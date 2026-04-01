Không cần nhịn ăn: Tập 100 lần động tác này giúp bụng dưới nhỏ lại

Không cần phòng gym, không cần dụng cụ phức tạp, chỉ với một chiếc ghế có sẵn trong nhà, bạn hoàn toàn có thể bắt đầu hành trình “đánh bay” mỡ bụng ngay hôm nay. Động tác trong hình tưởng chừng đơn giản nhưng lại tác động trực tiếp vào vùng core, khu vực quyết định vòng eo có thon gọn hay không.

Điểm đặc biệt của bài tập này nằm ở tư thế plank nâng chân với điểm tựa là ghế. Khi hai chân được đặt cao hơn thân người, toàn bộ trọng lực dồn vào vùng bụng, vai và tay, buộc cơ core phải hoạt động liên tục để giữ cơ thể ổn định. Chính sự “siết chặt” này giúp đốt cháy mỡ thừa vùng bụng dưới khó giảm nhất.

Không chỉ dừng lại ở vòng eo, động tác còn giúp săn chắc đùi và mông nhờ việc nâng, hạ chân liên tục. Nếu thực hiện đều đặn 100 lần mỗi ngày, bạn sẽ cảm nhận rõ sự thay đổi: bụng gọn hơn, cơ thể nhẹ hơn và đặc biệt là phần bụng dưới không còn “nhô ra” như trước.

Để tập đúng và đạt hiệu quả tối đa, hãy giữ lưng thẳng, siết chặt bụng, tránh võng lưng. Khi nâng chân, không cần quá cao, chỉ cần kiểm soát nhịp độ chậm và chắc để cơ được kích hoạt sâu nhất. Nếu mới bắt đầu, bạn có thể chia nhỏ thành 3 - 4 hiệp, mỗi hiệp 20 - 30 lần để cơ thể thích nghi dần.

100 lần mỗi ngày với chiếc ghế trong nhà: Vòng eo thay đổi nhanh đến bất ngờ



