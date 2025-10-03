Dùng "trà dưỡng nhan" thay trà sữa, uống nước detox giúp da đẹp dáng xinh: Cô nàng tuổi 30+ nhận về kết quả mỹ mãn

Khi bước vào tuổi 30, nhiều người phụ nữ bắt đầu lo lắng về sức khỏe và sắc đẹp của bản thân. Ai cũng sẽ cảm nhận được cơ thể không còn được dẻo dai như trước, làn da và vóc dáng cũng có sự "xuống cấp" mà mắt thường cùng có thể nhìn ra được.

Từ làn da, vóc dáng "xuống cấp"... đến vẻ ngoài tươi trẻ, rạng rỡ: Hành trình thay đổi chính mình ở tuổi 30+, nhận về kết quả mỹ mãn

Vẫn biết đó cũng là một hành trình của tuổi tác, nhưng với nhiều người tuổi tác đôi khi chỉ là con số nếu chúng ta biết cách điều chỉnh lại lối sống của bản thân. Không chỉ ngoài 30, mà khi 40, 50 tuổi hay hơn thế nữa, nếu lựa chọn lối sống lành mạnh tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da thì ở mọi độ tuổi, phái đẹp vẫn toát lên những nét đẹp khiến mọi người phải ngưỡng mộ.

Thông tin nhân vật: Họ tên: Lê Hoàng Vy Sinh năm 1993 Công việc hiện tại: Tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, kinh doanh riêng.

Có một sự thật là không phải ai sinh ra cũng gắn bó ngay với lối sống lành mạnh. Với Lê Hoàng Vy, quyết định thay đổi bản thân chỉ đến khi cơ thể lên tiếng vì quá tải sau những năm tháng làm việc căng thẳng, thức đêm dẫn đến mất ngủ triền miên... Từ một cô gái từng đối mặt với bệnh vặt, làn da xuống sắc và chứng rối loạn lo âu, Vy đã tìm được "chìa khóa" cân bằng bằng từ thói quen sinh hoạt khoa học và dinh dưỡng lành mạnh.

Ngắm trang cá nhân của Vy sẽ thấy, cô luôn toát lên nét tươi trẻ, rạng rỡ, vóc dáng cân đối, săn sắc và làn da chắc khỏe, hồng hào. Và giờ đây, Hoàng Vy cũng chia sẻ, lan tỏa tinh thần "sống khỏe - sống đẹp" đến tất cả mọi người, kênh của Hoàng Vy thu hút hơn 150.000 người theo dõi, mỗi chia sẻ của cô nhận về sự quan tâm của tất cả mọi người.

"Sau dịch, sức khỏe của mình suy giảm nghiêm trọng, mình sút cân nhanh, liên tục bệnh vặt, thường xuyên mất ngủ và rơi vào rối loạn lo âu. Đỉnh điểm là cảm giác mệt mỏi triền miên mỗi ngày. Lúc đó, mình nhận ra nếu không thay đổi thì cơ thể sẽ không chịu nổi" - Hoàng Vy tâm sự.

Hoàng Vy bắt đầu tìm đến yoga, thiền, dưỡng sinh theo Đông Y và điều chỉnh chế độ dinh dưỡng cân bằng. Sau khoảng 2-3 tháng, sự thay đổi đến bất ngờ: Da sáng mịn, hết mụn, vóc dáng săn chắc hơn và đặc biệt là sức khỏe ổn định, suốt nửa năm không cần dùng đến thuốc. "Điều mình biết ơn nhất là không chỉ ngoại hình cải thiện mà tâm trí cũng trở nên bình an. Giờ mình đi ngủ sớm, dậy sớm, bắt đầu ngày mới bằng yoga và thiền, cảm thấy bản thân giàu năng lượng hơn hẳn. Nhìn lại, mình rất biết ơn khoảng thời gian khó khăn ấy, vì nó là động lực để mình kiên trì theo đuổi lối sống tích cực đến tận bây giờ".

Mỗi ngày uống một cốc nước detox: Đẹp da, giữ dáng, tinh thần thoải mái để bắt đầu ngày mới

Không giống nhiều người nghĩ "healthy" đồng nghĩa với ăn uống kiêng khem khắc nghiệt, Vy chọn cách ăn uống thoải mái nhưng khoa học. Cô áp dụng chế độ 16-8, ưu tiên rau xanh, trái cây, hạn chế đồ dầu mỡ và tinh bột.

Chế độ ăn 16/8: Là hình thức giảm cân thông qua việc ăn uống theo khung giờ cố định. Cụ thể, bạn có thể ăn uống những thực phẩm có calo trong vòng 8 giờ và nhịn ăn hoàn toàn trong 16 giờ còn lại. Trong 16 tiếng nhịn ăn, bạn vẫn có thể uống nước lọc, trà, cà phê không đường hoặc các loại thức uống không chứa calo khác.

Một thói quen đặc biệt mà Vy duy trì là uống Ginger shot (nước ép gừng tươi) mỗi sáng để thanh lọc cơ thể, tăng đề kháng và giữ ấm. Ngoài ra, cô còn thích uống trà thảo mộc mỗi ngày.

Ginger shot là thức uống làm từ nước ép có thành phần chính là gừng tươi, công thức thường được bổ sung thêm các nguyên liệu khác như chanh, cam, nghệ, mật ong hoặc tiêu đen để tăng hương vị và lợi ích sức khỏe. Ginger shot nổi tiếng với các đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ tiêu hóa, hỗ trợ tốt cho sức khỏe, vóc dáng và làn da.

"Tìm hiểu về Đông Y thì mình mới biết uống trà thảo mộc là một món trà dưỡng nhan, dưỡng sinh rất tốt cho phụ nữ. Nên mình đã duy trì thói quen luôn uống 1 ly trà thảo mộc ấm mỗi ngày. Thay đổi rõ rệt nhất là mình cảm thấy ngủ ngon, sâu giấc hơn và da dẻ cũng hồng hào nhuận sắc hơn trước rất nhiều. Bên cạnh đó, mình nghĩ việc tập thể thao đều đặn là một thói quen tốt giúp đào thải độc tố qua da, từ đó làn da, sức khỏe và vóc dáng của mình mới có sự cải thiện tốt" - Hoàng Vy tâm sự.

Hoàng Vy chia sẻ loại nước được ví như retinol cho làn da.

Nói không với trà sữa, chọn cách dưỡng nhan bằng sữa hạt, trà thảo mộc, táo đỏ...

Đã là phụ nữ, đa phần ai cũng sẽ hảo ngọt, thích trà sữa... Uống trà sữa tất nhiên không tốt nhưng lại rất ngon. Để tránh tình trạng hảo ngọt hay thèm trà sữa, Hoàng Vy đã học vài công thức làm trà sữa dưỡng nhan healthy. Nguyên liệu nấu từ trà hoa, táo đỏ, kỷ tử cùng sữa hạt. Trân châu Vy sẽ dùng nha đam thay thế trân châu thường hoặc táo đỏ, kỷ tử làm topping.

"Mỗi lần hảo ngọt mình lại nấu trà dưỡng nhan để uống, thơm ngon và dưỡng nhan cực kỳ tốt. Mọi người thử uống một lần sẽ thấy thích ngay. Quan trọng là món đồ uống tưởng chỉ để cho vui miệng này lại đến từ các nguyên liệu rất tốt cho sức khỏe và nhan sắc, nên càng uống sẽ càng thấy cơ thể có sự cải thiện rõ rệt".

Hoàng Vy chia sẻ cách làm trà sữa dưỡng nhan từ sữa, táo đỏ, kỷ tử...

Nói về phương pháp thanh lọc cơ thể, duy trì vóc dáng cân đối, chống lão hóa cho làn da và vóc dáng của bản thân, Hoàng Vy bật mí: "Có 1 yếu tố then chốt mình nghĩ mọi người thường bỏ quên, đó là một phần gốc rễ của làn da đẹp, vóc dáng cân đối đến từ hệ đường ruột khỏe mạnh chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào mỹ phẩm bôi thoa bên ngoài. Với mình, thanh lọc cơ thể hiệu quả nhất là kết hợp uống đủ nước, ăn nhiều rau củ, bổ sung men vi sinh, tập thể dục và hạn chế thực phẩm có hại".

Khi mới bắt đầu duy trì lối sống lành mạnh, Hoàng Vy cũng từng quá tải với công việc, không có thời gian tập luyện hay ăn uống lành mạnh. Nhưng sau thời gian duy trì, giờ Vy quan niệm khác: "Công việc thì không đổi, chỉ có sức khỏe mới quyết định năng lượng làm việc. Vì vậy, mình giữ kỷ luật ngủ sớm, dậy sớm, dành 2 tiếng buổi sáng cho yoga và thiền. Khó khăn nhất là 21 ngày đầu để tạo thói quen, còn bây giờ thì mình thấy 'nghiện' sự an yên đó mất rồi".

"Bí quyết vàng" dưỡng nhan, chống lão hóa từ trong ra ngoài

Theo Hoàng Vy, bí quyết để níu giữ tuổi xuân cho làn da, vóc dáng và sức khỏe, điều quan trọng là kết hợp hài hòa: "Trong uống - ngoài thoa".

Thứ nhất: Hãy chăm dưỡng từ bên trong

Ăn đủ rau xanh, trái cây, uống nhiều nước, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng, cá hồi, hạt óc chó… Đừng quên giấc ngủ đủ và hạn chế stress cũng là bí quyết giữ da luôn tươi trẻ.

Thứ hai: Luôn chống nắng mỗi ngày

Kể cả trời râm hay làm việc trong nhà, chống nắng vẫn là lớp “khiên” quan trọng bảo vệ da khỏi lão hoá, nám, sạm và nếp nhăn.

Thứ ba: Chăm sóc da nhẹ nhàng, kiên trì

Dưỡng ẩm đủ, làm sạch đúng cách, chọn sản phẩm phù hợp với tuổi và loại da và điều kiện kinh tế. Kiên trì chăm chút mỗi ngày, da sẽ “trả ơn” bằng sự căng mịn, trẻ lâu.

Nguồn: NVCC