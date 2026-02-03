Có con gái là nhất định phải diện đồ đôi Tết này: Những gợi ý set đồ mẹ và bé xinh yêu không thể bỏ lỡ

Tết đến là dịp để cả gia đình cùng diện những set đồ thật xinh, và lựa chọn trang phục Tết cho mẹ và bé lại càng ý nghĩa hơn bao giờ hết. Những set đồ đồng điệu với màu sắc tươi sáng như đỏ, vàng, hồng pastel không chỉ mang không khí xuân rộn ràng mà còn tôn lên sự gắn kết yêu thương giữa mẹ và bé.

Thiết kế thường ưu tiên sự thoải mái, chất liệu mềm mại để mẹ dễ dàng chăm sóc con, còn bé thì thỏa sức vui chơi ngày Tết. Khi mẹ và bé cùng khoác lên mình những bộ đồ hài hòa, đó không chỉ là thời trang mà còn là cách lưu giữ những khoảnh khắc gia đình ấm áp, trọn vẹn trong những ngày đầu năm mới.

MERNE

Thiết kế của MERNE gây ấn tượng mạnh với set đồ mẹ bé diện Tết đầy tinh tế, trong đó bé như một phiên bản nhí đáng yêu của mẹ với những set đồ đôi đồng điệu.

Sau khi hai mẹ con Salim và bé Pam lăng xê, mẫu thiết kế này nhanh chóng nhận được sự yêu thích lớn từ cộng đồng mẹ bỉm. Rất nhiều gia đình đã lựa chọn và đặt mua để hai mẹ con cùng diện đồ đôi, lưu giữ những khoảnh khắc ngọt ngào và ấm áp trong dịp Tết năm nay.

Anna & Chloe

Nếu không diện áo dài truyền thống, Anna & Chloe sẽ gợi ý đến các mẹ những set đồ cực xinh để hai mẹ con cùng diện Tết. Các thiết kế nổi bật với họa tiết bắt mắt, màu sắc tươi tắn cùng kiểu dáng ngọt ngào, đáng yêu, vừa mang không khí rộn ràng ngày xuân vừa đảm bảo sự thoải mái cho cả mẹ và bé. Đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng để hai mẹ con tự tin dạo phố, chụp hình và lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp trong dịp Tết.

Ara Store

Thiết kế mới nhất của Ara Store được hai mẹ con Nam Thương và bé Bún cùng nhau diện, mang đến hình ảnh vừa duyên dáng vừa ngọt ngào trong những ngày Tết. Từ áo dài truyền thống đến các set đồ xinh yêu, các thiết kế đều được chăm chút kỹ lưỡng về màu sắc, họa tiết và phom dáng, giúp mẹ và bé dễ dàng "làm điệu" cùng nhau.

Đây sẽ là những gợi ý lý tưởng để các mẹ tham khảo, chuẩn bị trang phục thật đẹp và lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu bên con gái trong dịp Tết này.

Pub Kids

Pub Kids tiếp tục gây ấn tượng với những thiết kế áo dài cực xinh dành cho mẹ và bé trong mùa Tết này. Các mẫu áo dài được chăm chút tinh tế với chi tiết đính kết tỉ mỉ, hiệu ứng lấp lánh bắt mắt và những điểm xuyết điệu đà, nữ tính.

Không chỉ mang nét truyền thống, thiết kế còn toát lên vẻ hiện đại, giúp mẹ và bé thật nổi bật và rạng rỡ khi cùng nhau diện đồ đôi trong những ngày đầu năm.

LÍU LO

LÍU LO cũng giới thiệu vô vàn những mẫu áo dài diện Tết dành cho hai mẹ con với thiết kế đa dạng và đầy cuốn hút.

Hotmom Bảo Ngọc và bé Ting cũng không thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ những mẫu áo dài đôi của Líu Lo, bởi sự hài hòa trong màu sắc, họa tiết tinh tế cùng phom dáng mềm mại, tôn lên vẻ duyên dáng cho cả mẹ và bé. Đây chắc chắn là lựa chọn lý tưởng để hai mẹ con cùng nhau tỏa sáng trong những ngày Tết sum vầy.



