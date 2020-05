Nhà có gen sinh đôi nhưng mẹ Thanh Hoá vẫn bất ngờ khi biết mình mang thai ba, cả thai kỳ luôn sống trong cảm giác lo lắng

Chị Lê Thuỳ (25 tuổi, Thanh Hoá) kể, chị mang thai hoàn toàn tự nhiên. Sau 3 tháng kết hôn thì chị biết mình có bầu, mặc dù gia đình bên ngoại có gen đa thai, bác gái và một người chị họ đều sinh đôi nhưng đến lượt mình, khi đi siêu âm và bác sĩ nói có 2 túi thai, chị Thuỳ đã không khỏi bất ngờ.

Thế nhưng, điều đặc biệt vẫn chưa dừng lại ở đó. Đến tuần thứ 6 của thai kỳ, khi đi khám bác sĩ lại cho biết chị Thuỳ đang mang thai ba, lúc đó bà mẹ trẻ vừa hạnh phúc lại vừa lo lắng. Các bác sĩ khuyên chị nên giảm thai để tránh những nguy cơ cho cả mẹ và bé. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ, vợ chồng chị Thuỳ quyết định giữ lại cả 3 bé. Đó cũng là nguyên nhân khiến chị sống trong cảm giác lo lắng suốt cả thai kỳ.

Chị Thuỳ khi mang thai ở tuần 30.

Tuần 34 của thai kỳ, chị Thuỳ chuyển dạ tự nhiên và được mổ cấp cứu lấy thai.

Ba em bé được mẹ đặt tên ở nhà là Tèo, Mít, Tít.

Các bác sĩ cho biết khả năng sinh non của chị Thuỳ rất cao. Chị bị tiên lượng sinh non từ tuần 20, cứ 2 tuần bà mẹ trẻ lại phải đi khám 1 lần, lần nào cũng tiên lượng sinh non và khó giữ thai. Để đảm bảo an toàn, chị Thuỳ phải tạm gác lại công việc để ở nhà nghỉ ngơi, dưỡng thai. Bà mẹ 25 tuổi có một niềm tin rằng chị và các con sẽ vượt qua được mọi khó khăn.

"Mang đa thai nhưng mình cũng khoẻ, không bị nghén ngẩm gì. Đến tháng thứ 6 thì bụng to nên phải hạn chế đi lại để có thể giữ bé lâu nhất ở trong bụng. Cả thai kỳ mình tăng được 15kg.

Đến tuần thứ 34 thì mình có dấu hiệu chuyển dạ, vỡ ối tự nhiên, đau bụng 2 tiếng rồi lên bàn mổ cấp cứu lấy thai" - chị Thuỳ kể.

Chị Thuỳ nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ.

Cả 3 em bé trộm vía đều có sức khoẻ tốt, phát triển toàn diện.

3 em bé của chị Thuỳ là 2 bé trai và 1 bé gái chào đời với cân nặng lần lượt là 2,5kg - 2kg - 2kg và được bố mẹ đặt tên ở nhà là Tèo, Tít, Mít. Trộm vía, sức khoẻ của cả 4 mẹ con chị đều ổn định, sau 7 ngày ở viện thì chị Thuỳ cùng các con được xuất viện. Hiện tại các bé đã được hơn 1 tháng tuổi, tất cả đều phát triển toàn diện và được bú sữa mẹ hoàn toàn.

Chăm sóc một đứa trẻ đã vất vả, gia đình chị Thuỳ cùng lúc chào đón 3 thiên thần, khó khăn còn tăng lên gấp bội. Tuy nhiên bà mẹ 3 con tâm sự chị vẫn "xoay" được vì có sự hỗ trợ của bà nội, bà ngoại. Hơn nữa, các bé cũng ăn ngủ cùng giờ nên việc chăm sóc lũ trẻ cũng không quá vất vả.

Đến giờ khi được ôm các con trong tay, chứng kiến các bé khoẻ mạnh, phát triển, chị Thuỳ hạnh phúc vô cùng và hay nói đùa với mọi người rằng: "Thế là khi mới 25 tuổi mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".