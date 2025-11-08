Sau ly hôn, không được ở bên con trong mọi dịp lễ và đây là cách tôi cùng con làm quen với "nếp sống mới"

Là một người mẹ sau ly hôn, tôi không được ở bên con trong mọi dịp lễ — và đây là cách tôi đối mặt

Các bậc cha mẹ ly hôn phải thay đổi nhiều trong lịch trình của mình, cần lên kế hoạch trước và chuẩn bị cho con làm quen với “nếp sống mới”.

Việc chấp nhận các hình thức kỷ niệm không truyền thống và tạo nên những nghi thức mới có thể giúp mang lại niềm vui trong giai đoạn khó khăn.

Cha mẹ ly hôn nên dành thời gian cho bản thân trong mùa lễ hội để giảm bớt cảm giác tội lỗi hay cô đơn khi không được ở bên con.

Một trong những điều khó khăn nhất khi làm mẹ sau ly hôn là tôi không còn được ở bên các con mình trong suốt kỳ nghỉ lễ như trước nữa.

Qua nhiều năm, tôi đã dần quen với nhịp sống mới và tìm ra cách để mùa lễ vẫn đặc biệt với con – dù có ở bên nhau hay không. Tuy nhiên, điều đó không hề dễ dàng, nhất là khi phải “chia sẻ” những ngày lễ cùng chồng cũ. Năm năm sau khi ly hôn, tôi vẫn thấy buồn khi mùa lễ đến.

Điều giúp tôi vượt qua là cho phép bản thân được buồn khi cần, lên kế hoạch và chuẩn bị sớm cho kỳ nghỉ, nói chuyện trước với con về lịch trình và luôn cố gắng hiện diện thật trọn vẹn khi ở bên con – cũng như bao dung với bản thân khi con không ở cùng mình.

Thừa nhận cảm xúc – và cho phép bản thân được cảm nhận chúng

Thật dễ để cảm thấy khổ sở khi cả gia đình trở nên xa cách sau ly hôn, đặc biệt là trong khoảng thời gian vốn dành cho sự sum vầy. Lần đầu tiên tôi thức dậy sáng Giáng Sinh trong căn nhà yên ắng – khi các con đang ở với bố – tôi bồn chồn chờ đợi đến giữa ngày chỉ để được gặp lại con và cùng mở những món quà mà tôi đã gói sẵn và đặt dưới cây thông.

Cảm giác mong con đến thật nhức nhối. Tôi bật khóc giữa phòng khách khi nhận ra rằng các con không còn ở đây nữa. Đó là một cú sốc buộc tôi phải chấp nhận “thực tế mới” nếu muốn tiếp tục sống tốt.

Tôi lau khô nước mắt, bắt đầu ngày mới. Tôi muốn khi các con trở về, chúng vẫn thấy mẹ là người vui vẻ, ấm áp như mọi khi – người chào đón chúng bằng cây thông sáng rực và đĩa bánh quy với ly sữa trên bàn.

Chấp nhận thực tại – liều thuốc cho cảm giác tội lỗi và cô đơn

Theo tiến sĩ Jeffrey Cohen, trợ lý giáo sư tâm lý học tại Đại học Columbia, mùa lễ có thể gợi lên nhiều cảm xúc cho cha mẹ ly hôn – buồn bã, tội lỗi, cô đơn, tức giận hay thất vọng.

Ông khuyên rằng nếu bạn thấy mình rơi vào cảm giác “tại sao lại là tôi”, hãy thực hành sự chấp nhận triệt để (radical acceptance).

“Chúng ta gọi là triệt để vì bạn mở lòng và tâm trí để đón nhận thực tế, thay vì chối bỏ nó” - ông nói. “Điều đó nghĩa là bạn ngừng đấu tranh với điều không thể thay đổi, và chuyển năng lượng sang những gì bạn có thể tác động.”

Nếu bạn đang nghĩ rằng “Thật bất công khi tôi không được ở bên con vào sáng Giáng Sinh”, hãy thay bằng một suy nghĩ khác:

“Thật khó khăn khi không có con hôm nay, nhưng tôi sẽ lên kế hoạch điều gì đó đặc biệt khi được gặp con.”

Như vậy, bạn biến nỗi buồn thành cơ hội để gắn kết, thay vì chỉ nhìn thấy mất mát.

Ông cũng nhấn mạnh rằng cha mẹ ly hôn thường tự trách vì con mất đi cảm giác quen thuộc trong các dịp lễ, nhưng điều quan trọng là tự cảm thông và thừa nhận cảm xúc của mình – dù đó là gì, chúng đều xứng đáng được lắng nghe.

Việc lên kế hoạch cho mùa lễ sau ly hôn đòi hỏi những điều chỉnh lớn

Theo TS. Veronica Viesca, giảng viên tâm lý học tại Đại học Pepperdine, mùa lễ đầu tiên sau ly hôn thường là thời điểm tái cấu trúc sâu sắc:

“Gia đình vẫn tồn tại, nhưng được tổ chức lại quanh những ranh giới, nghi thức và mái nhà mới.”

Cô cho biết, những bậc cha mẹ hợp tác với nhau – dù không hoàn hảo – sẽ giúp con cảm thấy an toàn và kết nối ở cả hai nơi.

Tôi và chồng cũ chia lịch dựa theo năm chẵn và năm lẻ: năm lẻ, tôi có con vào Lễ Tạ Ơn, còn năm chẵn thì được ở bên con sáng Giáng Sinh, và ngược lại. Chúng tôi thỏa thuận miệng rằng dù không cùng ăn mừng, mỗi người vẫn có thể gặp con vài giờ trong ngày lễ – một sự linh hoạt không ghi trong giấy tờ, nhưng xuất phát từ thiện chí.

Cởi mở và linh hoạt với các cách ăn mừng “phi truyền thống”

Không phải gia đình nào cũng có thể cùng tổ chức lễ, nhưng một số phụ huynh vẫn chọn làm vậy vì lợi ích của con. TS. Viesca chia sẻ:

“Họ muốn ký ức của con tràn đầy ấm áp chứ không phải căng thẳng, cho con thấy cha mẹ vẫn có thể tử tế và hiện diện vì chúng. Với nhiều người, chính hành động đó đã trở thành một nghi thức chữa lành.”

Nếu con không ở với bạn trong một ngày lễ, một cuộc gọi video, hoặc tổ chức ăn mừng sớm hay muộn hơn cũng có thể tạo nên ý nghĩa riêng.

Giải thích “nếp sống mới” cho con giúp mọi người dễ thích nghi

Khi các con tôi 5 và 7 tuổi, tôi đã giải thích rằng kỳ nghỉ sau này sẽ diễn ra thế nào – ở đâu, với ai, và vào thời điểm nào. Tôi nói rõ ràng:

“Năm nay con sẽ ở với mẹ dịp Lễ Tạ Ơn.”

“Sáng Giáng Sinh con sẽ ở với bố, rồi sau đó về với mẹ nhé.”

Và tôi không quên trấn an: “Ông già Noel sẽ đến cả hai nhà mà.”

Sau vài năm, con tôi quen với việc này. Chúng tự làm hai danh sách quà – một cho mỗi nhà.

Việc trò chuyện cởi mở giúp chúng chủ động, ít lo lắng hơn, và tôi cũng đỡ áp lực hơn khi có thể tập trung tạo kỷ niệm đẹp mỗi khi ở bên con.

Dành thời gian chăm sóc bản thân

Năm năm sau ly hôn, tôi vẫn thấy trống trải khi xa con, nhưng tôi học cách lấp đầy khoảng thời gian đó bằng những điều khiến mình thư thái, có cảm hứng.

Tôi lên kế hoạch tự chăm sóc: đi bộ dài trong công viên, lắng nghe tiếng chim, viết nhật ký, suy ngẫm về một năm đã qua, in ảnh con để làm album. Khi nhớ con, tôi gọi điện, dù biết lời tạm biệt luôn khiến tim nhói lên.

Buổi tối, tôi tự thưởng cho mình một bồn tắm nước ấm có tinh dầu, đọc sách bên ánh đèn nhỏ. Tôi cố giữ nhịp sinh hoạt đều đặn – ăn, ngủ, tập thể dục – vì như TS. Cohen nói:

“Các nghi thức giúp xoa dịu hệ thần kinh. Hãy chuẩn bị những điều nuôi dưỡng bạn, dù chỉ là bữa ăn ngon, bộ phim yêu thích hay cuốn sách bạn chưa đọc xong.”

Tạo ra những truyền thống mới

Những năm đầu sau ly hôn, tôi từng cố nhồi nhét thật nhiều hoạt động lễ hội trong ít thời gian hơn. Dần dần, tôi học cách lên kế hoạch sớm và hợp lý hơn, thậm chí trang trí cây thông sớm để con có thời gian tận hưởng.

Tôi mua những chiếc tất Giáng Sinh mới có tên các con, những quả cầu tuyết tượng trưng cho khởi đầu mới. Tôi tập trung toàn bộ năng lượng vào thời gian ít ỏi bên con: trang trí, nướng bánh, đi xem đèn Giáng Sinh.

Tôi nhận ra điều quan trọng nhất không phải là hoàn hảo, mà là kết nối.

Như TS. Viesca nói:

“Điều trẻ nhớ mãi là cảm giác: bạn đã bình tĩnh, dịu dàng, và thực sự ở đó với chúng.”

Dành thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng khi xa con giúp bạn mạnh mẽ, tự tin và hạnh phúc hơn – và điều đó chính là món quà quý giá cho con bạn.

Cho dù bạn đang nhâm nhi tách ca cao nóng, đi dạo, tham gia hoạt động thiện nguyện, hay chỉ ngồi ngắm cây thông lấp lánh, điều quan trọng nhất là hãy lấp đầy khoảng trống khi con không ở bên bằng những điều mang lại bình yên và niềm vui – để khi con trở về, bạn có thể dang rộng vòng tay với trái tim ấm áp nhất.

Nguồn: Parents