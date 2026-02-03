Youtuber Thơ Nguyễn kể lại 2 giờ đau đẻ và quyết định làm mẹ đơn thân: “Giờ ai hỏi đẻ đau không, mình cũng không nhớ”

Mới đây, youtuber Thơ Nguyễn đã khiến nhiều người không khỏi lặng đi khi chia sẻ lại hành trình sinh con đầy gian nan nhưng cũng vô cùng thiêng liêng của mình. Cô cho biết đã trải qua cả cơn đau đẻ thường lẫn đau đẻ mổ khi mở 10 phân, rặn suốt 2 tiếng nhưng không thể sinh thường, kiệt sức đến mức ngất lịm và phải mổ cấp cứu. May mắn thay, cả hai mẹ con đều an toàn.

"Mình nghĩ đó là đau đơn vô cùng đáng nhớ của mình cho tới khi sau sinh ngày thứ 4 lúc siêu âm để kiểm tra trước khi xuất viện, mình thấy một chị gái, mang bầu cũng siêu âm. Mình nghe thấy tiếng tim thai. Mình nhớ em bé mình khi ở trong bụng, mình là mẹ đơn thân nhưng không cô đơn. Mình có em bé trong bụng đi cùng mình khắp nẻo, mình nhớ niềm vui và sự an tâm của mình mỗi khi nghe tim em bé đập.

Mình nhớ mỗi lúc leo dốc e bé gò vào bụng mình. Mình đã quên những đêm mất ngủ vì bụng lớn, mình cũng quên dáng đi khệ nệ khi có em bé, và quên cả cơn đau đẻ của mình. Giờ ai hỏi đẻ đau không mình cũng không nhớ lắm" - Thơ Nguyễn tâm sự.

Trong chia sẻ đầy thẳng thắn, Thơ Nguyễn nói rằng cô không sinh con vì "vui", cũng không vì thiếu thốn tình cảm hay niềm vui trong cuộc sống. Cô lựa chọn làm mẹ vì tương lai của chính mình, bởi cô hiểu rằng, không thể dùng tiền để mua được cái "tâm", và nếu mong có người yêu thương, chăm sóc khi về già, thì ngay từ bây giờ phải nuôi dạy con bằng tất cả sự tử tế và yêu thương.

"Mình từng nghĩ: mình có tiền, sau này không ai chăm sóc mình sẽ thuê người, tiền mình ăn 3 đời vẫn đủ. Rồi tới lúc mình đi thẩm mỹ, mình thuê riêng một người chăm sóc, họ làm rất tốt, rất trách nhiệm, nhưng mình nhận ra: bỏ tiền ra để có trách nhiệm, chúng ta không thể bỏ tiền ra để mua cái tâm vì cái tâm không rẻ thế. Trách nhiệm là tốt lắm rồi.

Nếu mình muốn có người chăm khi già, thì mình phải chăm nó bằng cả cái tâm khi bé đó là lí do mình chọn có con. Mình không đẻ con vì vui, con không chỉ là niềm vui, cuộc đời của mình trước giờ không thiếu niềm vui, mình đẻ con vì cả tương lai của mình. Mình từng nghĩ: đẻ con chắc gì sau này nó chăm được mình, có khi mình là rào cản của nó. Sau đó mình nhận ra, má mình không phải rào cản của mình, tại sao mình lại nghĩ vậy, mình đang coi thường con của mình quá hả, nghĩ chỉ mình là biết báo hiếu còn con mình thì không" - Thơ Nguyễn tâm sự.

Từ một người từng cho rằng phụ nữ thiệt thòi vì mang thai và sinh nở, Thơ Nguyễn nhận ra mang bầu thực chất là một đặc quyền hạnh phúc mà đàn ông không thể cảm nhận. Cô gọi việc được làm mẹ là may mắn, là trải nghiệm hạnh phúc hơn bất kỳ điều gì từng tưởng tượng, và khẳng định: "Thành công lớn nhất của cuộc đời mình không phải là kiếm được nhiều tiền, mà là có con".

Thơ Nguyễn (tên thật là Nguyễn Hồng Thơ, sinh năm 1992) là một YouTuber nổi tiếng tại Việt Nam, từng được biết đến rộng rãi qua các video dành cho thiếu nhi và giới trẻ. Không chỉ nổi tiếng trên YouTube, Thơ Nguyễn còn xây dựng được cộng đồng lớn trên các nền tảng khác như TikTok (với hơn 945.000 lượt đăng ký) và Facebook.

Sau nhiều biến cố và tranh cãi trong sự nghiệp, Thơ Nguyễn dần rút lui khỏi spotlight, sống kín tiếng hơn và tập trung cho bản thân. Việc cô công khai hành trình làm mẹ đơn thân không chỉ cho thấy một hình ảnh rất khác trưởng thành, sâu sắc và truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ đang do dự trước thiên chức làm mẹ.

Chia sẻ của Thơ Nguyễn không phải để kể khổ, mà là để nhắc rằng: làm mẹ có thể đau đớn, vất vả, nhưng đó cũng là một trong những hạnh phúc trọn vẹn và đáng giá nhất của đời người.