4 động tác "lại đời" nhưng siết mỡ bụng cực nhanh, tập vào buổi sáng càng đẩy nhanh tốc độ giảm cân

Buổi sáng không chỉ là khởi đầu cho một ngày mới mà còn là "khung giờ vàng" quyết định hiệu quả của quá trình giảm cân. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, ngay sau khi thức dậy, cơ thể bước vào trạng thái chuyển hóa mạnh mẽ nhất, sẵn sàng tiếp nhận năng lượng và đốt cháy calo.

Chính vì vậy, nếu biết tận dụng thời điểm này với những thói quen khoa học, bạn không chỉ cải thiện vóc dáng mà còn nâng cao sức khỏe tổng thể. Theo nhiều nghiên cứu, chỉ cần áp dụng đúng 3 nguyên tắc đơn giản vào buổi sáng, cân nặng của bạn có thể thay đổi tích cực mà không cần đến các biện pháp quá khắc nghiệt.

1. Uống một ly nước mật ong ấm: Hỗ trợ giảm cân

Ngay khi mở mắt sau một giấc ngủ dài, cơ thể đang ở trạng thái khô nước. Lúc này, một ly nước ấm hoặc thay thế bằng nước mật ong pha loãng sẽ giúp bạn "đánh thức" hệ tiêu hóa và hỗ trợ tẩy độc nhẹ nhàng. Nước mật ong không chỉ cung cấp độ ẩm cần thiết mà còn "bôi trơn" đường ruột, hỗ trợ quá trình thải độc và đóng góp tích cực vào mục tiêu giảm cân.

2. Thực hiện động tác xoay eo/hông

Khi thức dậy, bạn cũng nên thực hiện một số bài tập tốt cho việc giảm cân. Không nhất thiết phải tìm đến bài tập nặng mà chỉ đơn giản là những động tác tập trung vào một số vùng cơ thể để thúc đẩy tốc độ lưu thông máu.

Bạn nên thực hiện động tác xoay hay lắc vòng eo vào buổi sáng vì nó giúp hỗ trợ chức năng trao đổi chất thuận lợi. Nếu kiên trì thực hiện động tác này trong một thời gian dài thì nó có thể mang đến hiệu quả cao trong việc siết mỡ bụng.

Có rất nhiều cách để thực hiện động tác xoay eo siết mỡ bụng buổi sáng. Và đây là những biến thể mà bạn có thể tập ngay tại nhà khi vừa thức dậy để có được vòng eo thon gọ như ý muốn.

* Động tác 1: Xoay hông (thực hiện 30 - 60 giây)

Bắt đầu với tư thế chống chân, tay lên thảm, hít thở sâu, hóp bụng và xoay eo theo chuyển động tròn. Cố gắng giữ vai và hai chân cố định, chỉ chuyển động phần hông, eo và bụng.

Động tác này sẽ tác động trực tiếp vào các nhóm cơ bụng, cơ lưng giúp siết mỡ bụng, giảm mỡ lưng để chị em có đường cong mềm mại, cân đối hơn.

* Động tác 2: Ngồi xoay eo (thực hiện 30 - 60 giây)

Chỉ cần ngồi nguyên một chỗ, hóp bụng và xoay eo theo chuyển động tròn, trong khi phần hông và vai vẫn cố định trên một đường thẳng, bạn sẽ cảm nhận thấy rõ phần cơ bụng đang hoạt động, thậm chí còn thấy thắt bụng trong khi tập động tác này.

* Động tác 3: Xoay eo áp sát tường (thực hiện 50 nhịp/2 bên)

Bắt đầu động tác với tư thế đứng thẳng, tách một khoảng so với tường.

Thực hiện động tác nhịp nhàng với chuyển động xoay người để chạm lòng bàn tay vào tường, chú ý giữ lưng thẳng suốt quá trình tập.

Khi xoay người bạn đang tác động lực trực tiếp vào phần thắt eo, từ đó đốt mỡ vùng bụng và lưng.

Động tác rất hữu nghiệm với những ai có dáng người thẳng đuột, thiếu đường siết eo hay có mỡ thừa ở phần thắt lưng phía sau.

Động tác không quá mất sức cũng không đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng riêng về khoản siết eo thì cực kỳ hiệu nghiệm.













* Động tác 4: Xoay vòng tròn (thực hiện 10 vòng)

Động tác cuối cùng không chỉ tác động vào bụng mà các nhóm cơ lưng, thắt lưng cũng hoạt động khá nhiều, từ đó hỗ trợ siết mỡ lưng, giúp chị em có được phần thắt lưng thon thả, mượt mà.

3. Hạn chế nạp nhiều đạm buổi sáng

Nếu bạn là người yêu thích thịt, nên cân nhắc điều chỉnh lượng tiêu thụ vào buổi sáng. Ăn đủ đạm là cần thiết để có năng lượng, nhưng ăn quá nhiều, đặc biệt là từ nguồn thịt, có thể không lý tưởng trong giai đoạn giảm cân. Lựa chọn thông minh là hạn chế đạm buổi sáng, tránh dư thừa calo và áp lực cho hệ tiêu hóa.