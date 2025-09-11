Mẹ 2 con giảm cân năm 30 tuổi: Đá bay mỡ cơ thể nhờ 1 chiếc đĩa đặc biệt

Giảm cân là 70% ăn uống, 30% tập luyện nhưng khi bước sang tuổi 30, chỉ nhịn ăn thôi thường không đủ để duy trì vóc dáng như mong muốn. Một bà mẹ 2 con người Nhật Bản đã chứng minh rằng, muốn cơ thể đốt mỡ hiệu quả thì phải kết hợp cả chế độ ăn uống hợp lý và vận động khoa học. Điều bất ngờ là, bí quyết của cô không hề khổ cực chỉ cần thay đổi chiếc đĩa ăn mỗi ngày và dành ra đúng… 1 phút để vận động.

Câu chuyện của cô gái 34 tuổi này nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội xứ hoa anh đào. Sở hữu chiều cao 1m56, cân nặng ban đầu 61kg, tỷ lệ mỡ cơ thể 34%, cô từng mang thân hình mũm mĩm suốt nhiều năm. Nhưng ở tuổi 30, cô quyết tâm thay đổi và chỉ sau 3 tháng, bà mẹ này đã thành công giảm 12kg. Tổng cộng số cân nặng cô đã giảm được là 14kg, xuống mức 47kg, mỡ cơ thể cũng giảm 10% xuống còn 24%. Điều ấn tượng hơn là sau khi áp dụng những công thức sau đây, người phụ nữ đã giữ được vóc dáng này trong hơn 3 năm mà chưa hề tăng cân trở lại.

1. Chiếc đĩa 2-1-1 thần kỳ

Điểm khởi đầu của hành trình giảm cân chính là thay đổi cách ăn uống. Người phụ nữ áp dụng phương pháp ăn 2-1-1 với một chiếc đĩa tròn để phân chia khẩu phần:

- 1 phần tinh bột (cơm, mì, khoai, ngũ cốc)

- 1 phần protein (thịt, cá, trứng, đậu phụ)

- 2 phần rau và canh

Sự cân đối này giúp khẩu phần ăn được chia đúng cách, rau chiếm ưu thế, bổ sung chất xơ, kéo dài cảm giác no và giữ đường huyết ổn định, nhờ đó hạn chế việc ăn vặt, ăn quá đà. Protein chất lượng vừa đủ giúp duy trì cơ bắp, đồng thời thúc đẩy quá trình trao đổi chất để cơ thể đốt mỡ hiệu quả hơn.

2. Bài tập 1 phút

Khác với suy nghĩ tập thể dục phải liên tục ít nhất 1 tiếng mới có tác dụng, cô lựa chọn phương án vận động ngắn, nhưng đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần dành 1 phút cho mỗi động tác, sau đó tranh thủ lặp lại nhiều lần trong ngày, cơ thể vẫn nhận đủ lượng vận động cần thiết.

Các bài tập yêu thích của cô xoay quanh giãn cơ và cardio nhẹ, tập trung vào cánh tay, bụng, hông và đùi. Chẳng hạn như:

- Bài tập tay giúp làm gọn bắp tay.

- Động tác plank và gập bụng cho vòng eo.

- Một số bài tập core tăng sức mạnh vùng trung tâm.

Mỗi bài chỉ 1 phút, lặp lại 2 - 3 lần là đã giúp cơ thể nóng lên và tiêu hao năng lượng. Nhờ duy trì đều đặn, cô dần hình thành thói quen thích vận động thay vì cảm thấy tập luyện là cực hình.

3. Chăm sóc đường ruột

Một điểm thú vị khác trong hành trình giảm cân của bà mẹ Nhật này là chú trọng đến sức khỏe đường ruột. Cô bổ sung nhiều thực phẩm giàu chất xơ và men vi sinh như nấm, rong biển, củ cải, đậu bắp, dưa chuột, kim chi, natto hay súp miso. Đây là những thực phẩm vừa giúp hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru, vừa ngăn chặn tình trạng táo bón, chướng bụng là nguyên nhân dễ khiến cân nặng bị chững lại. Cô quan niệm, đường ruột khỏe thì trao đổi chất mới tốt. Khi cơ thể vận hành trơn tru, việc giảm cân trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.



