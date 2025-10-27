Cho con xem hóa đơn sinh hoạt để dạy con về chi tiêu, bà mẹ bị chê là dạy con tồi tệ

“Bạn tôi bảo rằng tôi đang khiến bọn trẻ lo lắng, nhưng tôi thấy như vậy thì hơi quá,” người mẹ có hai con tuổi teen chia sẻ trên Reddit.

Câu chuyện gây tranh luận trên mạng

Một người dùng Reddit mới đây tiết lộ rằng cô bị một bà mẹ khác chỉ trích vì cách cô dạy hai con tuổi teen về quản lý tài chính trong gia đình.

Theo chia sẻ, người mẹ 48 tuổi này cho các con xem hóa đơn sinh hoạt hằng tháng — từ tiền nước, tiền điện cho đến chi phí ăn uống — với mục đích để các con hiểu được giá trị của đồng tiền và ý thức được mức tiêu thụ của mình.

“Thỉnh thoảng, bọn trẻ cần phải thấy rõ chúng khiến bố mẹ tốn bao nhiêu,” cô viết trên diễn đàn “Am I the A------” (Tôi có phải người tệ không?) của Reddit.

Tuy nhiên, một người bạn 45 tuổi của cô — cũng là mẹ của hai đứa trẻ — lại cho rằng cách làm đó là “sai lầm”.

“Tôi không nghĩ việc đó là xấu”

“Tôi kể với bạn rằng trước đây con tôi tắm rất lâu, cho đến khi tôi cho chúng xem hóa đơn tiền nước. Kể từ đó (ít nhất là một đứa) đã bắt đầu tắm nhanh hơn để tiết kiệm,” cô nói.

“Cá nhân tôi không thấy có gì sai khi cho bọn trẻ xem. Bạn tôi bảo tôi làm chúng ‘lo lắng’, nhưng tôi nghĩ vậy là hơi cực đoan. Tôi vốn vẫn thường nói chuyện cởi mở với các con về chi phí quần áo, đồ ăn hay những thứ chúng muốn mua.”

Người mẹ cũng cho biết cô và chồng có thu nhập khá ổn định, nhưng vẫn muốn các con hiểu được giá trị của lao động và chi tiêu có trách nhiệm.

Cộng đồng mạng nói gì?

Người mẹ sau đó đặt câu hỏi với cộng đồng: “Tôi có sai không khi cho các con xem hóa đơn?”

Một người dùng trả lời:

“Trẻ con cần học cách đánh giá giá trị đồng tiền. Cần biết lập kế hoạch chi tiêu. Cần trở thành người lớn tự lập.”

Một bình luận khác đồng tình:

“Không chỉ là chuyện tiền bạc — mà còn là ý thức về tiêu dùng và lãng phí tài nguyên. Có khả năng chi trả không có nghĩa là cứ tiêu xài vô độ.”

Một người thứ ba lại viết:

“Bạn biết điều gì thực sự khiến con của bạn lo lắng à? Là vài năm nữa khi chúng bước vào đời mà chẳng có khái niệm gì về quản lý tài chính hay trách nhiệm cá nhân.”

Câu chuyện này nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng, mở ra cuộc tranh luận rộng rãi: Liệu việc cho con thấy “mặt thật” của chi phí sinh hoạt có phải là dạy con sớm quá, hay lại chính là cách giúp trẻ trưởng thành và hiểu giá trị của cuộc sống thực?

Nguồn: People