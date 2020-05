Giảm tới 23cm vòng eo, 20kg cân nặng, cô gái Hà thành chỉ tốn 1 năm để làm được điều đó nhờ kiên trì với Eat Clean

Khi thân hình trở nên quá khổ, ngoài việc phải đối mặt với nguy cơ mắc hàng loạt bệnh như mỡ máu cao, gan nhiễm mỡ… việc vận động dường như cũng trở nên chậm chạp và nặng nề. Nguyễn Hà Phương (20 tuổi, Hà Nội) của 1 năm trước cũng không là ngoại lệ.



Thời điểm Hà Phương có cân nặng 75kg, vòng eo lên tới 93.

Với cân nặng đỉnh điểm từng đạt ngưỡng 75kg, các hoạt động hàng ngày của Hà Phương đều rất nặng nề và khó khăn hơn các bạn đồng trang lứa. Cảm nhận được khuyết điểm này của bản thân, cô nàng đã quyết tâm tập luyện nghiêm túc để có một cơ thể khoẻ mạnh, săn chắc hơn.

"Từ kinh nghiệm bản thân, thì mình khuyên các bạn đang hoặc có dự định giảm cân thì hãy coi việc giảm cân không phải là mục đích tối ưu, không đặt nặng vấn đề cân nặng và nên dành 70% sự chú ý đến sức khoẻ. Đồng thời không nên nóng vội vì việc giảm cân là lâu dài chứ không phải hấp tấp là có thể đạt được số cân mình mong muốn", Hà Phương chia sẻ.



Khoảng thời gian mà Hà Phương bắt đầu có ý định giảm cân là cách đây 2 năm khi chuẩn bị có chuyến đi học quân sự với lớp. Vốn là người thích sự hoạt bát, năng động, lúc đó, cô nàng chỉ nghĩ đơn thuần là tập luyện nâng cao sức khỏe để có thể thực hiện khóa học vì thấy sức khỏe bản thân có phần giảm sút rõ rệt cộng thêm người nặng trĩu, chậm chạp và lề mề.

Hà Phương trước (trái) và sau khi giảm cân (phải).

Bên cạnh đó, mẹ Hà Phương có dự định kinh doanh một quán ăn nhỉ, cô nàng chợt nghĩ nếu cơ thể mình nặng nề thế thì làm sao phụ giúp được mẹ trông coi cửa hàng. Từ đó, cô nàng càng có thêm động lực để cải thiện chế độ ăn và luyện tập để thay đổi chính mình.

Qua thông tin từ các trang mạng, Hà Phương biết đến phương pháp ăn uống Eat Clean với những nguyên tắc ăn uống vừa lành mạnh, tốt cho sức khỏe nhưng cũng giảm cân hiệu quả. Vì vậy, cô nàng bắt đầu thực hiện theo những nguyên tắc được coi là "kim chỉ nam" của Eat Clean để bắt đầu câu chuyện "lột xác" của chính mình.

"Nên biến Eat clean thành 1 thói quen sống chứ không phải 1 chế độ ăn ép buộc mà để rồi bạn từ bỏ vì thấy gượng ép", cô nàng Hà thành chia sẻ.

Chế độ ăn uống của Hà Phương

Những ngày mới bắt đầu Eat clean, Hà Phương thèm ăn đến mức phải xem các video Mukbang ASMR mới có thể giải toả cơn thèm. Kèm theo đó là sự mệt mỏi, khó chịu và mất năng lượng khi phải ăn ít và thay đổi chế độ ăn đột ngột.

Các nguyên tắc ăn uống được cô nàng đặt ra cho bản thân:

⁃ Kiêng tinh bột xấu như cơm, bánh mì, bánh ngọt... và thay bằng tinh bột tốt (tinh bột chuyển hoá chậm) như khoai lang, ngũ cốc…

⁃ Trước bữa ăn, uống từ 300-400ml nước giúp lấp đầy bao tử khiến cho việc ăn trở nên mau no.

⁃ Ăn 300g-400g rau rồi mới ăn thịt để hạn chế tối đa lượng chất béo, calo nạp vào cơ thể.

Hà Phương cũng hạn chế ăn thịt đỏ, đồ chiên xào, nhiều dầu mỡ bằng cách sử dụng nồi chiên không dầu, lò nướng hoặc chảo chống dính nhưng vẫn đảm bảo được các món ăn luôn đa dạng cách chế biến, không chỉ gói gọn trong hai phương pháp nấu hấp và luộc.

Thực đơn Hà Phương thường ăn trong một ngày

- Bữa sáng: Pancake chuối, yến mạch và hoa quả.

- Bữa phụ (10h): Sữa chua bất kỳ hoặc 1 quả táo.

- Bữa trưa: 300g rau, 200g cá/ức gà/khoai lang (luộc, chiên không dầu).

- Bữa tối: Cơm gạo lứt, ức gà nướng, rau luộc và hoa quả.

Chế độ tập luyện của Hà Phương

Mỗi sáng, Hà Phương dành từ 1.5-2 giờ để tập luyện cho tất cả các nhóm cơ và giảm mỡ toàn thân. Cô nàng lựa chọn tập theo các bài tập từ kênh youtube của Chloe Ting, Jeanette Jenkins.

Vòng eo của Hà Phương giảm tới 28cm (trái: vòng eo 93, phải: vòng eo 65)

Hôm nào chán tập, cô nàng sẽ thay bằng các bài tập nhảy như tham gia Just Dance Now hay nhảy theo các bài The Fitness Marshall để vừa đốt cháy năng lượng, vừa thư giãn. "Trong lúc tập luyện cảm thấy mệt và khó thở các bạn nên dừng bài tập lại và đi bộ nhẹ nhàng tìm lại nhịp thở rồi tiếp tục bài tập", Hà Phương chia sẻ.



Trải qua gần 1 năm kiên trì, Hà Phương đã giảm từ 75kg còn 55kg, số đo 3 vòng cũng cải thiện rõ rệt từ 110-88-100 chỉ còn 89-65-93. Sau quá trình dài kiên trì theo đuổi việc giảm cân, giờ đây Hà Phương không chỉ sở hữu vóc dáng đáng mơ ước mà sức khoẻ cũng cải thiện rõ rệt, cả người nhẹ nhõm, trở nên linh hoạt và năng động hơn rất nhiều.

Dù hiện tại lịch học dày đặc nhưng Hà Phương vẫn cố gắng duy trì việc Eat Clean cũng như tập luyện 3- 4 buổi/ tuần để duy trì vóc dáng và giữ cơ thể luôn được năng động, khoẻ mạnh.