Bé gái tranh bát nước chấm với anh trai: Dân mạng hết đòi "tát" rồi lại "dè bỉu" nhà nghèo mà sinh lắm con

Trong các gia đình có nhiều con, việc “chia cho đều” có thực sự khó đến vậy không? Trên mạng, không ít cha mẹ sinh nhiều con thường quay video ghi lại cuộc sống thường ngày, nhưng cũng có không ít người vì “không giữ được sự công bằng” mà trở thành mục tiêu công kích của cộng đồng mạng. Trong mắt một số cư dân mạng, chia đều rất đơn giản: chỉ cần tuyệt đối công bằng là đủ.

Thế nhưng trong đời sống thực tế, có mấy bậc cha mẹ có thể hoàn toàn không thiên vị? Dù đều là con ruột, “tay nào cũng là thịt”, nhưng thịt ở lòng bàn tay bao giờ cũng dày hơn mu bàn tay, đó là sự thật khó tránh. Một bà mẹ trẻ trên mạng đã vì… một bát nước chấm mà bị chỉ trích dữ dội.

Bé gái tranh bát nước chấm với anh trai, cha mẹ bị chê cười

Người mẹ này đăng tải một đoạn video. Trong video, cô con gái nhỏ ôm khư khư một chiếc bát, bên trong là nước chấm ăn kèm với gà rán và đồ ăn vặt. Từ phía sau điện thoại, người mẹ bức xúc hỏi con: “Đây là mẹ mua cho hai anh em, sao con lại chiếm bát ăn một mình, không cho anh ăn?”

Cô bé lập tức phủ nhận, nói rằng mình không ăn một mình, anh trai vừa nãy cũng đã ăn rồi. Chỉ đến đoạn này, nhiều cư dân mạng đã “nổi nóng”, tưởng rằng đây lại là một trường hợp mẹ thiên vị con trai, khắt khe với con gái và bắt đầu để lại những bình luận gay gắt.

“Đến một bát nước chấm cũng không mua nổi mà còn dám sinh con thứ hai à?” – có người buông một câu mỉa mai rồi rời đi. Cũng không trách cư dân mạng phản ứng mạnh, bởi nếu chỉ xem đến đoạn đó, phần lớn sẽ cho rằng cách làm của cha mẹ quá đáng. Nếu thật sự đến nước chấm cũng không đủ tiền mua mà vẫn sinh hai con, thì rõ ràng là để con cái phải chịu khổ theo mình.

Nhưng vấn đề thật sự có phải chỉ là một bát nước chấm? Nhìn vào cách ăn mặc của bé gái cũng có thể thấy điều kiện gia đình không hề tệ. Phần sau của video đã giải đáp nghi vấn của nhiều người: không phải cha mẹ thiên vị, mà cách hành xử của cô bé mới là điều đáng nói.

Vấn đề không nằm ở nước chấm, mà ở cách chia sẻ

Người mẹ kiên nhẫn giảng giải với con, mong con hiểu rằng đồ ăn là mua cho cả hai anh em, cần học cách chia sẻ. Thế nhưng cô bé bắt đầu la hét, cố đổ lỗi cho anh trai, cho rằng anh đã ăn quá nhiều nên giờ mình phải ăn nhiều hơn.

Người mẹ tỏ ra bất lực. Bà chỉ muốn dạy con hiểu thế nào là công bằng và chia sẻ, nhưng cô bé nhất quyết không nghe, vẫn ôm chặt bát nước chấm không buông. Chỉ những ai xem hết video mới hiểu được dụng ý và nỗi khó xử của phụ huynh.

Công bằng trong giáo dục gia đình không phải là chia đều vật chất

Rõ ràng, đây không phải câu chuyện cha mẹ thiên vị con trai, mà là đứa con nhỏ chưa hiểu chuyện. Trong gia đình có nhiều con, nếu không học cách chia sẻ, thì khái niệm công bằng sẽ không bao giờ tồn tại. Bởi khi một đứa trẻ luôn tranh giành và chiếm hữu, đứa còn lại chắc chắn sẽ phải chịu thiệt thòi.

Trong video, dù không thấy hình ảnh người anh, nhưng có thể cảm nhận được cậu bé đang im lặng đứng bên cạnh. Nếu không có mẹ lên tiếng bảo vệ, có lẽ cậu chỉ biết âm thầm nhường nhịn trước sự lấn lướt của em gái.

Có cư dân mạng cho rằng: “Chuyện này một cái tát là xong”. Nhưng cốt lõi của giáo dục gia đình không nằm ở việc ai mạnh tay hơn thì người đó đúng. Dù là con trai hay con gái, một nền giáo dục khôn ngoan tuyệt đối không thể dựa vào bạo lực để đổi lấy sự yên ổn bề ngoài.

Việc chỉ trích cha mẹ “không mua nổi một bát nước chấm” cũng là sự nhầm lẫn giữa công bằng và nuông chiều. Giáo dục gia đình không phải là chia vật chất một cách máy móc, mà là giúp trẻ hiểu được ý nghĩa của việc “chia sẻ” và “nhường nhịn”. Nếu quá nhấn mạnh kiểu “mỗi người một phần”, trẻ rất dễ hình thành tư duy chiếm hữu, bỏ qua nhu cầu của người khác, từ đó nuôi dưỡng tính ích kỷ.

Công bằng thực sự là dạy trẻ biết phân bổ hợp lý, biết cảm thông với anh chị em, chứ không phải dùng vật chất để tạo ra sự bình đẳng hình thức. Sự ích kỷ và vô lễ ở trẻ nhỏ không phải là “bản tính bẩm sinh”, mà là hành vi lệch lạc cần được uốn nắn kịp thời. Sự hướng dẫn nghiêm túc ở giai đoạn này chính là giúp trẻ xây dựng ý thức về quy tắc và sự tôn trọng, tránh để những lệch lạc nhỏ phát triển thành khiếm khuyết tính cách khó sửa sau này – đó là trách nhiệm cơ bản nhất của giáo dục gia đình.

