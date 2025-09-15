Chị Bích Uyên (sinh năm 1965, Hà Nội) là minh chứng sống động cho câu nói "tuổi tác chỉ là con số". Dù đã bước sang tuổi 60, chị vẫn duy trì thói quen tập luyện đều đặn mỗi ngày để giữ gìn sức khỏe và vóc dáng. Trong khi nhiều người than phiền về vòng bụng ngày càng sồ sề hay thân hình trở nên nặng nề, chị lại tự tin khoe vòng eo đáng ngưỡng mộ chỉ 59 cm.

Bí quyết của chị không nằm ở việc ăn kiêng khắt khe, mà ở lối sống khoa học: ăn uống đầy đủ dưỡng chất, kết hợp tập luyện nghiêm túc và kiên trì. Nhờ vậy, chị không chỉ giữ được vóc dáng cân đối mà còn lan tỏa nguồn năng lượng tích cực, trở thành tấm gương cho nhiều người trong việc chăm sóc sức khỏe và yêu thương bản thân.

Chị Bích Uyên nói không với tập gym, chỉ thực hiện bài cardio 30 phút và yoga xen kẽ các ngày trong tuần. Cùng với đó, chị vẫn duy trì khiêu vũ 1 giờ mỗi ngày. Lướt trên trang cá nhân của chị, mọi người sẽ thấy rất nhiều video chị Bích Uyên chia sẻ về những bài tập tại nhà để siết mỡ bụng, cái thiện vòng 3, hay chỉ đơn giản là giữ gìn vóc dáng thon gọn cân đối.

Chị Bích Uyên thực hiện các động tác tập bụng tại nhà.

Và dưới đây là 4 trong số một vài động tác siết mỡ bụng mà chị Bích Uyên duy trì tập luyện mỗi ngày. Tất cả đều là những động tác đơn giản nhưng hỗ trợ giảm cân, siết mỡ bụng cực kỳ hiệu nghiệm mà các chị em có thể tự tập ở nhà.

Động tác 1 và 2: Xoay eo (thực hiện 30 lần)

Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng 2 động tác này lại siết eo cực kỳ hiệu nghiệm. Với động tác xoay eo, chị em tác động lực vào hai bên thành bụng giúp cải thiện vòng eo thẳng đuột của mình.

Có rất nhiều biến thể của động tác xoay eo và chị em có thể học theo cách của chị Bích Uyên với 2 động tác này và thực hiện 30 lần mỗi set tập. Có những động tác rất đơn giản, những chỉ cần chúng ta chăm chỉ tập luyện là có thể cải thiện vòng bụng và vóc dáng của mình.

Động tác 3 và 4: Nâng chân gập bụng

Động tác thứ 3, nâng chân gập bụng cũng là một động tác quen thuộc mà đại đa số các chị em đều biết. Chỉ cần duy trì thực hiện 30 lần, kết hợp với các động tác khác là chị em có thể sở hữu vòng eo thon gọn như chị Bích Uyên.

Riêng động tác thứ 4 có vẻ "lạ lẫm" với các chị em, nhưng hiệu quả siết mỡ bụng không hề thua kém. Động tác này chỉ cần hạ thấp trọng tâm, giữ hai chân cố định trên sàn, hai tay dang ngang và lần lượt đưa người sang trái - phải. Chú ý giữ vững trọng tâm trong suốt quá trình tập, và bạn sẽ cảm nhận được phần cơ bụng như đang siết lại.

Chị Bích Uyên từng chia sẻ, tất cả những động tác mà chị tập tại nhà đều học trên Youtube. Mỗi ngày chị đều dành thời gian tập luyện đều đặn, có thể tập ở nhà hoặc đi bộ/chạy bộ ngoài khuôn viên và kết hợp tập các động tác cơ bản phù hợp với tuổi 60 của mình. Nhờ vậy mà dù đã 60 tuổi, là bà ngoại của một cậu nhóc hiếu động, nhưng chị Bích Uyên vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, dẻo dai cùng vòng eo 59cm khiến phái đẹp ai ai cũng phải ngưỡng mộ.