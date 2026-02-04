Khi em bé có những biểu hiện này, mẹ nên cho bé ngủ riêng giường – nếu không tách ra sớm thì sẽ hối hận

Tại một thị trấn yên bình nọ, có một bà mẹ trẻ tên là Lý Hiểu Mai. Cô có một cậu con trai nhỏ lanh lợi, đáng yêu tên là Tiểu Minh. Tiểu Minh vừa tròn một tuổi – độ tuổi hiếu kỳ mạnh mẽ, thích khám phá thế giới xung quanh.

Thế nhưng gần đây, Lý Hiểu Mai nhận thấy con trai mình bắt đầu xuất hiện một số thay đổi trong hành vi, khiến cô không khỏi lo lắng.

Một buổi tối, khi chuẩn bị tắm cho con, cô nhận ra Tiểu Minh luôn nắm chặt tay mẹ, không chịu buông ra. Khi đi ngủ, cậu bé thường xuyên đòi mẹ bế vào giấc, dù trước đó đã từng có thể tự ngủ. Chỉ cần mẹ rời khỏi giường, Tiểu Minh lập tức tỉnh giấc và khóc.

Lý Hiểu Mai dần nhận ra: đây không đơn thuần là thói quen, mà có thể là dấu hiệu cho thấy con đang phụ thuộc quá mức vào sự hiện diện của mẹ trong giấc ngủ.

Những dấu hiệu nhắc mẹ rằng đã đến lúc nên cho trẻ ngủ riêng

Trên thực tế, không phải cứ đến một độ tuổi cố định là trẻ buộc phải ngủ riêng. Thời điểm phù hợp thường được nhận biết thông qua hành vi và trạng thái tâm lý của trẻ. Khi bé xuất hiện những dấu hiệu sau, mẹ nên cân nhắc việc tách giường ngủ:

1. Trẻ chỉ chịu ngủ khi có mẹ ở bên , cần ôm tay, bế hoặc nằm sát người mẹ mới yên tâm.

2. Trẻ đã từng tự ngủ nhưng quay lại đòi mẹ ru, bế , nếu không có mẹ sẽ quấy khóc.

3. Giấc ngủ không yên , hay trằn trọc, đá chân, xoay người nhiều khi ngủ chung giường.

4. Trẻ bắt đầu có ý thức về không gian riêng , khó chịu khi bị ôm chặt hoặc bị hạn chế tư thế ngủ.

5. Trẻ thường xuyên tỉnh giấc để kiểm tra xem mẹ còn ở đó không , chứ không phải vì đói hay khó chịu.

6. Ban ngày bám mẹ quá mức , khó tách rời, thiếu sự chủ động và tự lập.

7. Việc ngủ chung khiến cả mẹ và bé đều mệt mỏi , giấc ngủ không sâu, ảnh hưởng sinh hoạt ban ngày.

Hành trình tách giường không dễ dàng nhưng cần thiết

Những ngày đầu, con có thể tỏ ra không thích nghi. Bé có thể khóc, không muốn rời khỏi vòng tay mẹ. Nhưng mẹ không bỏ mặc con. Mẹ nên ở cạnh, trấn an, tạo thói quen ngủ đều đặn và chỉ rời đi khi con đã buồn ngủ.

Dần dần, bé sẽ thích nghi với môi trường ngủ mới. Bé sẽ không còn liên tục đòi mẹ bế vào giấc, mà bắt đầu học cách tự ngủ và ngủ sâu hơn.

Ngủ riêng không phải là bỏ rơi con

Các chuyên gia cho rằng, việc tách giường đúng thời điểm giúp trẻ:

Hình thành cảm giác an toàn từ bên trong,

Rèn luyện tính tự lập cảm xúc,

Có giấc ngủ chất lượng hơn,

Đồng thời giúp mẹ được nghỉ ngơi đầy đủ.

Tất nhiên, mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Mẹ không cần ép buộc, mà nên quan sát, lắng nghe và điều chỉnh phù hợp với con mình.

Chỉ cần có đủ sự yêu thương, kiên nhẫn và đồng hành, trẻ sẽ hiểu rằng: Ngủ riêng không có nghĩa là mẹ rời xa, mà là mẹ đang giúp con lớn lên đúng cách.

Nguồn: Sohu