Nhiều trẻ nhỏ nhập viện vì cúm A: Cảnh báo nguy cơ biến chứng nặng

Theo Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, hiện cơ sở này đang điều trị gần 50 bệnh nhân cúm A, chủ yếu là trẻ em. Lượng bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú do cúm A cũng tăng mạnh trong vài tuần gần đây.

Tại Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai, số ca cúm A và các bệnh do virus đường hô hấp tăng đột biến, trong đó 80% bệnh nhi nhập viện do cúm A.

Bác sĩ BV Bạch Mai khám cho bệnh nhi cúm A.

Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết số ca mắc cúm mùa, đặc biệt là cúm A, đang có xu hướng gia tăng. Nhiều trẻ phải nhập viện do biến chứng viêm phổi, viêm tai giữa, co giật do sốt. Từ đầu tháng 10 đến nay, bệnh viện ghi nhận hơn 3.700 ca cúm mùa, trong đó gần 500 trẻ phải điều trị nội trú. Chỉ riêng tuần qua, có hơn 1.600 ca dương tính với cúm, trong đó hơn 10% trẻ nhập viện.



Bé T.T.H (16 tháng tuổi, Hà Nội) là một trong những trường hợp mắc cúm A có biến chứng viêm phế quản – phổi bội nhiễm. Trước khi nhập viện ba ngày, bé sốt cao liên tục, sổ mũi, ho khan rồi chuyển sang ho có đờm đặc, khò khè, mệt lả. Kết quả xét nghiệm cho thấy trẻ dương tính với cúm A, X-quang phổi có tổn thương phế quản – phổi hai bên, xét nghiệm máu ghi nhận tình trạng nhiễm trùng nặng với chỉ số bạch cầu và CRP tăng cao. Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và xử trí sớm, bệnh có thể diễn tiến thành suy hô hấp cấp hoặc nhiễm trùng huyết. Sau hai ngày điều trị tích cực, sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định, song vẫn được theo dõi sát.

Nhiều trẻ nhập viện vì cúm A.

Một bệnh nhi khác là bé H.L (10 tuổi) nhập viện trong tình trạng sốt cao 39,5°C, ho nhiều, nôn liên tục hơn 10 lần mỗi ngày, có lúc nôn rớm máu, cơ thể mệt lả, đau đầu và đau mỏi toàn thân. Kết quả thăm khám xác định bé mắc cúm A nhưng chưa có biến chứng, được điều trị theo phác đồ kết hợp bù nước, chống nôn và giảm đau.

Bệnh gây nhiều biến chứng nặng

ThS. bác sĩ nội trú Nguyễn Đình Dũng – Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, cúm A là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây qua đường hô hấp, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, song trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền là nhóm nguy cơ cao vì sức đề kháng yếu, dễ gặp biến chứng nặng. “Giai đoạn đầu của cúm A thường dễ nhầm với các bệnh virus hô hấp khác, nhưng bệnh có thể diễn tiến nhanh, gây viêm phổi, suy hô hấp hoặc nhiễm khuẩn huyết nếu không được điều trị kịp thời", bác sĩ Dũng cảnh báo.

Theo bác sĩ, biểu hiện thường gặp của cúm A ở trẻ là sốt cao liên tục, sổ mũi, ho tăng dần, mệt lả, quấy khóc, có thể kèm co giật do sốt cao, nôn trớ hoặc tiêu chảy. Khi bệnh nặng, trẻ có thể lừ đừ, bỏ bú, thở nhanh hoặc rút lõm ngực – đây là những dấu hiệu cần đưa trẻ đi khám ngay.

Bác sĩ khám cho bệnh nhi mắc cúm A.

Bác sĩ Dũng khuyến cáo phụ huynh không nên tự ý dùng thuốc hay kháng sinh khi trẻ bị ốm, sốt. Việc đưa trẻ đến cơ sở y tế sớm giúp chẩn đoán chính xác, điều trị đúng phác đồ và hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Lê Sỹ Hùng, Phó Giám đốc Trung tâm, các bệnh lây qua đường hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai cho biết cúm mùa là bệnh lành tính nhưng có tốc độ lây lan nhanh và có thể gây biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Nguy hiểm nhất là khi virus cúm gây biến chứng viêm phổi, nhiễm khuẩn tai mũi họng, hoặc nặng hơn như tràn dịch màng phổi, viêm não, viêm màng não, viêm cơ tim, suy đa tạng.

Nên tiêm phòng cúm

Trước tình hình cúm A tăng nhanh, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Nguyên Huyền – Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh, tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nặng, đặc biệt với trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền. “Thời tiết giao mùa là điều kiện thuận lợi để virus cúm lây lan mạnh. Người dân cần chủ động tiêm phòng, giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và cách li người bệnh để tránh lây lan trong cộng đồng", bác sĩ Huyền khuyến cáo.