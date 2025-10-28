Infographic: Chăm sóc giấc ngủ để sống khỏe trong mùa lạnh

Hình minh họa: Olhahladiy

Ít ai biết rằng, giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn là “tuyến phòng thủ” quan trọng của hệ miễn dịch. Một giấc ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể sản sinh các tế bào bảo vệ, chống lại vi khuẩn và virus - đặc biệt cần thiết trong mùa cảm cúm. Infographic dưới đây sẽ gợi ý những cách đơn giản để bạn ngủ ngon hơn, giữ tinh thần và sức khỏe vững vàng khi trời trở lạnh.