nào "nghệ sĩ hài nhân dân". Mỗi lần 2 bạn nhỏ xuất hiện trên trang cá nhân của mẹ là y như rằng tuyển tập truyện hài của 2 bạn nhỏ lại ra chương mới.

Nghe xong chuyện của 2 bạn nhỏ này, dân tình thật sự cười đến muốn nội thương! Có vẻ như Cơm - Canh sắp trở thành ngôi sao mới nổi trong làng hài mất thôi.