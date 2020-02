Đừng chỉ tập thể dục, chị em hãy ăn 10 loại thực phẩm sau để mỡ thừa được đốt cháy “ác liệt” hơn

1. Quả họ cam quýt



Bưởi, cam, quýt đều là những nguồn cung cấp chất xơ, vitamin C tuyệt vời giúp bạn tiêu hóa tốt hơn, đảm bảo số lượng lợi khuẩn cần thiết cho đường ruột, giảm cảm giác thèm ăn và quan trọng là giúp đốt cháy mỡ thừa. Một tip hay ho mà bạn nên lưu ý đó là hãy ăn bưởi vào buổi sáng hoặc ép lấy nước để gia tăng hiệu quả giảm cân, giữ dáng.

2. Rau lá xanh đậm

Bông cải, cải xoăn, cải bó xôi… là những loại rau bạn nên bổ sung nhiều vào khẩu phần ăn của mình. Chúng sẽ cung cấp cho bạn một nguồn chất xơ dồi dào, kích thích tiêu hóa và tiêu diệt mỡ thừa. Ngoài ra, rau lá xanh đậm còn giúp bạn lên cơ dễ dàng hơn qua quá trình tập luyện thể dục thể thao.

3. Cà phê

Nếu là tín đồ của cà phê, bạn nên tiếp tục niềm đam mê của mình. Tuy nhiên, đừng nên dùng cà phê với đường, sữa hay kem… Cà phê đen sẽ giúp quá trình trao đổi chất của cơ thể diễn ra hiệu quả.

4. Trà xanh

Để đốt cháy calo hiệu nghiệm, mỗi ngày bạn nên uống khoảng 3 – 5 tách trà xanh nguyên chất (tương đương với 1 lít). Chất EGCG trong trà xanh sẽ xúc tác cho loại enzyme ngăn mỡ tích trữ và chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để bạn tiêu hao một cách dễ dàng.

5. Dấm táo

"Dùng dấm táo trước bữa ăn sẽ giúp bạn cảm thấy no, và bạn sẽ ăn ít đi. Dấm táo cũng làm rất tốt nhiệm vụ thải độc cho cơ thể và cân bằng độ pH trong dạ dày", theo chuyên gia Jonathan Clinthorne tại Michigan, Mỹ. Cách dùng dấm táo rất đơn giản, hãy cho khoảng 1 – 2 thìa (tablespoon) dấm táo vào cốc nước lọc, khuấy đều và thưởng thức. Ngoài ra, bạn có thể biến tấu thành một món đồ uống gồm: dấm táo, chanh và mật ong nguyên chất hay thêm dấm táo vào salad.

6. Các loại đậu

Các loại đậu là nguồn cung cấp carbohydrate có lợi giúp cơ thể của bạn tự đốt cháy mỡ thừa được tốt hơn. Chúng cũng chứa protein, chất xơ và carb phức tạp – những yếu tố mất rất nhiều thời gian để chuyển hóa, do đó giúp bạn tiêu hao được nhiều calo. Các loại đậu không khiến lượng đường trong máu tăng, thú vị nhất là chúng giúp cơ thể nhanh tăng cơ trong quá trình tập luyện, body trở nên săn chắc, khỏe khoắn.

7. Cá hồi

Theo chuyên gia về dinh dưỡng và thể chất Kate Martino tại New Jersey: "Chất béo có lợi trong cá hồi sẽ giúp bạn no lâu hơn, còn protein thì hỗ trợ làm săn chắc cơ thể. Ngoài ra, cá hồi sẽ kích thích quá trình trao đổi chất và đốt cháy một lượng mỡ thừa kha khá cho cơ thể".

8. Quả bơ

Quả bơ là lựa chọn quen thuộc trong thực đơn giảm cân, giữ dáng. Lý do thì theo chia sẻ của chuyên gia Amy Shapiro tại New York: "Quả bơ chứa đầy chất béo có lợi, chất xơ nên bạn sẽ cảm thấy no lâu hơn, ngăn ngừa những cơn thèm đồ ăn vặt có hại. Kali trong quả bơ còn có tác dụng ngăn trữ nước và chướng bụng, bạn sẽ có vòng bụng mi nhon hơn sau khi dung nạp loại quả này".

9. Trứng

"Quả trứng có sự tổng hòa lý tưởng của protein và chất béo, do đó giúp bạn tránh được tình trạng ăn uống quá đà, hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu để ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt", theo chuyên gia Jessica Cox tại Brisbane, Úc. Chưa hết, "trứng còn được coi là vũ khí giúp đốt cháy mỡ thừa, kích thích quá trình trao đổi chất trong cơ thể".

10. Các loại hạt

"Hạnh nhân là món ăn nhẹ tuyệt vời trước khi tập thể dục, bởi amino acid L-arginine có trong hạnh nhân sẽ giúp bạn đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn trong quá trình tập luyện", theo chuyên gia Jason Priest đến từ chuyên trang về sức khỏe Dad Bod Health. Bên cạnh đó, những loại hạt như óc chó, hạt bí… cũng là món ăn vặt bạn nên kết thân bởi chúng chẳng những không khiến bạn béo lên, mà còn đốt cháy calo rất hiệu nghiệm.

Nguồn: Elle