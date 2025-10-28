Fanpage aFamily
Nuôi con từ A - Zn
Infographic: Chăm sóc giấc ngủ để sống khỏe trong mùa lạnh

Nguyễn Tuấn,
Khi thời tiết trở lạnh, nhiều người dễ rơi vào tình trạng ngủ không sâu, thức giấc giữa đêm hoặc mệt mỏi vào buổi sáng.

Hình minh họa: Olhahladiy

Ít ai biết rằng, giấc ngủ không chỉ giúp cơ thể phục hồi năng lượng mà còn là “tuyến phòng thủ” quan trọng của hệ miễn dịch. Một giấc ngủ đủ và chất lượng giúp cơ thể sản sinh các tế bào bảo vệ, chống lại vi khuẩn và virus - đặc biệt cần thiết trong mùa cảm cúm. Infographic dưới đây sẽ gợi ý những cách đơn giản để bạn ngủ ngon hơn, giữ tinh thần và sức khỏe vững vàng khi trời trở lạnh.

Chăm sóc giấc ngủ để sống khỏe trong mùa lạnh- Ảnh 1.

Chăm sóc giấc ngủ để sống khỏe trong mùa lạnh- Ảnh 2.

 

Theo Vtv.vn Copy link 10/25/2025 20:00 (GMT +7)
Link bài gốc Lấy link https://vtv.vn/cham-soc-giac-ngu-de-song-khoe-trong-mua-lanh-100251025085417172.htm
