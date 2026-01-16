Kiệt sức với những đêm thức trắng, mẹ muốn bé ngủ trọn giấc suốt đêm, chỉ cần nắm vững vài phương pháp

Trên mạng từng xuất hiện một chủ đề thảo luận: Sau khi làm mẹ, điều ước xa xỉ nhất là gì?

Khi nhìn thấy câu hỏi này, nhiều người nghĩ ngay đến việc mua son, mua túi, hay giảm cân để quay về vóc dáng trước khi mang thai. Nhưng không ngờ, câu trả lời nhận được nhiều lượt thích nhất lại là: “Được ngủ một giấc trọn vẹn.”

Nghe có vẻ khó tin đúng không? Ước mơ của các bà mẹ hóa ra lại đơn giản đến vậy. Từ khi em bé chào đời, rất nhiều mẹ gần như chưa từng được ngủ một giấc liền mạch. Nửa đêm phải ôm quầng thâm mắt dỗ con, cho bú, thay tã; ban ngày lại cố gắng gượng tỉnh để chăm con, làm việc nhà. Cả người mệt mỏi như quả bóng xì hơi.

Người lớn xung quanh thường an ủi: “Đợi con lớn lên là ổn thôi.” Nhưng thực tế, việc bé ngủ trọn giấc không hoàn toàn phụ thuộc vào độ tuổi. Đây không phải là kỹ năng chỉ khi lớn mới học được, mà mấu chốt nằm ở sự hướng dẫn khoa học hằng ngày. Ngay cả trẻ còn rất nhỏ cũng hoàn toàn có thể ngủ trọn giấc.

Nói đến đây, chắc hẳn nhiều mẹ đang khao khát được ngủ đủ giấc đã bắt đầu sốt ruột, muốn biết phải làm thế nào cho đúng. Nhưng trước khi học cách hướng dẫn, điều quan trọng nhất là tránh những “cái bẫy” thường gặp.

Những hành động của mẹ đang vô tình phá hỏng khả năng ngủ trọn giấc của bé

Thứ nhất: Ngủ bằng cách bú hoặc được bế ru

Rất nhiều mẹ để con ngủ bằng cách cho bú đến khi ngủ thiếp đi, hoặc bế ru cho đến khi bé lim dim. Không thể phủ nhận, hai cách này giúp bé ngủ rất nhanh.

Nhưng về lâu dài, bé sẽ hình thành mối liên hệ giữa bú – được bế – đi ngủ. Khi nửa đêm tỉnh giấc trong trạng thái ngủ nông, không có ti mẹ hay vòng tay bế, bé sẽ khóc đòi những “điều kiện ngủ” quen thuộc, và vì thế không thể ngủ trọn giấc.

Thứ hai: Đảo lộn ngày – đêm

Ban ngày bận rộn việc này việc kia nên nhiều mẹ có thói quen để con ngủ nhiều hơn một chút. Nhưng lại quên rằng ngủ quá nhiều ban ngày sẽ khiến bé tỉnh táo vào ban đêm, thức đến 11–12 giờ là chuyện thường.

Lịch sinh hoạt đảo lộn ngày đêm khiến ngay cả người lớn còn mệt mỏi, huống chi là trẻ nhỏ. Bé chưa phân biệt được ngày – đêm, đồng hồ sinh học bị rối loạn, thì làm sao có thể ngủ ngoan suốt đêm?

Thứ ba: Bé vừa khóc là dỗ ngay

Nghe thấy con ọ ẹ nửa đêm, nhiều mẹ lập tức hoảng hốt, vội vàng vỗ về, cho bú vì sợ con đói hay lạnh.

Thực ra, rất nhiều lúc bé chỉ đang điều chỉnh tư thế trong giấc ngủ nông, chứ chưa thực sự tỉnh. Lúc này, mẹ nên cố gắng kiềm lại sự lo lắng, cho bé một chút thời gian. Có thể chỉ cần xoay người là bé lại ngủ tiếp. Ngược lại, sự can thiệp quá mức sẽ khiến bé hình thành thói quen phụ thuộc.

Nói cách khác, việc bé không ngủ trọn giấc đôi khi không phải lỗi của bé, mà xuất phát từ việc mẹ chăm sóc quá sát sao. Nếu không muốn tiếp tục thức đêm, mẹ hoàn toàn có thể điều chỉnh lại cách chăm con, giúp bé hình thành thói quen ngủ tốt.

Giúp bé ngủ trọn giấc không khó – chỉ cần 3 bước

Bước 1: Xây dựng nghi thức trước khi ngủ

Đừng xem nhẹ “nghi thức trước khi ngủ”. Nó giống như một tín hiệu gửi đến não bộ của bé rằng: “Đến giờ đi ngủ rồi.” Nhờ đó, bé dễ dàng chuyển từ trạng thái hưng phấn sang trạng thái buồn ngủ.

Nghi thức không cần cầu kỳ, chỉ cần cố định thời gian và quy trình. Ví dụ: mỗi tối 7h30, cho bé tắm nước ấm, thay đồ ngủ thoải mái, đọc truyện, hát ru, rồi kéo rèm, tắt đèn.

Những ngày đầu, mẹ cần ở bên nhắc nhở. Nhưng sau khoảng một tuần, chỉ cần hoàn thành chuỗi hành động quen thuộc, bé sẽ tự hiểu là đến giờ đi ngủ.

Bước 2: Cai ngủ bú và ngủ bế

Muốn bé ngủ trọn giấc, điều cốt lõi là từ bỏ những thói quen ngủ không tốt, đồng thời rèn cho bé khả năng tự đi vào giấc ngủ.

Ban đầu chắc chắn sẽ rất khó, bé có thể khóc nhiều. Lúc này, mẹ tuyệt đối không được mềm lòng, nếu không mọi cố gắng sẽ dang dở.

Có thể áp dụng phương pháp “giãn dần phản ứng”: đặt bé xuống giường, nếu bé khóc thì chờ 5 phút mới vỗ về nhẹ nhàng (không bế). Lần sau tăng lên 10 phút… để bé dần hiểu rằng khóc không phải lúc nào cũng được đáp ứng ngay.

Bước 3: Điều chỉnh lại sinh hoạt ngày – đêm

Ban ngày không nên để bé ngủ quá nhiều, đặc biệt là sau 3 giờ chiều. Buổi chiều có thể cho bé ra ngoài tắm nắng, hoặc chơi những trò bé thích để tiêu hao năng lượng.

Buổi tối, môi trường ngủ cần yên tĩnh, tối và dễ chịu, hạn chế bật đèn ngủ quá sáng. Một không gian ngủ tốt sẽ giúp bé ngủ sâu và liền mạch hơn.

Kết

Trên hành trình nuôi con, không có gì hạnh phúc hơn việc bé ngủ trọn giấc, mẹ được ngủ ngon. Điều đó không hề xa vời, chỉ cần bắt đầu từ hôm nay, áp dụng những phương pháp khoa học và kiên trì đồng hành cùng con.