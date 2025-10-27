Con gái từ chối giúp bố mẹ túng quẫn vì họ đã tiêu hết tiền cho em gái – Dân mạng vỗ tay tán thưởng

Mới đây, một bài đăng của một cô con gái lớn đã trở thành chủ đề nóng, thu hút hàng nghìn lượt bình luận.

Người đăng bài, 24 tuổi, tiết lộ rằng bố mẹ cô đang ngập trong nợ nần và cầu xin cô giúp đỡ tài chính, dù suốt bao năm qua họ chỉ dồn toàn bộ tiền bạc và tình cảm cho cô em gái 21 tuổi.

“Em gái có tất cả, còn tôi phải tự lo mọi thứ”

Theo lời kể, khi lớn lên, cô luôn phải nghe những câu như “phải tự thân vận động” hay “biết cách cầu xin đúng cách”. Trong khi đó, em gái được chu cấp đủ thứ — từ xe hơi, học phí đến tiền tiêu vặt, mà chẳng bao giờ phải lo nghĩ.

Còn bản thân cô, mỗi khi cần tiền để mua những thứ thiết yếu, luôn phải giải thích và chứng minh lý do.

Đỉnh điểm là năm 16 tuổi, bố mẹ cô từ chối điền đơn hỗ trợ tài chính FAFSA, và nói rằng nếu muốn học đại học thì phải tự trả tiền.

Thế nhưng đến nay nghiệp đã “quay lại”, khi bố mẹ tiêu hết tiền cho “đứa con vàng” và rơi vào nợ nần. Họ quay sang xin con gái lớn giúp đỡ, nhưng cô từ chối thẳng và bảo họ hãy hỏi em gái.

“Họ đang gặt những gì họ đã gieo”

Bài viết nhanh chóng gây bão, với hàng trăm bình luận ủng hộ. Phần lớn người dùng Reddit đều chấm cho cô nhãn “NTA” – Not The A–h— (Không sai đâu!).

Bình luận được ủng hộ nhiều nhất viết:

“Bố mẹ cô đang gặt đúng những gì họ gieo. Cắt đứt liên lạc và sống cuộc đời của riêng mình đi.”

Bình luận này nhận hơn 7.000 lượt thích, thể hiện sự đồng cảm mạnh mẽ của cộng đồng.

Một người khác thậm chí đề xuất cô “trả đũa” bằng cách:

“Bảo họ viết một bản trình bày chi tiết lý do vì sao họ đáng được nhận tiền từ cô. Rồi từ chối, vì họ đâu có thấy tiếc khi tiêu tiền cho em gái cô.”

Một số người lại phân tích theo hướng tâm lý học, cho rằng “bố mẹ chỉ áp dụng quy tắc nghiêm khắc với đứa con bị coi là ‘vật tế thần’”, còn đứa con cưng thì được dung túng mọi thứ. Có người còn ví von rằng:

“Họ gieo mầm thiên vị, giờ lại ngạc nhiên khi thu hoạch chẳng còn chút trung thành nào.”

Một bình luận khác thì cay đắng hơn:

“Đó chính là hậu quả từ hành động của họ thôi.”

Khi “con cưng” và “con hy sinh” cùng lớn lên

Các nhà tâm lý học từ lâu đã cảnh báo về mô hình “đứa con vàng” và “đứa con tội đồ” trong gia đình. Khi cha mẹ tạo ra sự thiên vị cực đoan — một đứa được nuông chiều hết mức, đứa kia phải gánh hết trách nhiệm — điều đó sẽ gieo mầm oán giận, kiệt sức và cuối cùng là chia cắt.

Việc cặp bố mẹ trong câu chuyện từ chối điền đơn hỗ trợ cho một con, nhưng lại sẵn sàng nợ nần vì đứa kia, là ví dụ điển hình cho cách thiên vị có thể tự phản tác dụng.

Khi mất đi sự công bằng, cha mẹ thường sẽ mất luôn cả hai đứa con.

Bài học sâu sắc: Đặt giới hạn để tự bảo vệ mình

Câu chuyện không chỉ là “một pha trả đũa ngọt ngào”, mà còn là lời nhắc nhở rằng đặt giới hạn là điều cần thiết — đôi khi, từ chối kỳ vọng độc hại lại là cách yêu thương bản thân đúng nhất.

Một người dùng khác đã bình luận rất chí lý:

“Nếu họ chịu điền cái đơn FAFSA đó, giờ cô đã có công việc tốt và hoàn toàn đủ khả năng giúp họ rồi. Thật là một nghịch lý cay đắng.”

Và thế là, trong khi bố mẹ phải chịu hậu quả từ sự thiên vị của mình, cô con gái lớn cuối cùng cũng tìm thấy công lý — không phải từ lòng hận thù, mà từ việc dám nói ‘không’.

Nguồn: Reddit