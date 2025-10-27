Á hậu Hoàng My: Điều khiến người phụ nữ trở nên trọn vẹn nhất chính là sự hiện diện của một đứa trẻ

“Điều khiến một người phụ nữ trở nên trọn vẹn nhất chính là sự hiện diện của một đứa trẻ”

Trên trang cá nhân, Á hậu Hoàng My mới đây đã chia sẻ một dòng trạng thái đầy cảm xúc, chạm đến trái tim của nhiều người khi nói về hành trình thiêng liêng của người phụ nữ – hành trình được làm mẹ.

Cô viết: “Có lẽ điều khiến một người phụ nữ trở nên trọn vẹn nhất chính là sự hiện diện của một đứa trẻ. Một sinh linh bé nhỏ đến và khơi dậy bản năng, sự dịu dàng, nỗi sợ hãi, lòng bao dung và tình yêu nguyên sơ nhất.”

Chỉ trong vài dòng ngắn gọn, Á hậu Hoàng My đã thể hiện được một góc nhìn sâu sắc và tinh tế về thiên chức làm mẹ – điều mà cô gọi là “sự trọn vẹn” của người phụ nữ. Không chỉ là việc sinh ra một đứa trẻ, mà là quá trình một người phụ nữ được “sinh ra lần nữa” trong vai trò của người mẹ: nhạy cảm hơn, bao dung hơn và yêu thương nhiều hơn.

Cô chia sẻ thêm: “Từ giây phút ấy, cô không còn sống chỉ cho riêng mình, cô sống với một trái tim biết yêu thương sâu sắc hơn, hòa nhịp cùng năng lượng nuôi dưỡng và yêu thương mà muôn người mẹ đang giữ trong tim trên thế gian này.”

Thông điệp của Á hậu Hoàng My gợi lên hình ảnh thiêng liêng và mềm mại về tình mẫu tử — nơi một người phụ nữ, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng trở nên dịu dàng khi bế trên tay đứa con của mình. Cảm xúc ấy không chỉ thuộc về riêng ai, mà là sợi dây kết nối vô hình giữa hàng triệu người mẹ trên thế giới – những người đang cùng nhau viết nên bản nhạc yêu thương, kiên cường và nhân hậu trong hành trình nuôi dưỡng sự sống.

Không nói nhiều về bản thân, Hoàng My chọn cách chia sẻ bằng sự chiêm nghiệm – một lối viết nhẹ nhàng nhưng đầy sức lay động. Trong thế giới hiện đại, nơi phụ nữ được khuyến khích chinh phục, tự do và khẳng định mình, thông điệp của cô như một lời nhắc dịu dàng: bên cạnh thành công, vẻ đẹp và danh tiếng, tình yêu của người mẹ vẫn là món quà quý giá nhất làm nên sự trọn vẹn của một người phụ nữ.